Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Revidujeme vzhůru výhled na sazby ČNB, zvýšení bude ve hře již v červnu

Rozbřesk: Revidujeme vzhůru výhled na sazby ČNB, zvýšení bude ve hře již v červnu

09.06.2026 8:51
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Natahující se uzavření Hormuzského průlivu, zvyšující se inflační rizika a relativně odolná domácí ekonomika nás vedou ke změně úrokového výhledu. Nově očekáváme v tomto roce dva růsty základní repo-sazby ČNB po 25 bazických bodech na 4,00 %. To nejbližší může přijít již na červnovém zasedání.

Hlavním argumentem je natahující se uzavření Hormuzského průlivu, které postupně vede k zvyšování odhadů pro ceny energií - zejména zemního plynu, u kterého se stále evropské zásobníky pohybují na historicky nízké úrovni naplnění (okolo 40 %). Opakovaně jsme proto zvyšovali naše odhady refixací cen energií pro domácnosti na začátku příštího roku a sekundárních efektů dražších energií a pohonných hmot například v cenách potravin. Efekty podle našich odhadů budou nejvýraznější na začátku příštího roku, kdy se meziroční inflace může pohybovat těsně pod 4 %. Za celý příští rok pak náš odhad počítá zatím s 3,3 % s tím, že se časem může posouvat dál vzhůru.

Druhým hlavním argumentem je odolnost domácí ekonomiky. Za první kvartál sice zklamala slabým růstem (0,2% m/m a 2,2% y/y). Ten však odrážel mimořádně silné dovozy a velmi silnou domácí poptávku. Ekonomický růst byl navíc doprovázen mimořádně rychlým růstem investičních úvěrů a také mezd (+8,2 %), které již třetí rok v řadě silně překonávají dynamiku produktivity v české ekonomice. ČNB by pro střednědobou stabilizaci inflace okolo 2 % potřebovala vidět dynamiku mezd spíše v okolí 4,5 %. Zvýšené mzdy se navíc odráží v relativně vysokém inflačním momentu ve službách (okolo 5 %) a zvyšují riziko, že se vnější inflační impuls rychleji přenese z pohonných hmot a energií do zbytku spotřebitelského koše.

Nejistota spojená s naším inflačním i hospodářským výhledem samozřejmě zůstává extrémně vysoká. Bude záležet nejen na délce uzavření Hormuzského průlivu, ale i na reakci rozpočtové politiky a eventuálních dalších zásazích české vlády do přirozené “cenotvorby”. To vše může situaci změnit. Na druhou stranu inflační rizika již narostla v posledních týdnech do té míry, že “včasné signalizační” zvýšení úrokových sazeb dává z pohledu centrální banky značný smysl. Nejednalo by se rozhodně o “měnověpolitickou chybu” a včasný pohyb sazeb směrem vzhůru může snížit potřebu zvyšovat sazby výrazněji později v průběhu tohoto roku.

Předpokládáme proto, že úrokové sazby mohou jít teoreticky vzhůru již na nejbližším červnovém zasedání a pak na některém z nejbližších dalších (srpen - listopad). Po většinu roku 2027 nově předpokládáme stabilitu úrokových sazeb a věříme, že centrální banka je při nejbližší možné příležitosti spíše bude chtít znovu snížit. K tomu může dojít již na konci roku 2027, kdy by měla inflační vlna začít pomalu odeznívat.

11

TRHY

Koruna

Česká koruna pozvolna posiluje a snaží se “podívat” pod 24,20 EUR/CZK. Včerejší silnější průmysl (daný kromě jiného překvapivě dobrým výkonem energeticky náročných odvětví) nebyl asi hlavní hybatelem - naopak o něco nižší cena ropy a lepší apetit po riziku mohly svojí roli sehrávat. V nejbližších dnech pro korunu může být nejzajímavější vyhlížet na jakékoliv impulsy z centrální banky směrem k červnovému zasedání, ohledně kterého bude bezesporu panovat velká nejistota (viz úvodník).

Eurodolar

Propad cen ropy a návrat apetitu po riziku pomáhají eurodolaru mazat ztráty, které nabral od pátku odpoledne.

Dnešní kalendář je nezajímavý a tak se trh může pomalu připravovat na zítřejší inflační data v USA a čtvrteční zasedání ECB. Samozřejmě, že trh bude i nadále monitorovat situaci na trhu s ropou a na měnovém páru USDJPY.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.06.2026
12:05Banka of America vidí na trhu mnoho varovných signálů. Je čas vybírat zisky, tvrdí
11:14Zájem o AI se mísí s obavami ze souboje o kapitál. Akcie dnes převážně rostou  
11:05Průmyslová výroba v Německu poprvé od útoku na Írán vzrostla, zvýšil se i vývoz
10:47Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS2348241048
10:15OpenAI podala žádost o vstup na burzu. S IPO zatím počítá na podzim
9:21Zisk Bezvavlasy.cz narostl v 1Q o 155 procent. Po dokončení transformace chce vytěžit synergie
8:51Rozbřesk: Revidujeme vzhůru výhled na sazby ČNB, zvýšení bude ve hře již v červnu
8:51ČEZ bojuje s Gazpromem, Apple posouvá Siri a OpenAI oficiálně zamíří na burzu  
5:54Arnott: Obří IPO SpaceX, OpenAI a dalších mění pravidla hry na burze a vysávají kapitál z trhu
08.06.2026
16:29PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX  
15:19Nový „největší problém“, umělá inteligence a Fed
12:03AI teprve začíná, tvrdí Huang. Výprodej techu je podle něj šance na nákup  
11:25Míra nezaměstnanosti v Česku klesá. Ale jen opticky
11:09Zatímco v Evropě doznívá propad akcií, Amerika se po víkendu bude snažit zvednout  
10:39Růst japonské ekonomiky v prvním čtvrtletí po zpřesnění dat zrychlil méně
10:29Léky na obezitu míří za hranice USA. Eli Lilly a Novo Nordisk cílí na globální trh, klíčovou roli sehraje cena
10:08Průmyslová výroba v Česku v dubnu zrychlila meziroční růst na 1,5 procenta
9:30Největší italská banka Intesa nabídla 30,6 miliardy eur za domácího rivala Monte dei Paschi di Siena
9:19ČEZ, a.s.: Vnitřní informace: Elevion Group B.V. a Techem Energy Services GmbH podepsaly smlouvu o koupi 100% podílu ve společnosti Techem Solutions GmbH
9:18Rozbřesk: Rychlý růst cen nemovitostí v Česku asi zpomalí zejména v nejdražších lokalitách

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět