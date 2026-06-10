Inflace v květnu zpomalila na 2,1 procenta, potvrdil ČSÚ

Spotřebitelské ceny v Česku v květnu meziročně stouply o 2,1 procenta, růst tak byl o 0,4 procentního bodu nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který dnes potvrdil svůj předběžný odhad. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny v květnu zvýšily o 0,1 procenta hlavně kvůli vyšším cenám potravin a bydlení.
Květnový meziroční růst spotřebitelských cen podle ČSÚ tlumily stejně jako v dubnu ceny potravin. "Ty, částečně i díky loňské vyšší srovnávací základně, prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o dvě procenta," doplnila vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
Ke zpomalení květnové inflace přispěly také ceny alkoholických nápojů a tabáku, jejichž meziroční nárůst zvolnil na 3,7 procenta z 5,2 procenta v dubnu.
Naopak růst cenové hladiny znovu táhly pohonné hmoty, které meziročně zdražily o 26,3 procenta. Proti loňskému květnu se o 6,5 procenta zvýšilo i nájemné za bydlení a o stejné procento vzrostly rovněž ceny ubytovacích služeb. Ceny stravovacích služeb byly o 4,1 procenta vyšší než před rokem.
Naopak vedle potravin opět zlevnily oděvy a obuv, proti loňskému květnu byly jejich ceny o 2,5 procenta nižší.
Meziměsíční vývoj spotřebitelských cen v květnu ovlivnily zejména vyšší ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení, uvedli statistici.
Z potravin podle nich proti dubnu zdražily především brambory, o zhruba 28 procent, nebo polotučné trvanlivé mléko o 14,1 procenta. Přes pět procent si lidé proti dubnu připlatili také za ovoce a vepřové maso a o čtyři procenta vyšší byly ceny drůbeže. Mírně vzrostlo i nájemné a ubytovací a stravovací služby. Naproti tomu mírně levněji proti dubnu vyšly organizované dovolené a zájezdy.
Zahraniční obchod
ČSÚ dnes zveřejnil také informace o dubnovém vývoji cen v zahraničním obchodu. Vývozní ceny se v dubnu meziročně snížily o 0,4 procenta, proti březnu naopak vzrostly o 0,8 procenta. Ceny dovozu se ve srovnání s loňským dubnem zvýšily o 1,8 procenta a meziměsíčně stouply o 2,7 procenta.
"V dubnu byly ceny vývozu a dovozu významně ovlivněny světovými cenami ropy a meziročním posílením kurzu koruny vůči euru a dolaru," uvedl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš. Značně se podle něj zvýšily ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, ve vývozu téměř o polovinu, v dovozu o víc než 70 procent.