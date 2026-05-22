Strnadova CSG a jihoafrická Reunert založí společnou firmu na výrobu zapalovačů pro velkorážovou munici na Slovensku

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada a jihoafrická společnost Reunert založí podnik na výrobu elektronických zapalovačů pro velkorážovou munici na Slovensku. CSG to dnes sdělila v tiskové zprávě. Podnik s názvem Fuchs Electronics Europe bude z 51 procent vlastněný firmou Reunert a ze 49 procent CSG. Elektronické zapalovače umožňují lépe plánovat a řídit detonaci munice.
Projekt podle CCG posílí její kontrolu nad více fázemi výrobního a distribučního procesu velkorážové munice. Nový podnik bude fungovat jako nezávislý výrobce elektronických zapalovačů a bude je dodávat skupině CSG i dalším evropským výrobcům munice. Technologickým partnerem podniku je jihoafrická společnost Fuchs Electronics, která je součástí skupiny Reunert.
Zapalovač je klíčovým prvkem každého dělostřeleckého granátu, protože určuje čas i způsob detonace. Ve srovnání s mechanickými řešeními nabízejí elektronické zapalovače podle CSG vyšší přesnost, větší flexibilitu a lepší integraci s moderními systémy řízení palby. "U moderní munice ráže 155 milimetrů jsou dnes elektronické zapalovače standardem a umožňují více režimů činnosti – okamžitý nárazový výbuch, zpožděnou detonaci, časovanou explozi nebo vzdušný výbuch v přesně definované výšce nad cílem," uvedla skupina.
První závazná objednávka zajistí podle CSG podniku příjmy během prvních tří let postupného rozběhu výroby. Skupina předpokládá, že firma dosáhne provozní soběstačnosti přibližně do tří let od zahájení činnosti.
Umístění firmy na Slovensku podle CSG přispěje k posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců a podpoří strategickou autonomii Evropy ve výrobě dělostřelecké munice. Výroba bude umístěna v areálu společnosti ZVS Dubnica nad Váhom na Slovensku. Tam už CSG vyrábí velkorážovou munici, takže může pro nový podnik využít svoji infrastrukturu. CSG má ve slovenské firmě ZVS holding poloviční podíl, spoluvlastníkem společnosti je slovenský stát.
CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14.000 lidí. Skupina v letošním prvním čtvrtletí vykázala čistý zisk 299 milionů eur (asi 7,3 miliardy korun).
Společnost Reunert za zaměřuje na elektrotechniku, informační a komunikační technologie a aplikovanou elektroniku. Fuchs Electronics, která je součástí skupiny Reunert vyrábí obranou elektroniku, zaměřenou především na vývoz elektronických zapalovačů do Evropy, na Blízký východ, do Indie a jihovýchodní Asie.