Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Strnadova CSG a jihoafrická Reunert založí společnou firmu na výrobu zapalovačů pro velkorážovou munici na Slovensku

Strnadova CSG a jihoafrická Reunert založí společnou firmu na výrobu zapalovačů pro velkorážovou munici na Slovensku

22.05.2026 16:30
Autor: ČTK

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada a jihoafrická společnost Reunert založí podnik na výrobu elektronických zapalovačů pro velkorážovou munici na Slovensku. CSG to dnes sdělila v tiskové zprávě. Podnik s názvem Fuchs Electronics Europe bude z 51 procent vlastněný firmou Reunert a ze 49 procent CSG. Elektronické zapalovače umožňují lépe plánovat a řídit detonaci munice.

Projekt podle CCG posílí její kontrolu nad více fázemi výrobního a distribučního procesu velkorážové munice. Nový podnik bude fungovat jako nezávislý výrobce elektronických zapalovačů a bude je dodávat skupině CSG i dalším evropským výrobcům munice. Technologickým partnerem podniku je jihoafrická společnost Fuchs Electronics, která je součástí skupiny Reunert.

Zapalovač je klíčovým prvkem každého dělostřeleckého granátu, protože určuje čas i způsob detonace. Ve srovnání s mechanickými řešeními nabízejí elektronické zapalovače podle CSG vyšší přesnost, větší flexibilitu a lepší integraci s moderními systémy řízení palby. "U moderní munice ráže 155 milimetrů jsou dnes elektronické zapalovače standardem a umožňují více režimů činnosti – okamžitý nárazový výbuch, zpožděnou detonaci, časovanou explozi nebo vzdušný výbuch v přesně definované výšce nad cílem," uvedla skupina.

První závazná objednávka zajistí podle CSG podniku příjmy během prvních tří let postupného rozběhu výroby. Skupina předpokládá, že firma dosáhne provozní soběstačnosti přibližně do tří let od zahájení činnosti.

Umístění firmy na Slovensku podle CSG přispěje k posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců a podpoří strategickou autonomii Evropy ve výrobě dělostřelecké munice. Výroba bude umístěna v areálu společnosti ZVS Dubnica nad Váhom na Slovensku. Tam už CSG vyrábí velkorážovou munici, takže může pro nový podnik využít svoji infrastrukturu. CSG má ve slovenské firmě ZVS holding poloviční podíl, spoluvlastníkem společnosti je slovenský stát.

CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14.000 lidí. Skupina v letošním prvním čtvrtletí vykázala čistý zisk 299 milionů eur (asi 7,3 miliardy korun).

Společnost Reunert za zaměřuje na elektrotechniku, informační a komunikační technologie a aplikovanou elektroniku. Fuchs Electronics, která je součástí skupiny Reunert vyrábí obranou elektroniku, zaměřenou především na vývoz elektronických zapalovačů do Evropy, na Blízký východ, do Indie a jihovýchodní Asie.


Čtěte více:

Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %
04.05.2026 16:29
Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %
Akcie zbrojařské společnosti CSG zaznamenaly nejvýraznější propad od s...
CSG se ohradila proti analýze Hunterbrook, potvrdila růst vlastní výroby munice o 20 %
05.05.2026 11:50
CSG se ohradila proti analýze Hunterbrook, potvrdila růst vlastní výroby munice o 20 %
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Str...
Akcie CSG se po prudkém poklesu pomalu vzpamatovávají. Posilují až o sedm procent
06.05.2026 13:22
Akcie CSG se po prudkém poklesu pomalu vzpamatovávají. Posilují až o sedm procent
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Mich...
Traders Talk: AMD vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí
06.05.2026 15:31
Traders Talk: AMD vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí
Americké trhy zůstávají poblíž maxim i přes stále nejistou geopolitick...
CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu
12.05.2026 10:45
CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu
Skupina CSG informovala na veletrhu IDEB 2026 v Bratislavě o strategic...
CSG chce získat podíl ve výrobci tanků Leopard
13.05.2026 14:17
CSG chce získat podíl ve výrobci tanků Leopard
Czechoslovak Group (CSG) podala návrh na koupi podílu v evropském výro...
Strnad: Investoři CSG podhodnocují, pochybnosti o výrobních kapacitách jsou nesmysl
14.05.2026 14:00
Strnad: Investoři CSG podhodnocují, pochybnosti o výrobních kapacitách jsou nesmysl
Český miliardář Michal Strnad v rozhovoru pro agenturu Bloomberg řekl,...
Hunterbrook si bere CSG opět na paškál, tentokrát kvůli Indonésii. Firma se znovu brání
18.05.2026 16:25
Hunterbrook si bere CSG opět na paškál, tentokrát kvůli Indonésii. Firma se znovu brání
Společnost Hunterbrook nedává české zbrojovce Czechoslovak Group (CSG)...
CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent
20.05.2026 9:22
CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent
Czechoslovak Group (CSG), jejíž akcie jsou v posledních týdnech pod tl...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.05.2026
17:15Spotřebitelská důvěra v USA klesla kvůli obavám z inflace na rekordní minimum
16:56Češi berou státní dluhopisy útokem. Vybralo se už přes 20 miliard
16:30Traders Talk: Nvidia potvrdila AI boom, Colt překvapil a Strnad sází na dividendu
16:30Strnadova CSG a jihoafrická Reunert založí společnou firmu na výrobu zapalovačů pro velkorážovou munici na Slovensku
14:42Čínská mezera a americké překvapení
14:23NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
13:08Monetární i fiskální politika budou muset reagovat na důsledky umělé inteligence
12:51ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
11:42Philip Morris spouští výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře
11:22Perly týdne: Nový komoditní cyklus a největší asymetrie v historii financí
11:15Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila, situace je ale křehká
10:47Závěr týdne v zeleném. Nižší výnosy vylepšují náladu  
8:52Rozbřesk: Nuda na koruně v neklidném světě. Jak si vysvětlit její extrémní stabilitu?
8:50Írán hlásí pokrok v jednáních, Trump doma čelí tlaku a Warsh se dnes ujme vedení Fedu  
6:01HIMS má novou konkurenci. Enhanced plánuje "steroidovou olympiádu" a přirovnává svůj byznys k F1
21.05.2026
22:01Pozornost trhu je na ocenění Nvidie  
17:52MONETA Money Bank, a.s.: Uveřejnění vnitřní informace dne 21. 5. 2026
17:10Zastaví dluhopisové trhy akciovou rally?
17:00Primoco UAV SE: Vnitřní informace
15:43UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:30JP - CPI, y/y
8:00DE - HDP, q/q
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět