Akcie zbrojařů pod tlakem: Citi varuje před předčasným nákupem i přes očekávané zlepšení

15.05.2026 15:45
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie zbrojařů zažívaly ještě donedávna po delší dobu silnou rally, v posledních týdnech, potažmo měsících se ale trend otočil. Vše vypovídající je výkon ETF iShares U.S. Aerospace & Defense, které od začátku března, kdy eskalovalo napětí na Blízkém východě, ztratilo zhruba 10 procent. To ostře kontrastuje s výkonem širšího amerického indexu S&P 500, který za stejné období posílil asi o 8,6 procenta. Analytici Citi se ale k využití nákupní příležitosti po poklesu staví "zdrženlivě", ačkoliv očekávají, že příjmy obranných firem ve druhé polovině roku posílí.

Za slabším vývojem v sektoru nestojí podle Citi jen geopolitika, ale kombinace několika faktorů: slabší výsledky firem, opatrnější výhledy managementu i změna investičního sentimentu, který se v posledních měsících výrazně přesouvá směrem k tématům spojeným s umělou inteligencí.

Právě nástup AI podle banky začíná představovat nový strukturální tlak na různá odvětví, ať už se jedná o software nebo právě tradiční zbrojní společnosti. Investoři totiž stále častěji zpochybňují, zda jsou současné obchodní modely obranných dodavatelů dostatečně flexibilní a konkurenceschopné ve světě, kde roste význam softwaru a digitálních technologií, píše server CNBC.

„Navzdory snahám managementu argumenty vyvracet sílí narativ, který zpochybňuje dlouhodobou atraktivitu obranných služeb v éře AI,“ uvádějí analytici Citi.

Z jejich zprávy vyplývá i zajímavý tržní vzorec: firmy z obranného sektoru, které ve svých konferenčních hovorech častěji zmiňují pojmy jako „umělá inteligence“ nebo „software“, vykazují výrazně negativní korelaci s indexy zaměřenými právě na AI společnosti. Jinými slovy, trh je zatím nevnímá jako přirozené vítěze technologického posunu, ale spíše jako jeho potenciální oběti.

I přes citelný pokles akcií se tak Citi aktuálně staví k nákupní strategii v tomto sektoru zdrženlivě. „Začátkem roku jsme si všimli, že obranné služby byly z různých důvodů vystaveny neobvyklému tlaku. Zároveň jsme popisovali letošní vývoj jako příběh, který bude výrazně orientovaný na druhé pololetí, což je důvod, proč jsme teď zdrženliví ohledně nákupu poklesu. Ale pokud současný negativní sentiment přetrvá delší dobu, může to urychlit nákupní příležitosti v celém sektoru,“ dodali analytici.

Celkový obrázek tak zůstává smíšený. Na jedné straně stojí fundamenty – především očekávané zlepšení tržeb ve druhé polovině roku a pokračující geopolitická nejistota, jež obranným společnostem obvykle nahrává. Na straně druhé ale narůstají strukturální obavy spojené s technologickou transformací a změnou investorských preferencí.

 

Strnad: Investoři CSG podhodnocují, pochybnosti o výrobních kapacitách jsou nesmysl
14.05.2026 14:00
Strnad: Investoři CSG podhodnocují, pochybnosti o výrobních kapacitách jsou nesmysl
Český miliardář Michal Strnad v rozhovoru pro agenturu Bloomberg řekl,...
Zbrojař Strnad diverzifikuje. Mimo zbrojní sektor plánuje nasadit až 10 miliard eur
15.05.2026 11:09
Zbrojař Strnad diverzifikuje. Mimo zbrojní sektor plánuje nasadit až 10 miliard eur
Michal Strnad rozjíždí ambiciózní diverzifikační strategii, která může...


