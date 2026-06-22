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AbbVie převezme Apogee za téměř 11 miliard dolarů. Chce držet krok s rostoucí konkurencí

AbbVie převezme Apogee za téměř 11 miliard dolarů. Chce držet krok s rostoucí konkurencí

22.06.2026 14:12
Autor: Redakce, Patria.cz

Farmaceutická společnost AbbVie oznámila akvizici biotechnologické firmy Apogee Therapeutics za 10,9 miliardy dolarů v hotovosti. Nabídka představuje prémii téměř 50 procent oproti poslední zavírací ceně akcií Apogee.

Jde o jednu z největších transakcí firmy v posledních letech a zároveň o strategický krok, kterým chce AbbVie posílit své postavení na trhu léčiv pro zánětlivá onemocnění. V této oblasti je sice dlouhodobě jedním z lídrů, ale v posledních letech čelí sílící konkurenci.

Klíčovým aktivem Apogee je experimentální lék zumilokibart na atopický ekzém, který má potenciál konkurovat populárnímu přípravku Dupixent od společnosti Sanofi. Akvizice má zároveň AbbVie umožnit rozšířit technologické i výzkumné kapacity a lépe reagovat na vývoj trhu. Podle vedení firmy transakce přinese nejen nové produkty, ale i know-how potřebné pro řešení komplexních onemocnění v oblasti imunologie.

Vysoká prémie vyhnala akcie Apogee před zahájením obchodování nahoru o téměř 47 procent, zatímco cenné papíry AbbVie na zprávu reagují mírným růstem o zhruba 1,3 procenta. Naopak akcie Sanofi se kvůli obavám z posílení konkurence dostaly pod tlak a v premarketu klesají o více než tři procenta.

Akcie Apogee v poslední době výrazně rostly a po dnešním nárůstu činí jejich zhodnocení za posledních 12 měsíců přibližně 120 procent. Společnosti navíc v minulosti pomohla finanční injekce od investiční firmy Blackstone ve výši 1,3 miliardy dolarů.

 

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