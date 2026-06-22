AbbVie převezme Apogee za téměř 11 miliard dolarů. Chce držet krok s rostoucí konkurencí

Farmaceutická společnost AbbVie oznámila akvizici biotechnologické firmy Apogee Therapeutics za 10,9 miliardy dolarů v hotovosti. Nabídka představuje prémii téměř 50 procent oproti poslední zavírací ceně akcií Apogee.
Jde o jednu z největších transakcí firmy v posledních letech a zároveň o strategický krok, kterým chce AbbVie posílit své postavení na trhu léčiv pro zánětlivá onemocnění. V této oblasti je sice dlouhodobě jedním z lídrů, ale v posledních letech čelí sílící konkurenci.
Klíčovým aktivem Apogee je experimentální lék zumilokibart na atopický ekzém, který má potenciál konkurovat populárnímu přípravku Dupixent od společnosti . Akvizice má zároveň AbbVie umožnit rozšířit technologické i výzkumné kapacity a lépe reagovat na vývoj trhu. Podle vedení firmy transakce přinese nejen nové produkty, ale i know-how potřebné pro řešení komplexních onemocnění v oblasti imunologie.
Vysoká prémie vyhnala akcie Apogee před zahájením obchodování nahoru o téměř 47 procent, zatímco cenné papíry AbbVie na zprávu reagují mírným růstem o zhruba 1,3 procenta. Naopak akcie se kvůli obavám z posílení konkurence dostaly pod tlak a v premarketu klesají o více než tři procenta.
Akcie Apogee v poslední době výrazně rostly a po dnešním nárůstu činí jejich zhodnocení za posledních 12 měsíců přibližně 120 procent. Společnosti navíc v minulosti pomohla finanční injekce od investiční firmy Blackstone ve výši 1,3 miliardy dolarů.