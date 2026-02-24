Hledat v komentářích

Novo Nordisk sníží v USA ceny léků Wegovy a Ozempic až o polovinu

24.02.2026 14:07
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Novo Nordisk plánuje ve Spojených státech začátkem příštího roku snížit katalogové ceny svých populárních léků na hubnutí Wegovy a Ozempic, a to až o polovinu. Změna se dotkne zejména lidí, kteří za léky platí podle procenta z ceny nebo mají vysokou spoluúčast. Pro samoplátce se nic nemění. Zprávu přinesl server Wall Street Journal (WSJ).

Od 1. ledna 2027 budou Wegovy a Ozempic v USA stát 675 dolarů měsíčně. To je polovina současné ceny Wegovy (na obezitu) a přibližně 34% snížení ceny pro Ozempic (na diabetes).

Tímto krokem firma stupňuje cenovou válku s americkým konkurentem Eli Lilly na trhu s léky na hubnutí, který aktuálně patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty ve farmaceutickém sektoru.

Miliony pacientů už léky na hubnutí užívají, jejich vysoké ceny ale odrazují spoustu dalších zájemců, ať už kvůli tomu, že pojišťovny je nehradí nebo doplatek pacienta je stále vysoký.

Jako Novo, tak Lilly prodávají své léky i napřímo přes webové stránky a nabízejí slevy pojišťovnám i pacientům. Pro samoplátce (bez příspěvku pojišťovny) Novo Nordisk stanovil cenu mezi 149 a 499 dolary měsíčně podle typu a dávky. Eli Lilly nabízí konkurenční lék Zepbound za 299 až 449 dolarů (se slevou oproti oficiální ceně přes 1 000 dolarů).

Dnešní oznámené snížení katalogových cen Novo Nordisku tak nebude mít vliv na tyto již zlevněné ceny, které jsou kromě výše zmíněných kanálů dostupné i přes nový vládní portál TrumpRx, píše WSJ.

Zlevnění k 1. lednu 2027 zároveň spadá do období, kdy začnou platit nové, již vyjednané ceny pro program Medicare. Pro Medicare budou Ozempic a Wegovy stát 274 dolarů za měsíční balení. Tyto ceny byly dohodnuty mezi Medicare a Novo Nordiskem loni.

Trh s léky na hubnutí má hodnotu zhruba 72 miliard dolarů a do roku 2030 by měl stoupnout až na 139 miliard. Novo Nordisk měl díky uvedení Ozempicu jakožto prvního takového přípravku na trh dlouho náskok před Eli Lilly, ta ho ale časem předstihla a nyní se zdá být jasným vítězem v tomto duopolním souboji.


