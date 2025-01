Ryanair výrazně zvýšil čtvrtletní zisk, pomohl růst cen i počtu cestujících

Irská společnost Holdings, která je největším nízkonákladovým leteckým dopravcem v Evropě, ve třetím čtvrtletí svého finančního roku zvýšila zisk po zdanění na téměř 149 milionů eur (3,7 miliardy Kč) zhruba z 15 milionů eur ve stejném období předchozího roku. Aerolinkám pomohl růst cen letenek a počtu cestujících, uvedla firma v dnešní tiskové zprávě. Zároveň snížila odhad počtu cestujících za celý finanční rok, a to kvůli zpoždění dodávek letadel .



Analytici očekávali zisk 60 milionů eur. Výnosy za tři měsíce do konce prosince vzrostly o deset procent na 2,96 miliardy eur. Průměrná cena letenek se zvýšila o jedno procento, zatímco v předchozím čtvrtletí se o sedm procent snížila, upozornil finanční ředitel Neil Sorahan. Počet přepravených cestujících se zvýšil o devět procent na 44,9 milionu.



Ryanair má obvykle nejvyšší zisk v době letní sezony. Firma očekává, že zisk po zdanění za celý finanční rok 2025, který skončí v březnu, se bude pohybovat v rozmezí 1,55 miliardy až 1,61 miliardy eur. V předchozím finančním roce činil 1,92 miliardy eur. Za devět měsíců aktuálního finančního roku klesl o 12 procent na 1,94 miliardy eur.



Společnosti uvedla, že před vrcholem letní sezony očekává dodávku devíti letadel 737 MAX. To je méně, než dosud předpokládala. Odhad počtu cestujících na příští finanční rok proto snížila na 206 milionů z dosavadního odhadu 210 milionů. Je to už druhé snížení očekávaného počtu cestujících v příštím roce. Poprvé firma odhad snížila v listopadu z původních 215 milionů.



Sorahan se nedávno vrátil z cesty do výrobních závodů v Seattlu a dodal, že zpoždění dodávek letadel je zklamáním. Věří ale, že očekávaných devět letadel dorazí včas.