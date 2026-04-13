Goldman Sachs hovoří o nastupujícím akciovém FOMO, EY-Parthenon o stagflačnějším prostředí

13.04.2026 10:42
Autor: Redakce, Patria.cz

Lee Coppersmith z Goldman Sachs Global Banking & Markets hovořil na Youtube kanále této banky o tom, že její klienti měli v poslední době znatelnou snahu o snížení rizikovosti jejich investičních portfolií. Tato snaha ale dospěla do bodu, kdy už investoři mohou mít obavy z toho, že by neměli dostatečné pozice na akciích v případě, že by trhy obrátily směrem nahoru. Jinak řečeno, ve hře už je tzv. „FOMO“, tedy strach z ušlých zisků.

Coppersmith si myslí, že investoři omezili pozice na cyklických akciích, protože se obávali makroekonomického vývoje. Zároveň se ale stále drželi akcií, které podle nich představují dobré sázky na dlouhodobé strukturální trendy. „Lidé neztratili moc důvěry v téma umělé inteligence, i když se tento pohled samozřejmě vyvíjí.“ Zájem tak expert vidí jednak na straně „AI vstupů“, tedy u firem, které se zaměřují na budování potřebné infrastruktury a podobně. Ale existuje i na straně „AI výstupů“, tedy tam, kde by se měla projevovat zvýšená produktivita. A podle experta je namístě vlastnit oba druhy akcií. Coppersmith poukázal na to, že očekávání týkající se dalšího vývoje ziskovosti obchodovaných společností byla zatím „pozoruhodně odolná“.

Coppersmithův kolega ekonom David Mericle na CNBC komentoval poslední inflační čísla, ta byla nejvyšší od roku 2024. Vyjádřil se také ke spotřebitelské důvěře, která se naopak propadla. Podle něj dojde v dubnu k dalšímu výraznému růstu celkové inflace, jádrová se bude chovat umírněněji. Spotřebitelský sentiment reaguje citlivě na ceny ropy a paliv, které se také hýbou velmi rychle. Ostatní ceny budou podle experta rovněž růst, ale to se promítá přímo do sentimentu amerického spotřebitele. Goldman Sachs přitom na počátku tohoto roku čekal, že reálné příjmy domácností letos porostou o 2 % i přesto, jaká je situace na trhu práce. Aktuální vývoj ale bude zřejmě znamenat, že pozitivní dopad ze strany vládní daňové politiky bude více než vyvážen vývojem cen.



Ve výsledku tak ekonom čeká, že reálný růst příjmů dosáhne úrovní kolem 1,5 %. Fed by měl podle něj letos sazby snižovat, a to dvakrát. Inflační tlaky by totiž měly i přes popsaný vliv cen ropy táhnout dolů slábnoucí vliv cel. Gregory Daco z EY-Parthenon hovořil na CNBC o tom, že na americké hospodářství nyní působí celá řada šoků včetně těch přicházejících ze strany imigrace, obchodní politiky a ropy. K tomu se přidává vliv umělé inteligence. Ke konci roku by podle tohoto ekonoma měla ekonomika zpomalovat a růst přibližně o 1,5 %. Inflace by měla růst ke 4 % a ke konci roku se zase snižovat ke 3 %.



Daco tedy předpovídá „prostředí, které bude vypadat stagflačněji.“ Fed by v něm měl vyčkávat, jaký bude konkrétní vývoj. V následujících měsících pravděpodobně neudělá nic, „protože inflace se bude vyvíjet špatným směrem.“ Řada lidí z vedení centrální banky vnímá trh práce jako stabilizovaný. Z jeho strany tedy podle nich nepřichází tlak na pokles sazeb a inflace k němu v dohledné době prostor vytvářet nebude. I tento ekonom si myslí, že pozitivní dopad vládní daňové politiky na příjmy domácností bude více než eliminován vyššími cenami paliv. Na konci roku se zřejmě cena ropy dostane k 80 dolarům, což by byl výrazný pokles z nedávných úrovní, ale ceny by se stále držely znatelně nad těmi z doby před propuknutím konfliktu na Blízkém východě.

Ekonom zmínil, že v dobách geopolitických tenzí obvykle klesají výnosy amerických vládních dluhopisů, protože investoři je považují za bezpečné útočiště. Nyní k tomu ale nedocházelo. I když trhy čekají další pokles sazeb centrální banky, zvedají se inflační očekávání a k tomu se mohou přidávat obavy z fiskálního vývoje. Výnosy dlouhodobějších obligací tak namísto poklesu rostou.



 

Čtěte více:

Hartnett: Vsaďte na komodity, v příštích letech předběhnou akcie. Dluhopisy zůstanou pozadu
13.04.2026 5:53
Hartnett: Vsaďte na komodity, v příštích letech předběhnou akcie. Dluhopisy zůstanou pozadu
Komodity se podle stratéga Bank of America Michaela Hartnetta stanou v...
Technologie drží Wall Street nad vodou: Inflace trh nerozhodila, avšak ani nesjednotila
10.04.2026 22:02
Technologie drží Wall Street nad vodou: Inflace trh nerozhodila, avšak ani nesjednotila
Americké akcie se na konci týdne vyvíjely smíšeně. Zatímco širší index...
Blokáda Hormuzského průlivu zvyšuje nervozitu investorů - ropa roste, akcie klesají
13.04.2026 8:48
Blokáda Hormuzského průlivu zvyšuje nervozitu investorů - ropa roste, akcie klesají
Akcie české zbrojovky Colt CZ míří na burzu v Amsterodamu a Maďarsko z...
Colt CZ vstupuje na Euronext Amsterdam, obchodovat se tam začne 15. dubna
13.04.2026 9:19
Colt CZ vstupuje na Euronext Amsterdam, obchodovat se tam začne 15. dubna
Akcie české zbrojařské skupiny Colt CZ se začnou od 15. dubna obchodov...


Aktuální komentáře
13.04.2026
10:42Goldman Sachs hovoří o nastupujícím akciovém FOMO, EY-Parthenon o stagflačnějším prostředí
9:19Colt CZ vstupuje na Euronext Amsterdam, obchodovat se tam začne 15. dubna
9:12Rozbřesk: Vítězná strana Tisza chce do roku 2030 plnit maastrichtská kritéria
8:55ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Poskytnutí zajištění za závazky Rolls-Royce SMR
8:48Blokáda Hormuzského průlivu zvyšuje nervozitu investorů - ropa roste, akcie klesají  
7:49Spojené státy chtějí po nedohodě zprůchodnit Hormuz a naopak blokovat Írán. Ceny ropy rostou
7:43Maďarské volby: Tisza jasně míří k ústavní většině při nejvyšší volební účasti od pádu komunismu
5:53Hartnett: Vsaďte na komodity, v příštích letech předběhnou akcie. Dluhopisy zůstanou pozadu  
12.04.2026
9:42Víkendář: Geopolitický vývoj a ropná krize jako argument pro elektromobily
11.04.2026
9:56Víkendář: Ujíždí Spojeným státům jeden důležitý vlak?
10.04.2026
22:02Technologie drží Wall Street nad vodou: Inflace trh nerozhodila, avšak ani nesjednotila  
17:07Jak to vypadá s rotací od USA po posledních turbulentnějších týdnech?
15:30Čipový gigant TSMC měl v prvním čtvrtletí díky zájmu o AI rekordní tržby
15:18Akcie zbrojařů po rozhovoru s ukrajinským vyjednavačem oslabují. CSG se propadá o více než 6 procent
15:00Americká inflace poskočila vzhůru, ale čekala se ještě vyšší
14:16Stefano Gabbana končí jako předseda módní firmy Dolce & Gabbana, o svém podílu ve firmě jedná
14:03Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik
13:48Globální odbyt Porsche v prvním čtvrtletí klesl o 15 procent
13:33MSI Finance RBBL s.r.o.: Výroční finanční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2025
12:46Perly týdne: Další vývoj sazeb, akcie k novým maximům a nepochybující umělá inteligence

