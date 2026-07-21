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    Novo Nordisk žaluje Eli Lilly. Dánům se nelíbí reklama amerického konkurenta na léky na obezitu

    Novo Nordisk žaluje Eli Lilly. Dánům se nelíbí reklama amerického konkurenta na léky na obezitu

    21.07.2026 14:02
    Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

    Novo Nordisk podal ve Spojených státech žalobu na svého hlavního konkurenta Eli Lilly. Dánská firma tvrdí, že reklamní kampaně propagující přípravky Zepbound a Mounjaro uvádějí spotřebitele v omyl tím, že prezentují neúplné a zastaralé údaje o účinnosti konkurenčních léků Wegovy a Ozempic od Novo Nordisku. Informoval o tom server CNBC.

    Zastaralé klinické studie ohledně porovnání nejvyšších dávek léků Lilly s nižšími dávkami léků Novo „vedou k nevyhnutelnému závěru, že léky Lilly jsou lepší než léky od Novo, a to není přesné“, sdělil CNBC John Kuckelman, hlavní právní zástupce skupiny Novo, jež tvrdí, že takové srovnání neodráží současný stav trhu a dostupných klinických dat.

    Novo Nordisk v žalobě požaduje, aby soud Eli Lilly zakázal další šíření sporných reklam a zároveň nařídil zveřejnění opravných sdělení. Kromě toho se firma domáhá finanční náhrady škody, jejíž výše zatím nebyla specifikována.

    Dánská společnost prý zaslala svému konkurentovi formální výzvu k ukončení reklamních kampaní už v dubnu, avšak bez výsledku. Pokud Lilly reklamy nestáhne dobrovolně, chce Novo v následujících dnech usilovat také o předběžné opatření, které by jejich vysílání zastavilo ještě před konečným rozhodnutím soudu.

    Dánské firmě vadí zejména to, že reklamy konkurenta nezohledňují nově schválenou vysokodávkovou variantu léku Wegovy, která byla uvedena na trh letos na jaře. Podle Novo právě tato verze přináší výsledky v redukci hmotnosti, které jsou mnohem bližší účinkům Zepbound od Lilly.

    „Reklamní sdělení vedou spotřebitele k závěru, že přípravky Eli Lilly jsou jednoznačně účinnější než naše léky. Domníváme se, že takový závěr není podložen aktuálními důkazy,“ stojí v žalobě.

    V té je konkrétně zmíněna televizní reklama, která přímo srovnává Zepbound a Wegovy. Ve spotu zaznívá, že pacienti užívající Zepbound ztrácejí v průměru přibližně 50 liber (22,7 kg) tělesné hmotnosti, zatímco u Wegovy to je zhruba 33 liber (15 kg). Tato čísla vycházejí z klinického srovnání nejvyšších dávek přípravku Zepbound s dávkami Wegovy 1,7 mg a 2,4 mg.

    Podle Novo Nordisk však novější studie ukazují, že vyšší dávka Wegovy 7,2 mg vede v průměru k úbytku hmotnosti okolo 47 liber (21,3 kg), což se podle firmy pohybuje na srovnatelné úrovni s nejnovějšími výsledky dosahovanými přípravkem Zepbound.

    Dánský výrobce zároveň tvrdí, že existence této vyšší dávky je v reklamních materiálech zmíněna pouze v obtížně čitelné poznámce pod čarou, která podle něj spotřebitelům neposkytuje dostatečné informace o aktuální účinnosti léčby, píše CNBC.

    Přímá studie neexistuje

    Dalším argumentem Novo Nordisku je skutečnost, že dosud nebyla provedena přímá klinická studie, která by porovnávala nejvyšší komerčně dostupné dávky Wegovy a Zepbound. Podle žaloby proto Eli Lilly nemá dostatečný základ pro kategorická tvrzení o nadřazenosti svého přípravku.

    „I když to bylo možné říci předtím, než byl Wegovy dostupný i v dávce 7,2 miligramu, tak dnes už to není přesné. Myslíme si, že mají právní povinnost, ale ještě důležitější je, že mají povinnost vůči pacientům sdílet přesné informace,“ dodal Kuckelman.

    Zdroj foto: Novo Nordisk


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