Novo Nordisk se připravuje s pilulkou Wegovy na globální ofenzivu. Do vybraných zemí vstoupí ještě letos

18.05.2026 15:55
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Ve Spojených státech začal Novo Nordisk se svou pilulkovou verzí Wegovy nad očekávání dobře. Nyní se dánský farmaceutický gigant připravuje na agresivní uvedení tohoto léku na hubnutí na mezinárodní scéně. Firma tím otevírá novou kapitolu konkurenčního boje s americkým rivalem Eli Lilly, píše server CNBC, kterému poskytl rozhovor výkonný viceprezident společnosti pro mezinárodní operace Emil Kongshoj Larsen.

Novo Nordisk minulý týden oznámil, že uvedení tabletkové verze Wegovy na trhy mimo USA očekává později v tomto roce, pokud vše půjde tak, jak má a firma dostane od tamních regulátorů zelenou. „Jakmile spustíme prodeje, půjdeme do toho naplno. Je to obrovská příležitost,“ uvedl Larsen.

Ačkoliv USA zůstávají pro Novo klíčové, jelikož generují více než polovinu celkových tržeb (stejně tak u Eli Lilly), tak společnost si je vědomá toho, že dlouhodobý růst na tomto lukrativním trhu bude tažen především globální expanzí.

Larsen zatím nekonkretizoval, ve kterých zemích bude Wegovy v pilulce uveden jako první, naznačil pouze, že rozhodující bude „tržní potenciál“ – tedy zájem pacientů o léčbu obezity, připravenost lékařů a také dostupnost digitálních či telemedicínských platforem.

Právě telemedicína podle něj sehrává čím dál důležitější roli. Jako příklad uvedl Německo, kde byl přístup k léčbě delší dobu omezený, „ale najednou tam telemedicína pomáhá pacientům získat přístup k léčbě způsobem, který je velmi pohodlný a oceňovaný“.

Nová fáze rivality Novo–Lilly

Lilly letos očekává růst tržeb zhruba o 28 procent, což je v ostrém kontrast s Novo, který i přes nedávné nepatrné zlepšení výhledu naopak počítá s poklesem tržeb i zisku o čtyři až 12 procent. Hlavním důvodem je tlak na ceny v USA a nástup konkurence produkující generika v zemích jako Indie, Kanada, Brazílie nebo Čína.

To vše přichází paradoxně ve chvíli, kdy Novo zaznamenává velmi silný start své perorální verze Wegovy v USA. Firma uvedla lék na trh v lednu a počet předepsaných balení už překročil dva miliony, píše CNBC. Tržby v prvním čtvrtletí tak výrazně překonaly očekávání, a to i přes nižší cenu oproti injekčním variantám.

Podle analytiků Nordea se navíc Wegovy stává nejznámější značkou v oblasti hubnutí v USA, což potvrzují jak data o preskripcích, tak trendy ve vyhledávání na Googlu.

Naproti tomu Lilly, jež uvedla svou konkurenční pilulku Foundayo na trh v dubnu, tak silný start neměla. Společnost oznámila, že během prvních týdnů ji začalo užívat přes 20 tisíc pacientů, což je podle analytiků sledujících týdenní data společnosti IQVIA o preskripcích výrazně pomalejší tempo adopce ve srovnání s Wegovy.

Generální ředitel Lilly David Ricks už dříve upozornil, že vybudování nové značky bude vyžadovat čas. Foundayo je založeno na jiné účinné látce (orforglipron) než injekční bestsellery Mounjaro a Zepbound (tirzepatid)), zatímco tabletková Wegovy je faktickým rozšířením již zavedené produktové řady Novo Nordisku (Ozempic a Wegovy), u nichž je účinnou látkou semaglutid.

Analytici navíc poukazují na to, že oba přípravky míří na odlišné skupiny pacientů. Wegovy v tabletě nabízí účinnost blízkou injekční formě, zatímco Foundayo může fungovat spíše jako „vstupní“ GLP-1 terapie.

Jak Ricks, tak i šéf Novo Mike Doustdar se pak shodují ve tvrzeních, že pilulky celkový trh rozšiřují, nikoliv že by mohly kanibalizovat na poptávce po injekčních verzích.

Selektivní zahraniční expanze

Hlavní výhoda pilulek spočívá v tom, že je pro řadu pacientů díky komfortnějšímu užívání atraktivnější než injekce. V Novo navíc věří, že podobný zájem o Wegovy jako v USA nastane i v Evropě a dalších regionech. Na druhé straně ale Larsen upozornil, že tempo růstu nebude nutně kopírovat americký scénář, protože klíčovou roli bude hrát cenové nastavení vůči injekčním verzím.

Analytici ze Sydbank očekávají, že zahraniční expanze bude spíše selektivní a přizpůsobená výrobním kapacitám. Mezi pravděpodobné první trhy patří Velká Británie, Německo a také domácí Dánsko.

Lilly vidí v mezinárodních trzích rovněž obrovský potenciál. „Na světě je zhruba miliarda lidí, kteří by z těchto léků mohli profitovat, ale dnes se dostáváme jen k desítkám milionů,“ uvedl Ricks. Tržby Lilly mimo USA v prvním čtvrtletí meziročně vyskočily o 81 procent, a to především díky prudkému růstu objemů.


