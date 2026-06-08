Léky na obezitu míří za hranice USA. Eli Lilly a Novo Nordisk cílí na globální trh, klíčovou roli sehraje cena

Po ostrém konkurenčním boji na americkém trhu, který z léků na obezitu udělal masově rozšířený fenomén, se Novo Nordisk i stále více zaměřují na zahraniční expanzi. S tím, jak se zlepší dostupnost těchto léků, by se celý trh mohl posunout na novou úroveň. Hlavním problémem ale stále zůstává vysoká pořizovací cena, informovala agentura Bloomberg.
Pacienti s obezitou v ordinaci lékaře Juana Manuela Esparzy Luny v mexickém městě Chihuahua sice mají přístup k nejmodernějším lékům na hubnutí od Novo Nordisku a , přesto si mnozí z nich odnášejí recept na starší a méně účinné přípravky. Důvod je prostý: vysoká cena.
„Musíte přemýšlet o ekonomické situaci pacientů. Tyto léky jsou velmi drahé,“ řekl Bloombergu Luna. Aby léčbu zpřístupnil, někdy kombinuje nízké dávky injekčních přípravků Wegovy nebo Zepbound se staršími stimulanty, jako je fentermin, případně pacientům prodlužuje pobyt na nejnižších dávkách.
Zintenzivnění mezinárodní expanze ale znamená, že nejnovější léky na obezitu budou přístupné milionům dalších pacientů. Podle Bloomberg Intelligence by celosvětové tržby z těchto léků mohly do roku 2030 překročit 120 miliard dolarů. Dominantní pozici by si přitom měla udržet .
Sázka na pilulky
Klíčovým pilířem mezinárodní strategie americké společnosti je nový lék ve formě pilulky s názvem Foundayo. Firma už požádala o schválení ve zhruba 40 zemích a plánuje rychlé a široké uvedení na trh. „USA jsou důležitým trhem, ale je čas přemýšlet globálně a zaměřit se na zdraví celé populace,“ prohlásil na nedávné mezinárodní konferenci o léčbě obezity Ken Custer, šéf kardiometabolické divize Lilly.
Také Novo Nordisk má svou vlastní pilulkovou variantu, a to Wegovy, se kterým prorazil už v injekční formě. V USA dánský gigant pilulku prodává už od ledna a zájem o ni je enormní. Tento týden pak lék zamířil také na první trh mimo USA, konkrétně do Spojených arabských emirátů, přičemž na řadě je schválení také v Evropě.
Přesto na rozdíl od volí Dánové opatrnější postup. „Do nových zemí vstupujeme pouze tehdy, když jsme si jistí, že dokážeme pokrýt poptávku,“ řekl Bloombergu Emil Kongshoj Larsen, šéf mezinárodních operací Novo. „Když (do země) vstoupíme, jdeme do toho naplno,“ dodal.
Podle firmy navíc i samotné povědomí o značce Wegovy vytváří tzv. halo efekt, který podporuje zájem o injekční formy léku i tam, kde pilulka zatím není dostupná.
Generika mohou snížit ceny
Cenovou dostupnost léčby by měla zlepšit postupná expanze generických verzí semaglutidu, účinné látky přípravků Wegovy a Ozempic od Novo Nordisku. Levnější kopie se letos začínají objevovat například v Indii, Kanadě nebo Brazílii.
Dosud se však „revoluce v léčbě obezity“ odehrávala především v USA. Podle analýzy KFF vyzkoušel některý z GLP-1 léků každý osmý Američan. Globálně je to ale jen jedno až dvě procenta lidí, kteří by z léčby mohli mít prospěch. Přitom právě v chudších zemích míra obezity dál roste, upozorňuje Bloomberg.
nyní dokáže – na rozdíl od doby, kdy poprvé uvedla své úspěšné injekční léky mimo USA – vyrobit dostatek pilulek, aby zaplavila trh. Ani vyšší výrobní dostupnost ale automaticky neznamená, že se léky dostanou ke všem. V řadě zemí totiž o reálném přístupu rozhoduje výše úhrad ze zdravotního pojištění.
To se týká třeba Maďarska, kde obezitou trpí asi pětina dospělých. Obhájkyně pacientů z této země Judit Pettková tvrdí, že léky typu Ozempic jsou „pro tamní průměrnou rodinu (bez úhrady od pojišťovny) příliš drahé“. Pokud chtějí farmaceutické společnosti něco změnit, „měly by se opravdu obrátit na vládu a vyjednávat“, dodala.
Rozdílnost kultur
V některých regionech navíc hrají roli i kulturní zvyklosti a stigma. Například v Indii a Pákistánu jsou baculaté děti „golu molu“ vnímány jako obzvláště roztomilé a oslavy se točí kolem toho, co se jí. V Indii, kde letos nástup generik dramaticky snížil náklady na léky, se pak mnoho pacientů obává vedlejších účinků.
A stejně jako pacienti Luny v Mexiku, řeší problémovost nákladů také Swati Pradhanová, specialistka na obezitu z Bombaje a zakladatelka kliniky LiveLight, podle které sehrává roli i stigma spojené s hledáním léčby. Ženy, které nemají vlastní příjem a necítí, že mohou požádat své partnery o úhradu léků, mají úspory, které jim vystačí jen na krátkou dobu užívání. „Často mají peníze třeba jen na tři měsíce. Nejsou ochotni o tom se svými rodinami mluvit, ani si o ty peníze říct,“ dodala.
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