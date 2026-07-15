Morgan Stanley se připojila ke konkurentům a svezla se na boomu obchodování s akciemi

Obchodníci s akciemi společnosti předčili očekávání Wall Streetu a stanovili další čtvrtletní rekord, čímž přispěli k mimořádným ziskům celého odvětví ve druhém čtvrtletí, které byly způsobeny příznivým vývojem trhů a přetrvávající volatilitou.
Společnost v tomto období vydělala na obchodování s akciemi 6,3 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 69 % a překonalo její předchozí historické maximum z prvního čtvrtletí. Společnost rovněž zaznamenala čistý přírůstek nových aktiv ve výši 148,1 miliardy dolarů ve svém pozorně sledovaném segmentu správy majetku, což je mnohem více, než analytici očekávali.
„Toto čtvrtletí bylo ve znamení aktivity vedené klienty, a to jak v institucionálním, tak v retailovém segmentu,“ uvedla v rozhovoru finanční ředitelka Sharon Yeshaya. „Objem zakázek je plný, aktivita nadále roste a z hlediska udržení klientů máme před sebou mnoho úkolů, nad kterými musíme přemýšlet.“
Výsledky společnosti završují zveřejňování výsledků za druhé čtvrtletí u největších amerických bank. Toto období bylo pro Wall Street mimořádně úspěšné, přičemž výnosy z obchodování s akciemi u společností , , a překročily odhady a dosáhly historických maxim.
Během čtvrtletí společně s Goldman Sachs vedl rekordní primární emisi akcií společnosti SpaceX, za kterou každá z bank získala provizi ve výši 100 milionů dolarů. Podle prohlášení se něco přes polovinu čistých nových aktiv v divizi správy majetku týkala právě primárních emisí akcií.
Poplatky za upisování akcií dosáhly 851 milionů dolarů, což představuje nárůst o 70 % oproti předchozímu roku a překonalo odhady. To pomohlo zvýšit celkové příjmy z investičního bankovnictví na 2,44 miliardy dolarů. Bankéři zabývající se fúzemi a akvizicemi vydělali 798 milionů dolarů, zatímco upisovatelé dluhopisů vygenerovali 788 milionů dolarů.
Akcie společnosti , které letos do úterý vzrostly o 28 %, klesají v premarketu na newyorské burze o 1,5 %.
Čisté tržby v divizi správy majetku společnosti činily 8,86 miliardy dolarů, což rovněž překonalo očekávání. Společnost spustila v průběhu čtvrtletí obchodování s kryptoměnami na své platformě e*Trade, přičemž cenově podbízela klíčové konkurenty ve snaze získat podíl na trhu.