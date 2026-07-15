Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Morgan Stanley se připojila ke konkurentům a svezla se na boomu obchodování s akciemi

Morgan Stanley se připojila ke konkurentům a svezla se na boomu obchodování s akciemi

15.07.2026 15:11
Autor: Redakce, Patria.cz

Obchodníci s akciemi společnosti Morgan Stanley předčili očekávání Wall Streetu a stanovili další čtvrtletní rekord, čímž přispěli k mimořádným ziskům celého odvětví ve druhém čtvrtletí, které byly způsobeny příznivým vývojem trhů a přetrvávající volatilitou.

Společnost v tomto období vydělala na obchodování s akciemi 6,3 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 69 % a překonalo její předchozí historické maximum z prvního čtvrtletí. Společnost rovněž zaznamenala čistý přírůstek nových aktiv ve výši 148,1 miliardy dolarů ve svém pozorně sledovaném segmentu správy majetku, což je mnohem více, než analytici očekávali.

„Toto čtvrtletí bylo ve znamení aktivity vedené klienty, a to jak v institucionálním, tak v retailovém segmentu,“ uvedla v rozhovoru finanční ředitelka Sharon Yeshaya. „Objem zakázek je plný, aktivita nadále roste a z hlediska udržení klientů máme před sebou mnoho úkolů, nad kterými musíme přemýšlet.“

Výsledky společnosti Morgan Stanley završují zveřejňování výsledků za druhé čtvrtletí u největších amerických bank. Toto období bylo pro Wall Street mimořádně úspěšné, přičemž výnosy z obchodování s akciemi u společností JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America a Citigroup překročily odhady a dosáhly historických maxim.

Během čtvrtletí Morgan Stanley společně s Goldman Sachs vedl rekordní primární emisi akcií společnosti SpaceX, za kterou každá z bank získala provizi ve výši 100 milionů dolarů. Podle prohlášení se něco přes polovinu čistých nových aktiv Morgan Stanley v divizi správy majetku týkala právě primárních emisí akcií.

Poplatky za upisování akcií dosáhly 851 milionů dolarů, což představuje nárůst o 70 % oproti předchozímu roku a překonalo odhady. To pomohlo zvýšit celkové příjmy z investičního bankovnictví na 2,44 miliardy dolarů. Bankéři zabývající se fúzemi a akvizicemi vydělali 798 milionů dolarů, zatímco upisovatelé dluhopisů vygenerovali 788 milionů dolarů.

Akcie společnosti Morgan Stanley, které letos do úterý vzrostly o 28 %, klesají v premarketu na newyorské burze o 1,5 %.

Čisté tržby v divizi správy majetku společnosti Morgan Stanley činily 8,86 miliardy dolarů, což rovněž překonalo očekávání. Společnost spustila v průběhu čtvrtletí obchodování s kryptoměnami na své platformě e*Trade, přičemž cenově podbízela klíčové konkurenty ve snaze získat podíl na trhu.


Čtěte více:

Souboj platebních gigantů. Stripe chce ovládnout PayPal
15.07.2026 12:47
Souboj platebních gigantů. Stripe chce ovládnout PayPal
Stripe spojil síly se soukromou investiční společností Advent Internat...
Německá vláda do roku 2030 seškrtá z klimatického fondu přes 30 miliard eur
15.07.2026 14:45
Německá vláda do roku 2030 seškrtá z klimatického fondu přes 30 miliard eur
Německá vláda plánuje do roku 2030 seškrtat z klimatického a transform...
BlackRock hlásí silný kvartál. Výsledky táhly ETF a rekordní marže
15.07.2026 15:01
BlackRock hlásí silný kvartál. Výsledky táhly ETF a rekordní marže
BlackRock předvedl jeden z nejsilnějších kvartálů za poslední roky. Ne...
Z výsledků ASML nejvíce vyčnívá výrazně vylepšený výhled tržeb
15.07.2026 14:57
Z výsledků ASML nejvíce vyčnívá výrazně vylepšený výhled tržeb
Po včerejší krasojízdě amerických bank (GS, JPM i BAC zaknihovaly po v...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.07.2026
17:10Dot.com bublinovatost a současný tržní optimismus
16:43Nájmy v druhém čtvrtletí rostly, pohybovaly se mezi 9600 Kč až 32.900 Kč
16:38Reuters: Vývoz ropných produktů z Ruska po moři klesl proti červnu na polovinu
16:33V německém průmyslu vloni zaniklo 177.000 pracovních míst, uvedl úřad práce
15:11Morgan Stanley se připojila ke konkurentům a svezla se na boomu obchodování s akciemi
15:01BlackRock hlásí silný kvartál. Výsledky táhly ETF a rekordní marže
14:57Z výsledků ASML nejvíce vyčnívá výrazně vylepšený výhled tržeb  
14:45Německá vláda do roku 2030 seškrtá z klimatického fondu přes 30 miliard eur
12:47Souboj platebních gigantů. Stripe chce ovládnout PayPal
10:27OpenAI zamíří do domácností s přenosným AI společníkem. Applu se to nelíbí
9:15Rozbřesk: Ceny v USA vykázaly v červnu největší pád od začátku covidu
8:44ASML překvapilo silnými výsledky, IBM doplatilo na přesun investic do AI hardwaru  
6:07Evropský automotive pod tlakem dvojího čínského šoku  
14.07.2026
22:04Wall Street povzbudila inflace, a tak technologie opět převzaly iniciativu  
17:16Rozšiřování AI dominance a tečka za dlouhodoou stagnací
15:43Červnová inflace v USA překvapila. Klesla na 3,5 procenta
15:40Jaké jsou skutečné zájmy Číny a jak moc její konkurence ovlivní hospodaření amerických firem?
14:27Citi překonala všechny odhady zisku s tím, jak přestavba pod vedením CEO Fraserové nabírá na obrátkách
14:02Goldman Sachs těžila z tržní volatility, obchodování s akciemi bylo znovu rekordní
14:01IBM po předběžných výsledcích prudce padá. V pre-marketu odepsalo přes 20 %

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět