Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Cena ropy vzrostla nad 85 dolarů, evropské futures ukazují pokles, odpoledne reportují americké banky

Cena ropy vzrostla nad 85 dolarů, evropské futures ukazují pokles, odpoledne reportují americké banky

14.07.2026 8:35
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Ropa zdražuje v reakci na zhoršující konflikt v Hormuzském průlivu mezi USA a Íránem, akcie SK Hynix jsou jako na houpačce, Ericsson reportoval pokles zisku, odpoledne vydají výsledky americké banky a na řadu přijde i inflace.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.07.2026
17:16Rozšiřování AI dominance a tečka za dlouhodoou stagnací
15:43Červnová inflace v USA překvapila. Klesla na 3,5 procenta
15:40Jaké jsou skutečné zájmy Číny a jak moc její konkurence ovlivní hospodaření amerických firem?
14:27Citi překonala všechny odhady zisku s tím, jak přestavba pod vedením CEO Fraserové nabírá na obrátkách
14:02Goldman Sachs těžila z tržní volatility, obchodování s akciemi bylo znovu rekordní
14:01IBM po předběžných výsledcích prudce padá. V pre-marketu odepsalo přes 20 %
13:26Obchodní divize Bank of America hlásí nejúspěšnější půlrok v její historii
12:53JPMorgan ve druhém čtvrtletí výrazně překonala očekávání, pomohlo obchodování s akciemi
12:08Ve Spojených státech sílí odpor k datovým centrům, hledají se alternativy
10:15Wells Fargo: Odklon od streamingu by mohl akcie Disney zvednout o 40 procent
9:59Export z Číny díky zájmu o umělou inteligenci vzrostl nejvíce od roku 2021
8:54Rozbřesk: Dvojí čínský šok pro evropská auta
8:35Cena ropy vzrostla nad 85 dolarů, evropské futures ukazují pokles, odpoledne reportují americké banky  
6:05Morgan Stanley: Akciová rally se může rozšířit i mimo technologické giganty  
13.07.2026
22:05Konflikt mezi Íránem a USA opět eskaluje  
17:06Extrémní americká prémie a co „není nemyslitelné“
16:08PODCAST Týdenní výhled: Nové napětí v Hormuzu, americká inflace a začátek výsledkové sezóny  
15:41USA v Hormuzu obnoví blokádu vůči Íránu a budou vybírat poplatky, oznámil Trump
15:05Goldman sází na carry trade. Barclays varuje před návratem volatility  
14:30Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 30.6.2026

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět