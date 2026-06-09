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Silná data z trhu práce mění očekávání. Trh začíná počítat s růstem sazeb

Silná data z trhu práce mění očekávání. Trh začíná počítat s růstem sazeb

09.06.2026 14:43
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Nečekaně silná data z amerického trhu práce vyděsila investory. V prostředí, kdy trhy začaly vnímat pozitivní makrodata jako riziko, totiž silný trh práce zvyšuje obavy z dalšího zpřísnění měnové politiky Fedu, což je realita, se kterou trh na začátku roku vůbec nepočítal.

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