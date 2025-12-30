Vývoz ruského plynu do Evropy letos prudce klesl, slabší je i vývoz LNG

Vývoz plynu sítí plynovodů z Ruska do Evropy letos klesl o 44 procent na 18 miliard metrů krychlových a je nejnižší od poloviny 70. let. S odkazem na své propočty to dnes uvedla agentura Reuters. Za dalším poklesem je rozhodnutí Ukrajiny neumožnit už další tranzit přes své území a také pokračující snaha Evropské unie ruské energie odmítat. EU to činí i v rámci sankcí za to, že Rusko v roce 2022 zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu.
Ruský plyn se potrubím do EU nyní dostává plynovodem TurkStream přes Turecko, jinak pouze na lodích jako zkapalněný zemní plyn (LNG). Rusko je teď druhým největším dodavatelem LNG do Evropy, největším dodavatelem už jsou Spojené státy. Reuters dnes také s odkazem na předběžná data společnosti LSEG uvedl, že celkový vývoz LNG z Ruska letos klesl o 2,5 procenta na 31,3 milionu tun, vývoz do Evropy ale klesl mnohem výrazněji.
Evropská unie už dříve uvedla, že do konce roku 2027 chce ukončit dovoz ruského plynu. Jednak se snaží zbavit závislosti na ruských energiích a jednak má snahu zadržovat finanční prostředky, které by mohly být použity na financování války na Ukrajině.
V minulosti byla Evropa největším zdrojem příjmů ruského státního rozpočtu, protože odebírala nejvíce ruského plynu a ropy. Energie odebírala sítí plynovodů a ropovodů, které byly vybudovány v 60. a 70. letech minulého století a které tato paliva přiváděly z tehdejšího Sovětského svazu do západní Evropy.
Export ruského plynu sítí potrubí do Evropy dosáhl v letech 2018 a 2019 vrcholu, tehdy vývoz činil více než 175 až 180 miliard metrů krychlových ročně. Pro plynárenský gigant Gazprom a pro ruský stát, který drží v této firmě kontrolní podíl, měl vývoz plynu hodnotu desítek miliard dolarů. Plyn, který Gazprom do Evropy letos vyvezl, putoval podmořským plynovodem TurkStream a Reuters při výpočtu objemu dodaného plynu vychází z dat Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav pro zemní plyn (ENTSOG).
Gazprom uvádí, že Sovětský svaz v roce 1975 vyvezl do Evropy 19,3 miliardy metrů krychlových plynu, což byl nárůst proti 6,8 miliardy metrů krychlových z roku 1973, tedy v raných letech exportu sibiřského zemního plynu.
TurkStream je tak jedinou zbývající trasou pro tranzit ruského plynu do Evropy. Vláda v Kyjevě totiž odmítla prodloužit pětiletou smlouvu o tranzitu přes Ukrajinu, která vypršela na konci loňského roku. Mezi země, které dostávají plyn přes TurkStream, patří vedle Turecka i Srbsko, Maďarsko a Slovensko.
Dodávky plynu přes TurkStream do Evropy se v prosinci meziročně zvýšily o 12,9 procenta a dosáhly přibližně 56 milionů metrů krychlových denně. To je zároveň o tři procenta více než v listopadu. Export přes TurkStream do Evropy letos vzrostl o sedm procent ze 16,8 miliardy metrů krychlových v roce 2024, ukazují data. Spolu s vývozem přes Ukrajinu loni export činil 32 miliard metrů krychlových, což bylo o 13 procent více než v roce 2023. Export Gazpromu do Turecka činí přibližně 20 miliard metrů krychlových ročně.
Co se ruského LNG týče, celkový vývoz v prosinci meziročně klesl o dvě procenta na 2,99 milionu tun, pokles proti listopadu činí 3,5 procenta. Vývoz LNG z Ruska omezují hlavně americké sankce, které jsou namířeny zejména proti novému projektu Arctic LNG 2 a které výrazně omezují využití tankerů pro přepravu tohoto paliva. Evropa také plánuje od roku 2027 zcela přestat odebírat ruský LNG.
Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak uvedl, že Rusko o několik let odložilo plán, který počítá s produkcí 100 milionů tun LNG ročně. Zdůvodnil to právě dopadem západních sankcí.
Veškerý export z projektu Arctic LNG 2 teď směřuje do Číny. Ta obdržela svůj první náklad LNG ze schváleného ruského projektu na konci srpna, jak ukázaly údaje o sledování lodí od společností Kpler a LSEG. Plyn dorazil jen několik dnů před schůzkou ruského prezidenta Vladimira Putina a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.
Export LNG z Ruska do Evropy letos klesl o 16 procent na 13,8 milionu tun, ukazují předběžné údaje. V prosinci činil export do Evropy celkem asi 1,5 milionu tun, což je pokles z 1,8 milionu tun ve stejném měsíci loňského roku.
Dodávky z projektu Yamal LNG ruské společnosti Novatek letos klesly o 6,6 procenta na 18,3 milionu tun. V prosinci dodávky z tohoto závodu meziročně klesly o 14 procent na 1,5 milionu tun. Tento měsíc veškerý náklad z projektu směřoval do Evropy.
Vývoz LNG z projektu Arctic LNG 2 letos dosáhl 1,2 milionu tun, ve srovnání s objemem 200.000 tun loni. V prosinci dodávky klesly na 148.000 tun z 222.000 tun v listopadu. Export LNG z projektu Sachalin-2, který se orientuje na Asii a nad kterým má kontrolu Gazprom, letos o čtyři procenta vzrostl a dosáhl 10,3 milionu tun.