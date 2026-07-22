Zatímco se čeká na Google, ropa poskočila výš a opatrnost se vrací

Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka se dnes pozornost investorů soustředí především na výsledky společnosti Alphabet, které mohou významně ovlivnit náladu napříč technologickým sektorem. Trh bude pečlivě sledovat zejména vývoj investic do umělé inteligence a signály o tom, zda se gigantické kapitálové výdaje začínají promítat do očekávané návratnosti. Vedle AI sektoru však investory znepokojuje také další růst cen ropy v důsledku pokračujícího napětí na Blízkém východě a s tím spojený tlak na dluhopisové výnosy i očekávání vyšších úrokových sazeb.
Po zavření Wall Street přijde pro trhy zásadní sada informací od Alphabetu, tedy Googlu. Samozřejmě budou důležité samotné výsledky, ale ty z pohledu celého trhu už nějaký čas zůstávají ve stínu jiných údajů. Alphabet patří mezi čtyři klíčové sponzory současného AI capexového boomu (hyperscalery), takže má velký potenciál ovlivnit polovodičové akcie, ale také akcie jiných velkých techů. A je tu řada variant, jak to může dopadnout.
Pro trh ideální by byla ta, kdyby firma dokázala přesvědčit, že se výdaje na AI podaří dostatečně monetizovat. V takovém případě by nevadilo ani případné navyšování investičních plánů a profitovali by výrobci pamětí a čipů, zatímco samotní hyperscaleři by nebyli trestáni. Pokud ale trh nebude dostatečně přesvědčen, že se masivní investice do AI vyplatí, mohou se velké výdaje stát pro Alphabet atp. zátěží a případné navyšování by trh nejspíš trestal. O to víc by to platilo v případě, kdyby vyšší výdaje byly vynuceny jen zdražením pamětí či dalších komponent. Akcie čipařů by však v takovém nastavení mohly fungovat, zvlášť po nedávném vyklesání z maxim.
Jestliže by Alphabet naznačil možnost redukce capexových plánů, čekali bychom naopak obnovení výprodejů na výrobcích pamětí, čipů či jiných dodavatelích pro datacentra. Taková varianta by nebyla úplně dobrá ani pro velký tech, neboť by nabourávala tezi o nekončící investiční vlně, ale postupem času by firmy jako Alphabet, či mohly profitovat z výhledu na vylepšení marží. Aby toho nebylo málo, Alphabet může výsledkový report okořenit zprávami ohledně nového hardwaru či zvedání efektivity při AI výpočtech. Takové věci by měly jeho akciím obecně pomáhat, zatímco mohou zhoršovat pozici producentů čipů a či pamětí.
Trh může ve své reakci nakonec sklouzávat k palcovému pravidlu: Větší capex znamená plus pro čipaře a minus pro hyperscalery, a naopak. Podle nás je však situace přece jen složitější a prvek efektivity výdajů do AI nelze zanedbávat.
A zanedbávat určitě nelze ani další věci, které trhy ovlivňují už během dopoledne. Nepříjemností je cena ropy, která se v případě Brentu vyhoupla na 94 dolarů, přičemž zklidnění z úvodu týdne začalo brát za své už včera odpoledne. Žádné nadějné zprávy, že by mohlo ustat bombardování či ostřelování na Blízkém východě, zatím nepřicházejí. Naopak na nervy brnkají třeba odhady , že ropa může být do konce roku za 120 dolarů. Samozřejmě je to podmíněno dlouhodobě zavřeným Hormuzem a útlumem dodávek z oblasti, což se vůbec nemusí vyplnit, ale náladu takové zprávy nevylepší. Na Trumpovo obvyklé "Írán prosí o jednání, přestáváme bombardovat" stále marně čekáme. Je otázkou, nakolik se americký prezident přiklonil k protiíránským jestřábům, a kdy se naopak znovu začne dívat na ceny benzínu.
Drahá ropa drží výš západní dluhopisové výnosy a trh postupně přesouvá očekávání vyšších sazeb Fedu z října na září. Navíc japonský jen oslabil nad 163 dolarů a sledujeme obnovení růstu na dlouhých japonských dluhopisových výnosech. Také v Japonsku se schyluje k dalšímu utahování měnové politiky, které podle nás může kvůli slabé měně být uspíšeno na nejbližší měsíce.
Evropské akciové trhy se dnes dopoledne posouvají vzhůru. Index DAX stoupá o 0,7 pct, CAC40 přidává 0,8 pct a FTSE100 dokonce 1,1 procenta. Naproti tomu AEX je mírně v záporu. A dole se zatím nacházejí také americké futures, naznačující korekci včerejška. Nasdaq by podle nich měl klesat o 0,7 pct, což naznačuje návrat opatrnosti, poté co se včera kupci vraceli do polovodičů. Eurodolar opět lehce klesl a nachází se u 1,1400. Zlato postupuje vzhůru a dostává se na 4120 USD. Česká koruna pokračuje v nezajímavém obchodování s tendencí velmi mírně posilovat k euru.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:09 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1704
|-0.0758
|24.2041
|24.1670
|CZK/USD
|21.1805
|-0.1485
|21.2255
|21.1785
|HUF/EUR
|363.8709
|0.5751
|364.2120
|361.8103
|PLN/EUR
|4.3285
|-0.0571
|4.3349
|4.3253
|CNY/EUR
|7.7261
|0.1361
|7.7312
|7.7121
|JPY/EUR
|185.9830
|-0.0223
|186.2815
|185.8006
|JPY/USD
|162.9720
|-0.1174
|163.2240
|162.9040
|GBP/EUR
|0.8534
|0.1279
|0.8534
|0.8518
|CHF/EUR
|0.9262
|-0.0459
|0.9277
|0.9259
|NOK/EUR
|10.9744
|-0.1006
|10.9921
|10.9735
|SEK/EUR
|11.0747
|0.0654
|11.0917
|11.0614
| USD/EUR
|1.1412
|0.0934
|1.1418
|1.1399
|AUD/USD
|1.4290
|0.0280
|1.4306
|1.4259
|CAD/USD
|1.4093
|-0.1205
|1.4111
|1.4083