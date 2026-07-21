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    Ropa dál nestoupá, čipy zdraží a akcie dnes rostou

    Ropa dál nestoupá, čipy zdraží a akcie dnes rostou

    21.07.2026 11:15
    Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

    Přestože konflikt mezi USA a Íránem dál narušuje dopravu v Hormuzském průlivu a na trhu přetrvávají obavy o dodávky ropy, investoři zatím nevidí důvod k další eskalaci cen energií. Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka se pozornost trhů opět přesouvá k technologickému sektoru, kde po předchozím výprodeji ožívá zájem o výrobce čipů a pamětí. Náladu podporují i zprávy o plánovaném zdražení výroby čipů ze strany TSMC a očekávání, že technologičtí giganti budou pokračovat v masivních investicích do umělé inteligence. Klíčovým testem pro současnou AI rally budou nadcházející výsledky společnosti Alphabet, které mohou napovědět o dalším vývoji kapitálových výdajů v sektoru.

    Vzájemné ostřelování mezi USA a Íránem pokračuje a provoz skrz Hormuzský průliv klesl na minimum. Mezitím Jemenští Hútíové pohrozili, že zablokují saúdské přístavy v Rudém moři, kudy od začátku války proudí část produkce ropy. To sice udržuje nervozitu na trhu, ale cena ropy dál nahoru nepokračuje. Od včerejšího odpoledne je poměrně stabilní a Brent se drží u 88,50 USD.

    Klidnější ropa zlepšuje náladu na akciích, ale v případě evropských trhů to nestačí k odrazu nahoru. Hlavní zdejší indexy se pouze převalují lehce nad včerejšími hodnotami. Ani dluhopisové trhy nepociťují podstatnou úlevu a výnosy zůstávají zvýšené na obou stranách Atlantiku.

    Dalším klíčovým tématem jsou technologie, respektive polovodiče. Slušný odraz nahoru sledujeme u hlavních výrobců pamětí a nahoru míří i další čipaři. Po poklesu cen využívají někteří investoři příležitost k navyšování pozic. TSMC dopoledne uvedla, že příští rok zvedne ceny za výrobu čipů o 10 procent, což podporuje její akcie v růstu, ovšem nezdá se, že by tradiční zákazníci touto zprávou nějak trpěli. Díky návratu kupců do polovodičů se zvedají americké futures, které nyní věstí Nasdaqu růst o 1,3 procenta. Je pravděpodobné, že ve hře jsou i spekulace na udržení vysokých kapitálových výdajů velkého techu, což by mohl naznačit zítra spolu s výsledky Alphabet.

    Eurodolar včera odpoledne nabral ztráty, načež se dnes vydává o něco výš a obchoduje se na 1,1420. Zlatu se i při zvýšených výnosech daří a jeho cena se dnes pohybuje u 4060 USD. Koruna dál pomalu posiluje a k euru se obchoduje na 24,18.

    Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:14 SEČ:
    Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    CZK/EUR 24.1856 -0.0318 24.2055 24.1741
    CZK/USD 21.1745 -0.1344 21.2070 21.1600
    HUF/EUR 360.0571 -0.5001 362.3909 359.9429
    PLN/EUR 4.3268 -0.1318 4.3353 4.3249
    Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    CNY/EUR 7.7311 0.0570 7.7345 7.7217
    JPY/EUR 185.8252 0.2168 185.8420 185.3939
    JPY/USD 162.6880 0.1086 162.7000 162.4530
    USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    GBP/EUR 0.8507 0.0706 0.8509 0.8490
    CHF/EUR 0.9252 0.0649 0.9260 0.9244
    NOK/EUR 11.0050 -0.3637 11.0564 11.0042
    SEK/EUR 11.0425 -0.1293 11.0620 11.0355
    USD/EUR 1.1421 0.0971 1.1428 1.1409
    Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    AUD/USD 1.4241 -0.3847 1.4302 1.4237
    CAD/USD 1.4066 -0.1278 1.4085 1.4058
    * vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

    Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

     

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