Ropa dál nestoupá, čipy zdraží a akcie dnes rostou

Přestože konflikt mezi USA a Íránem dál narušuje dopravu v Hormuzském průlivu a na trhu přetrvávají obavy o dodávky ropy, investoři zatím nevidí důvod k další eskalaci cen energií. Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka se pozornost trhů opět přesouvá k technologickému sektoru, kde po předchozím výprodeji ožívá zájem o výrobce čipů a pamětí. Náladu podporují i zprávy o plánovaném zdražení výroby čipů ze strany TSMC a očekávání, že technologičtí giganti budou pokračovat v masivních investicích do umělé inteligence. Klíčovým testem pro současnou AI rally budou nadcházející výsledky společnosti Alphabet, které mohou napovědět o dalším vývoji kapitálových výdajů v sektoru.
Vzájemné ostřelování mezi USA a Íránem pokračuje a provoz skrz Hormuzský průliv klesl na minimum. Mezitím Jemenští Hútíové pohrozili, že zablokují saúdské přístavy v Rudém moři, kudy od začátku války proudí část produkce ropy. To sice udržuje nervozitu na trhu, ale cena ropy dál nahoru nepokračuje. Od včerejšího odpoledne je poměrně stabilní a Brent se drží u 88,50 USD.
Klidnější ropa zlepšuje náladu na akciích, ale v případě evropských trhů to nestačí k odrazu nahoru. Hlavní zdejší indexy se pouze převalují lehce nad včerejšími hodnotami. Ani dluhopisové trhy nepociťují podstatnou úlevu a výnosy zůstávají zvýšené na obou stranách Atlantiku.
Dalším klíčovým tématem jsou technologie, respektive polovodiče. Slušný odraz nahoru sledujeme u hlavních výrobců pamětí a nahoru míří i další čipaři. Po poklesu cen využívají někteří investoři příležitost k navyšování pozic. TSMC dopoledne uvedla, že příští rok zvedne ceny za výrobu čipů o 10 procent, což podporuje její akcie v růstu, ovšem nezdá se, že by tradiční zákazníci touto zprávou nějak trpěli. Díky návratu kupců do polovodičů se zvedají americké futures, které nyní věstí Nasdaqu růst o 1,3 procenta. Je pravděpodobné, že ve hře jsou i spekulace na udržení vysokých kapitálových výdajů velkého techu, což by mohl naznačit zítra spolu s výsledky Alphabet.
Eurodolar včera odpoledne nabral ztráty, načež se dnes vydává o něco výš a obchoduje se na 1,1420. Zlatu se i při zvýšených výnosech daří a jeho cena se dnes pohybuje u 4060 USD. Koruna dál pomalu posiluje a k euru se obchoduje na 24,18.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:14 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1856
|-0.0318
|24.2055
|24.1741
|CZK/USD
|21.1745
|-0.1344
|21.2070
|21.1600
|HUF/EUR
|360.0571
|-0.5001
|362.3909
|359.9429
|PLN/EUR
|4.3268
|-0.1318
|4.3353
|4.3249
|CNY/EUR
|7.7311
|0.0570
|7.7345
|7.7217
|JPY/EUR
|185.8252
|0.2168
|185.8420
|185.3939
|JPY/USD
|162.6880
|0.1086
|162.7000
|162.4530
|GBP/EUR
|0.8507
|0.0706
|0.8509
|0.8490
|CHF/EUR
|0.9252
|0.0649
|0.9260
|0.9244
|NOK/EUR
|11.0050
|-0.3637
|11.0564
|11.0042
|SEK/EUR
|11.0425
|-0.1293
|11.0620
|11.0355
| USD/EUR
|1.1421
|0.0971
|1.1428
|1.1409
|AUD/USD
|1.4241
|-0.3847
|1.4302
|1.4237
|CAD/USD
|1.4066
|-0.1278
|1.4085
|1.4058