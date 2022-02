ČNvlog: Cesta zpět k 2% inflaci

Meziroční spotřebitelská inflace v lednu 2022 dosáhla 9,9 % a v nejbližších měsících pravděpodobně dočasně překoná 10% hranici. Jak dlouho inflační vlna potrvá a co dělá Česká národní banka pro to, aby otočila vývoj růstu cen zpět ke 2% inflačnímu cíli, je téma pro ředitele sekce měnové Petra Krále. Nejnovější ČNvlog sdílíme na stránkách Patria.cz v plném a nezměněném rozsahu.



„Nad rámec odeznívání zahraničních inflačních tlaků bude potřeba odebrat ještě něco z domácí části inflace – ochladit poptávku a zlomit očekávání, že vysoká inflace zůstane a že je normální, že si mnozí nad rámec nákladových tlaků ještě obvykle do cen něco přirazí. Toto je moment, proti kterému bojujeme,“ uvádí v rozhovoru ředitel měnové sekce České národní banky Petr Král.



„Zvýšení úrokových sazeb a posílení kurzu má působit oboje jedním směrem – přesvědčit, že současná inflační perioda je jednorázovou záležitostí, nebude tu s námi dlouho a normální je mít inflaci blízko 2% cíli. Pro všechny bude nejvýhodnější a nejméně bolestivé si uvědomit, že to, co každý může udělat pro nízkou inflaci v budoucnosti, je věřit již dnes tomu, že 2% inflace skutečně opět bude. A podle toho nastavit svá ekonomická očekávání a konkrétní kroky.“

Obsah:



00:35 Příčiny současné vysoké inflace

02:14 Prognóza vývoje inflace pro nejbližší období

03:13 Působení politiky ČNB na inflaci

11:00 Jak měnové politice pomáhá kurz koruny

14:07 Role inflačních očekávání v ekonomice