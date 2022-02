Rozbřesk: V centru pozornosti opět inflace. Koruna po ČNB a ECB ztrácí

Týden centrálních bank mají trhy za sebou, nicméně stále ještě vstřebávají překvapení, o které se po dlouhé době postarala ECB. Ukázalo se totiž, že stále rostoucí inflace už nemusí být z jejího pohledu až tak dílčím problémem, který společná centrální banka může dál přecházet slovy o dočasnosti, a že se doba vyšších úrokových sazeb nachýlila i v eurozóně. Trhy si poselství ECB jasně přebraly a začaly kalkulovat s růstem sazeb ještě v letošním roce. Naproti tomu na českém trhu došlo k pravému opaku.

Poté, co ČNB oznámila, že únorové navýšení základní sazby je s největší pravděpodobností tím posledním, došlo na trzích ke korekci. Jestli je adekvátní se ukáže už příští týden, kdy bude zveřejněna lednová inflace. O co větší význam má nyní toto číslo, o to hůře je odhadnutelné. ČNB počítá s inflačním skokem z 6,6 % na 9,4 % a v dalších měsících s postupným nárůstem až na 9,8 %, takže pokud nedojde k výraznému přestřelení, bude opravdu moci přejít v dalších měsících do vyčkávacího módu a jen sledovat nová čísla z ekonomiky.

Tento týden budou finanční trhy, vedle centrální bank, vyhlížet nová inflační čísla. Na řadu přijde americká inflace, která v lednu zřejmě dál pokračovala v růstu za hranici sedmi procent, následně pak německá inflace, u níž finanční trhy předpokládají – možná trochu až optimisticky – stagnaci. Postupně se poskládá obrázek cenového vývoje eurozóny, kde se podle předběžného odhadu inflační čísla rozhodně oproti očekávání trhů nezlepšila, když inflace na místo poklesu pokračovala v tažení za hranici pěti procent. V centru pozornosti však nebudou pouze výsledky lednové inflace, ale i výsledky průmyslové výroby za prosinec, nakolik se toto odvětví dokáže vypořádávat s extrémními cenami vstupů a s nedostatkem některých komponent. Dnešní ranní čísla z Německa zatím vypadají z tohoto pohledu nadějně – co do výroby i nových zakázek. Jestli tomu tak bude i v ČR, uvidíme už v devět hodin. Tuzemské trhy budou tento týden nepochybně sledovat i zprávy o přípravě státního rozpočtu na letošní rok. Bude se od něj totiž odvíjet i potenciální nabídka nových dluhopisů na českém trhu.







*** TRHY ***



Koruna

Koruna v pátek postupně ztrácela a na chvíli testovala dokonce hranici 24,40 EUR/CZK. Ostřejší rétorika ECB jí krátkodobě nesvědčí, zvlášť když ČNB dala jasně najevo, že se sazbami dál už nepůjde nahoru. Tedy za předpokladu, že se nová prognóza bude naplňovat. To se nicméně uvidí už příští pondělí, kdy přijde na řadu lednová inflace. Centrální banka počítá s meziměsíčními čtyřmi procenty, což dává docela velkou šanci na to, aby únorové zvýšení sazeb bylo opravdu v tomto cyklu tím posledním. Do té doby bude koruna primárně pod vlivem dění na zahraničních trzích, kde budou postupně přicházet nová inflační data z jednotlivých evropských ekonomik. Jak už naznačil bleskový odhad inflace za eurozónu, tlaky na růst cen zatím nepolevují.



Zahraniční forex

Po čtvrteční tiskové konferenci ECB se eurodolar pohybuje výrazně výše s tím, jak se do eurové křivky dostávají očekávaná zvýšení úrokových sazeb. Ta podpořil i guvernér nizozemské centrální banky Knot, který uvedl, že by ECB mohla zvednout úroky v posledním čtvrtletí, přičemž by okamžitě měla ukončit nákupy dluhopisů. Komunikace ze strany centrálních bankéřů ECB a Fedu může být tím nejzajímavějším pro eurodolar v první polovině týdne.