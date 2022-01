Hlavní sazba bude vrcholit na jaře poblíž 5 procent, říká Nidetzký z ČNB. Díky prudkému zvyšování by trápení mohlo skončit dříve

Česká národní banka příští týden pravděpodobně zvedne hlavní úrokovou sazbu minimálně o dalších půl procentního bodu, aby ji dostala nad úroveň 4 procent. V pondělním rozhovoru s agenturou Bloomberg to uvedl viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký. Podle jeho názoru by základní sazba mohla na jaře vrcholit zhruba kolem 5 procent. ČNB podle něj chce svým agresivním utahováním měnové politiky rychle zkrotit inflaci a vyslat signál, že výpůjční náklady zůstanou vysoké, co nejkratší dobu to půjde. Podle člena bakovní rady Vojtěcha Bendy by bankovní rada ve druhé polovině letošního roku mohla zahájit debatu o snižování sazeb, pokud se bude ekonomika vyvíjet v souladu s očekáváním.

“Chceme zvyšovat sazby, co nejrychleji to jde, abychom se vyhnuli tomu, že se ocitneme za křivkou, nechceme ale ekonomiku vystavovat vysokým úrokovým sazbám moc dlouho,” uvedl Nidetzký podle Bloombergu.

Pokud se inflace posune na jasně sestupnou dráhu, jak centrální banka předpokládá, uvolňování měnové politiky by mohlo být možné již k závěru letošního roku, dodal Nidetzký podle anglicky přepsaného rozhovoru.

ČNB od června zvýšila úrokové sazby o celkových 3,5procentního bodu. S utahováním měnové politiky začala v Evropě mezi prvními, předešli ji pouze Maďaři. Polsko i Rumunsko utahují svoji měnovou politiku pozvolněji.

Na nadcházejícím měnověpolitickém jednání bankovní rady bude příští týden ve čtvrtek zveřejněna také makroekonomická prognóza. Pravděpodobně vykreslí rychlejší cenový růst pro celý letošní rok a návrat k 2procentnímu inflačnímu cíli kolem poloviny roku 2023, uvedl Nidetzký.

ČNB nevylučuje, že cenový růst v Česku by v prvních měsících letošního roku mohl dosáhnout i zhruba 10 procent, což by bylo nejvíce za dvě dekády.

Částečně to jde na vrub narůstajícím cenám energií a komodit. Centrální bankéři na Příkopech se ale také potýkají se silným tlakem v podobě nedostatku pracovní síly a přehřátého trhu realit. Právě tyto domácí faktory se ČNB pokouší zkrotit. Úrokové sazby tak v posledních měsících zvedá nejrychleji od roku 1998, kdy začala cílovat inflaci.

Na přehřívání pracovního trhu v Česku v porovnání s průměrem za EU poukazuje následující graf:

Člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda v dnešním rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že ČNB na svém příštím zasedání 3.února může zvýšit svou hlavní úrokovou sazbu o více než 50 bazických bodů, a dostat ji tak na úroveň, na níž ji bude moci v příštích měsících už jen jemně ladit. Pokud se neobjeví nečekané inflační faktory, neměla by hlavní sazba překročit úroveň 5 procent, a bude-li se ekonomika vyvíjet v souladu s očekáváním, mohla by bankovní rada ve druhé polovině letošního roku zahájit debatu o snižování sazeb, uvedl také Benda.

Zdroje: Bloomberg, Reuters