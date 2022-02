Zvýšení úrokových sazeb v březnu nelze vyloučit, říká Rusnok. Pětka není strop, vzkazuje Benda

Další zvýšení úrokových sazeb České národní banky nelze na březnovém zasedání bankovní rady vyloučit. Nemělo by ale už jít o nadstandardní zvýšení jako na předchozích zasedáních rady. Vyplývá to z vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka v rozhovoru pro dnešní Blesk.



"V březnu budeme mít nová data za únor. Vyloučit se to nedá (zvýšení sazeb, pozn. ČTK). Už to asi bude jen nějaké mírné, řekněme, dolaďování úrovně úrokových sazeb, ale nějaké drobné zvýšení bych si dovedl představit...Pět procent není žádná magická hranice, to není žádný strop, přes který bychom nemohli jít, ale uvidíme, jestli to bude potřeba," uvedl Rusnok.



Rada ČNB naposledy zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 4,5 procenta na počátku února. Základní úroková sazba je tak nejvyšší od počátku roku 2002. Zároveň šlo o čtvrté nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Podle tehdejšího vyjádření Rusnoka další výrazné zvyšování úrokových sazeb by již nemělo být zapotřebí. Podmínkou ale je, že se naplní odhady vývoje v nové prognóze.



Důvodem zvyšování sazeb je rostoucí inflace. Ta v lednu stoupla na 9,9 procenta. V této souvislosti dnes Rusnok upozornil, že v Česku vyrostla celá jedna generace, která takovou inflaci nepamatuje.



Obdobně člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda v pondělí uvedl, že základní úrokové sazby možná ještě nedosáhly svého vrcholu a mohly by v budoucnu opět o něco povyrůst. Podle něj by ale případný růst neměl být tak markantní jako v předchozích případech, prohlásil v pořadu na CNN Prima News.

„Signál k tomu, že by se ceny začaly vracet k nízkým hodnotám, nemáme. Ekonomika je bohužel nízkorychlostní. Neřekli jsme, že zvyšování úrokových sazeb skončilo. Pětka pro nás není strop,“ řekl Benda. „Myslím, že sazby ještě o něco vzrostou, prostor tady je. Jde ale o dočasné řešení. Nechceme v tom zůstat zbytečně dlouho," uvedl také podle webu televizní stanice.

S ještě dalším zvýšením sazeb počítá i řada ekonomů. Podle nich se ale základní úroková sazba blíží vrcholu a neměla by překročit pět procent. Od druhé poloviny roku pak počítají s postupným snižováním úrokových sazeb. Záležet ale bude na vývoji inflace.

Zdroje: ČTK, CNN Prima News