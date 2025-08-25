Hledat v komentářích

Nejnovější video

MakroMixér: Startupy utíkají z Česka. Chybí jim kapitál, investoři i odvaha riskovat

25.08.2025 18:03
Autor: Redakce, Patria.cz

Česko se vrací mezi nejšťastnější země světa, veřejný sektor plánuje růst platů, ale jeho startupová scéna čelí vážným výzvám. Mladé firmy zvažují přesun do zahraničí kvůli nedostatku kapitálu, investorů i podpory. Hostem MakroMixéru je Barbora Werdmölder z Czech Founders, která upozorňuje na klíčové bariéry i možná řešení. A předtím ještě tradičně tři témata z ekonomiky pro hlavního ekonoma Patrie Honzu Bureše.


Veřejný sektor dohání soukromý

Vláda zvažuje zvýšení platů ve veřejném sektoru o 5–13 %. Podle hlavního ekonoma Patrie Honzy Bureše je to logické – platy zde rostly pomaleji než v soukromé sféře. U lépe placených pozic je problém s obsazením, u těch méně placených se mzdy dostávají pod zákonné minimum. Náklady na navýšení se odhadují na 20–30 miliard korun.

AI zatím bez revoluce

Průzkum The United States Census Bureau ukazuje, že jen 10 % amerických firem našlo smysluplné využití umělé inteligence. Podle Bureše naráží zejména velké firmy na bariéry jako je nutnost změny procesů nebo odpor zaměstnanců.

Česko mezi nejšťastnějšími

Podle World Happiness Report se Česko vrátilo mezi 20 nejšťastnějších zemí světa. Bureš upozorňuje, že jsme konzistentně hodnoceni lépe než Německo, USA či Británie díky stabilnímu systému zdravotního a sociálního pojištění a relativní rovnosti ve společnosti.

Startupy hledají cestu ven

V Česku působí zhruba 1600 startupů, ale až 30 % jejich zakladatelů zvažuje přesun podnikání do zahraničí. Podle Barbory Werdmölder z Czech Founders je důvodem nedostatek kapitálu, investorů i podpory. V USA mají startupy násobně větší šanci na financování i vyšší valuaci.

Startupy v Česku čelí složité administrativě. „V USA můžete mít 70členný tým bez účetního. Tady vám po založení firmy přijde hromada formulářů a bojíte se, že něco prošvihnete,“ říká Werdmölder. A kromě absence legislativních a daňových pobídek brzdí startupy také kulturní nastavení. Češi jsou podle Werdmölder konzervativní investoři, kteří se bojí rizika. „Ochota riskovat je tu vnímána spíš jako hloupost než jako přednost,“ říká.

Werdmölder navrhuje, aby i retailoví investoři mohli investovat do rizikového kapitálu. Bureš dodává, že české penzijní fondy investují příliš konzervativně, což vede k nízkým výnosům. Lepší diverzifikace by přitom mohla přinést vyšší zhodnocení.

Zaměstnanecké akcie a výchova nových podnikatelů

Návrh zákona o zaměstnaneckých akciích (ESOP), který prošel Poslaneckou sněmovnou, ale zastavil se v Senátu, by mohl startupům pomoci. Zaměstnanci by danili akcie až při prodeji, což by je motivovalo k osobnímu zapojení do úspěchu podnikání. Tento režim je přitom dobrovolný a určen pro menší firmy.

Czech Founders také pořádají byznysovou školu v přírodě, kde si studenti zkoušejí rozjet vlastní nápad. „Je to o houževnatosti a činorodosti,“ dodává Werdmölder. A i když startup sídlí v zahraničí, je podle ní důležité, aby podnikal v Česku a vytvářel zde přidanou hodnotu.

Výstupy z podcastu MakroMixér naleznete na Patria.cz a Hlidacipes.org a samotné podcasty ve službách Spotify, Apple Podcasts, YouTube (Music) či SoundCloud. Podcast MakroMixér pravidelně vybírá tři důležitá ekonomická témata, ve druhé části vyzpovídává zajímavé a chytré hosty. Zaposlouchejte se!

mm

 

Trump jako budíček pro Evropu? Podcast MakroMixér s Alexandrem Hobzou, který se podílel na vzniku Draghiho zprávy
06.05.2025 6:09
Trump jako budíček pro Evropu? Podcast MakroMixér s Alexandrem Hobzou, který se podílel na vzniku Draghiho zprávy
Donutí Trumpova cla Evropskou unii k skutečně k fungujícímu společnému...
Češi se bojí změn, firmy zase padesátníků. Podcast MakroMixér s expertem na trh práce Tomášem Ervínem Dombrovským
11.06.2025 13:23
Češi se bojí změn, firmy zase padesátníků. Podcast MakroMixér s expertem na trh práce Tomášem Ervínem Dombrovským
Český pracovní trh čelí zásadní proměně. Stárnoucí populace, nízká por...
Škola není továrna na znalosti. MakroMixér s Radkem Sáblíkem, který boří stereotypy českého školství
07.07.2025 10:38
Škola není továrna na znalosti. MakroMixér s Radkem Sáblíkem, který boří stereotypy českého školství
Jak vypadá škola, kde studenti nejsou objekty, ale partnery ve vzděláv...


