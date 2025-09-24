Alibaba navyšuje investice do AI, akcie vystřelily na čtyřleté maximum

Akcie Alibaba Group vzrostly na nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky poté, co firma oznámila plán navýšit investice do umělé inteligence nad původní cíl přesahující 50 miliard dolarů. Připojuje se tak k technologickým lídrům, kteří oznamují čím dál větší výdaje v globálním závodu o technologické průlomy.
Generální ředitel Eddie Wu očekává, že celosvětové investice do AI dosáhnou během příštích pěti let až čtyř bilionů dolarů, přičemž Alibaba chce držet krok s odvětvím. Společnost brzy rozšíří svůj únorový plán investovat více než 380 miliard jüanů (53 miliard dolarů) do vývoje AI modelů a infrastruktury během tří let. Její cloudová divize, která je již nasazená od USA po Austrálii, plánuje v příštím roce otevřít datová centra v Brazílii, Francii a Nizozemsku.
Wu své odhady představil při prezentaci plánů na rozšíření modelů Qwen a tzv. „full-stack“ AI technologií, které odráží rostoucí ambice Alibaby vyvíjet nejen služby, ale i infrastrukturu (například čipy), které jsou základem této technologie. Akcie Alibaby vzrostly v Hongkongu až o 7,8 %, což pomohlo k růstu i čínským výrobcům čipů: ACM Research (Shanghai) posílila až o 15 % a NAURA Technology Group o 10 %.
Tento pozitivní vývoj dokazuje globální nadšení pro AI, kdy investoři věří, že se masivní kapitálové výdaje nakonec vyplatí. Ačkoliv někteří varují před vznikající bublinou, trhy zatím vnímají tyto investice jako důkaz rostoucí důvěry firem v technologii. „Rychlost vývoje v oboru výrazně překonala naše očekávání, stejně jako poptávka po AI infrastruktuře,“ uvedl Wu na vývojářské konferenci v Chang-čou. „Aktivně pokračujeme v investici 380 miliard jüanů a plánujeme ji ještě navýšit.“
Čínští technologičtí giganti jako Huawei, Tencent, a JD.com investují do AI bezprecedentní částky, podobně jako jejich američtí protějšci – od OpenAI po Meta Platforms. Podle Bloomberg Intelligence by jejich kapitálové výdaje na AI infrastrukturu a služby mohly v roce 2025 přesáhnout 32 miliard dolarů, oproti necelým 13 miliardám v roce 2023. Všechny tyto zmíněné velké čínské internetové firmy rychle vyvíjejí své AI modely a služby – například TencentHunyuan nebo Ernie. Ve středu Alibaba představila nový velký jazykový model Qwen3-Max a další vylepšení své AI nabídky.
Zaměření na umělou inteligenci už přináší Alibabě výsledky. Ve čtvrtletní zprávě firma oznámila trojciferný růst u produktů spojených s AI. Její cloudová divize zaznamenala meziroční nárůst tržeb o 26 %, což z ní činí nejrychleji rostoucí část skupiny. Akcie společnosti letos více než zdvojnásobily svou hodnotu.
„Firmy získávají důvěru k dalším investicím, když se zlepší výhled návratnosti,“ uvedl Vey-Sern Ling, výkonný ředitel Union Bancaire Privée. „Když oznámí navýšení investic do AI, znamená to silnou poptávku ze strany zákazníků a dobrou návratnost," dodal.
Alibaba však stejně jako jiné čínské firmy čelí problému s přístupem k AI procesorům od Nvidie, které jsou klíčové pro trénování pokročilých modelů. Wu ve středu hovořil o hardwarových inovacích, na kterých Alibaba pracuje, a to včetně čipů, rychlejších počítačů a síťových technologií, které tvoří základ datových center, a už pro své AI čipy získala i významného zákazníka. Podle čínských státních médií je nasadí druhý největší mobilní operátor China Unicom.
Peking tlačí domácí firmy k nezávislosti na čipech od Nvidie, které blokují americká vývozní omezení. Vláda nedávno vyzvala firmy, aby nepoužívaly grafickou kartu RTX Pro 6000D, jež může být upravená pro AI aplikace. To vyvolalo novou vlnu snahy čínských technologických lídrů vybudovat vlastní polovodičový průmysl. Alibaba se o to snaží už několik let – v roce 2018 koupila čínskou firmu Hangzhou C-Sky Microsystems a založila svou polovodičovou divizi T-Head.
Zdroj: Bloomberg