Investice Nvidie do OpenAI znovu probouzí obavy z AI bubliny

Hlavní činitelé boomu kolem umělé inteligence jsou a OpenAI. Právě tyto firmy začátkem týdne oznámily partnerství, v jehož rámci investuje do OpenAI až 100 miliard dolarů na podporu výstavby obřích datových center. Ty ovšem poběží na milionech grafických procesorů amerického čipaře, což mezi některými analytiky vyvolává obavy z AI bubliny.
„Tato akce (dohoda) jasně podnítí obavy z 'kruhu'," poznamenala Stacy Rasgonová, analytička Bernstein Research, ve své poznámce pro investory.
si totiž investicí do OpenAI zajišťuje, že společnost stojící za ChatGPT svůj nabytý kapitál investuje zpátky do Nvidie, konkrétně do jejich čipů potřebných pro chod datacenter.
Takové obavy přitom provází aktuálně nejhodnotnější společnost na světě dlouhodobě. Loni se firma zúčastnila více než 50 různých rizikových investic ve společnostech zabývajících se umělou inteligencí a podle údajů společnosti PitchBook je na nejlepší cestě tento počet letos překonat. Některé z těchto společností, mezi něž patří jak výrobci AI modelů, tak i poskytovatelé cloudu, pak tento kapitál použijí právě k nákupu drahých grafických procesorů Nvidie.
Nicméně velikost investice do OpenAI dělá z těch předchozích do jiných společností trpasličí investici. Dohoda „pravděpodobně podnítí tyto obavy mnohem výrazněji, než jsme viděli dříve, a (možná oprávněně) vyvolá obavy ohledně důvodů této akce,“ dodala Rasgonová s tím, že sama nicméně uvedla, že investice do OpenAI nebude použita na žádné "přímé nákupy" jejich produktů.
Další velké technologické společnosti jako například a sice rovněž investovaly do řady AI startupů, jejichž cílem je rozšířit podnikání v oblasti cloud computingu, však zaujímá jedinečné místo v celém ekosystému AI, a to tím, že dominuje na trhu s čipy, které jsou nezbytné pro trénování špičkových AI modelů.
Dohoda mezi Nvidií a OpenAI navíc přichází v nejistém okamžiku pro celé odvětví. Stále více lidí v oboru (včetně CEO OpenAI Sama Altmana) i mimo něj uznává riziko AI bubliny, která připomíná dot-com bublinu z přelomu tisíciletí, napsala agentura Bloomberg.
Díky velkému financování do Nvidie získá OpenAI přístup k větší výpočetní kapacitě, kterou teď nemůže jakožto ztrátový podnik získat sama. „Je to něco jako když vaši rodiče spolupodepisují vaši první hypotéku," přirovnal partnerství Jay Goldberg, analytik Seaport Global Securities, který je jeden z mála, kdo má u akcií Nvidie prodejní rating. I podle něj nese dohoda závan financování v kruhu a jeví známky "chování podobného bublině".