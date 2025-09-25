Hledat v komentářích

Detail - články
Investice Nvidie do OpenAI znovu probouzí obavy z AI bubliny

Investice Nvidie do OpenAI znovu probouzí obavy z AI bubliny

25.09.2025 6:04
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Hlavní činitelé boomu kolem umělé inteligence jsou Nvidia a OpenAI. Právě tyto firmy začátkem týdne oznámily partnerství, v jehož rámci Nvidia investuje do OpenAI až 100 miliard dolarů na podporu výstavby obřích datových center. Ty ovšem poběží na milionech grafických procesorů amerického čipaře, což mezi některými analytiky vyvolává obavy z AI bubliny.

„Tato akce (dohoda) jasně podnítí obavy z 'kruhu'," poznamenala Stacy Rasgonová, analytička Bernstein Research, ve své poznámce pro investory.

Nvidia si totiž investicí do OpenAI zajišťuje, že společnost stojící za ChatGPT svůj nabytý kapitál investuje zpátky do Nvidie, konkrétně do jejich čipů potřebných pro chod datacenter.

Takové obavy přitom provází aktuálně nejhodnotnější společnost na světě dlouhodobě. Loni se firma zúčastnila více než 50 různých rizikových investic ve společnostech zabývajících se umělou inteligencí a podle údajů společnosti PitchBook je na nejlepší cestě tento počet letos překonat. Některé z těchto společností, mezi něž patří jak výrobci AI modelů, tak i poskytovatelé cloudu, pak tento kapitál použijí právě k nákupu drahých grafických procesorů Nvidie.

Nicméně velikost investice do OpenAI dělá z těch předchozích do jiných společností trpasličí investici. Dohoda „pravděpodobně podnítí tyto obavy mnohem výrazněji, než jsme viděli dříve, a (možná oprávněně) vyvolá obavy ohledně důvodů této akce,“ dodala Rasgonová s tím, že sama Nvidia nicméně uvedla, že investice do OpenAI nebude použita na žádné "přímé nákupy" jejich produktů.

Další velké technologické společnosti jako například Microsoft a Amazon sice rovněž investovaly do řady AI startupů, jejichž cílem je rozšířit podnikání v oblasti cloud computingu, Nvidia však zaujímá jedinečné místo v celém ekosystému AI, a to tím, že dominuje na trhu s čipy, které jsou nezbytné pro trénování špičkových AI modelů.

Dohoda mezi Nvidií a OpenAI navíc přichází v nejistém okamžiku pro celé odvětví. Stále více lidí v oboru (včetně CEO OpenAI Sama Altmana) i mimo něj uznává riziko AI bubliny, která připomíná dot-com bublinu z přelomu tisíciletí, napsala agentura Bloomberg.

Díky velkému financování do Nvidie získá OpenAI přístup k větší výpočetní kapacitě, kterou teď nemůže jakožto ztrátový podnik získat sama. „Je to něco jako když vaši rodiče spolupodepisují vaši první hypotéku," přirovnal partnerství Jay Goldberg, analytik Seaport Global Securities, který je jeden z mála, kdo má u akcií Nvidie prodejní rating. I podle něj nese dohoda závan financování v kruhu a jeví známky "chování podobného bublině".


Čtěte více:

Nvidia investuje do OpenAI, v USA je na obzoru tradiční hrozba vládního shutdownu, evropské futures jsou v zeleném
23.09.2025 8:39
Nvidia investuje do OpenAI, v USA je na obzoru tradiční hrozba vládního shutdownu, evropské futures jsou v zeleném
Nezastavitelný růst amerických akcií pokračoval i se startem nového tý...
Dohoda Nvidie s OpenAI: Na infrastrukturu bude potřeba až pět milionů grafických procesorů
23.09.2025 10:00
Dohoda Nvidie s OpenAI: Na infrastrukturu bude potřeba až pět milionů grafických procesorů
Nvidia investuje do OpenAI až 100 miliard dolarů na podporu nových da...
Bain: Schodek mezi náklady a příjmy na AI bude do roku 2030 činit 800 miliard dolarů
23.09.2025 14:17
Bain: Schodek mezi náklady a příjmy na AI bude do roku 2030 činit 800 miliard dolarů
Open AI či někteří zástupci Magnificent 7 sice rychle vynakládají stov...


Váš názor
  • Přidat názor
    SEC report
    25.09.2025 10:13

    Nvidia CEO Jensen Huang Reports Disposal of Common Shares https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000119764925000038/xslF345X05/wk-form4_1758752181.xml
    Europa
  • Přidat názor
    Az to praskne..
    25.09.2025 8:42

    .. tak to bude velky.. :]
    Ai-kun
    • Přidat názor
      Re: Az to praskne..
      25.09.2025 9:10

      DMI DI- indikator na dennim grafu NASDAQ je jiz pobliz hodnot, kdy obvykle nastava korekce. To ale neznamena, ze to nebudou chtit fondy vytlacit jeste o neco vys.
      Europa
      • Přidat názor
         
        25.09.2025 9:21

        To urcite, aby to byla poradna, Donaldovou terminologii "velka nadherna bublina", tak na konci bude parabola. Takze klidne muze prijit jeste zaverecnej skok o desitky procent.
        Ai-kun
Aktuální komentáře
25.09.2025
14:07Doosan Škoda Power v prvním pololetí meziročně zvýšila tržby, čistý zisk klesl
13:56Řetězec H&M zvýšil zisk a překonal odhady, těží ze zájmu o podzimní kolekce
12:50Ambiciózní Roche chce patřit mezi tři největší hráče na trhu s léky na obezitu
11:24Akcie si vybírají přestávku v růstu, dolar drží zisky  
10:54Německé hospodářství letos vzroste o 0,2 procenta, odhadují instituty
9:52Po Nvidii si Intel dělá zálusk na dalšího investora. Výrobce čipů oslovil Apple
8:59J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Shrnutí výsledků fondu ve 2Q 2025
8:57ČEZ čelí právní nejistotě kvůli nelegální půjčce, EBRD zlepšila výhled české ekonomiky a futures jsou v červeném  
8:48Rozbřesk: Koruna po ČNB lehce koriguje předešlé zisky, dolar podpořen opatrně jestřábími komentáři Fedu
6:04Investice Nvidie do OpenAI znovu probouzí obavy z AI bubliny
24.09.2025
22:01Wall Street zpomalila, ztrácí rally dech?  
17:44„Pokřivený“ trh a porouchané hodiny ukazující dvakrát denně správný čas
17:19MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o nezměněné výši SREP kapitálového požadavku pro rok 2026
16:07ČNB beze změny, pro-inflační rizika brání dalšímu poklesu sazeb
15:46Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině
15:10Akcie v USA ještě čeká růst, pak hrozí propad jako v roce 1929, varuje expert
14:30Bez překvapení. ČNB ponechala úrokovou sazbu na 3,5 procenta
12:53JTPEG Croatia Financing I, a.s.: Oznámení o předčasném splacení dluhopisů
12:12Micron zveřejnil silný výhled díky rostoucí poptávce tažené rozvojem AI data center  
11:58Evropa lehce slábne, Amerika však naznačuje zlepšení. ČNB korunu nepřekvapí  

