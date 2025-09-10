Hledat v komentářích

Detail - články
Larry Ellison sesadil Elona Muska. Je nejbohatším člověkem na světě

Larry Ellison sesadil Elona Muska. Je nejbohatším člověkem na světě

10.09.2025 16:52
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Larry Ellison ukončuje téměř roční vládu Elona Muska a poprvé v životě se stává nejbohatším člověkem na světě. Tedy alespoň podle Bloomberg Billionaires Index. Majetek 81letého Ellisona prudce vzrostl po zveřejnění čtvrtletních hospodářských výsledků společnosti Oracle, kterou spoluzakládal a kde v současnosti zastává funkci předsedy představenstva.

Ke středě 16:10 Ellison zbohatl o 101 miliard dolarů na celkových 393 miliard dolarů, čímž na druhé místo odsunul Muska s 385 miliardami dolarů. Jedná se o největší jednodenní nárůst, jaký kdy Bloomberg Billionaires Index zaznamenal.

Musk se poprvé stal nejbohatším člověkem světa v roce 2021, než o titul přišel ve prospěch Jeffa Bezose, zakladatele a šéfa Amazonu, a později také Bernarda Arnaulta z luxusního konglomerátu LVMH. Loni šéf Tesly získal prvenství zpět a držel ho něco málo přes 300 dní.

Ellison má většinu svého čistého jmění vázanou v Oraclu, společnosti zabývající se databázovým softwarem a v poslední době také cloudem. Akcie firmy ve středu v jednu chvílí rostly až o 41 procent. Důvodem je prudký nárůst hodnoty budoucích zakázek, který značí silnou poptávku po cloudových službách Oracle v následujících letech.

Podnik doslova šokoval Wall Street svým výhledem tržeb v cloudovém segmentu. V aktuálním fiskálním roce očekává růst o 77 procent na 18 miliard dolarů. V následujících čtyřech letech pak počítá s pokračujícím růstem až na 144 miliard dolarů ročně.

Zdroj: Bloomberg, zdroj foto: Oracle

 

