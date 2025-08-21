Hledat v komentářích

Detail - články
Meta náhle zpomalila v honu za AI talenty

Meta náhle zpomalila v honu za AI talenty

21.08.2025 12:02
Autor: Redakce, Patria.cz

Společnost Meta Platforms pozastavila nábor zaměstnanců pro svou novou divizi umělé inteligence, čímž ukončila masivní utrácení, které vedlo k rozsáhlému náboru v oblasti výzkumu a inženýrů v oblasti umělé inteligence. Sama společnost původní zprávu deníku Wall Street Journal (WSJ) ve čtvrtek potvrdila.

WSJ informoval, že zmrazení vstoupilo v platnost minulý týden a přišlo uprostřed širší restrukturalizace skupiny.

Ve svém prohlášení sdíleném s CNBC mluvčí Mety uvedl, že pozastavení bylo jednoduše "základním organizačním plánováním: vytvořením solidní struktury pro naše nové úsilí v oblasti superinteligence po zapojení lidí a provedením ročních rozpočtových a plánovacích cvičení".

Podle zprávy WSJ nedávná restrukturalizace uvnitř společnosti rozdělila úsilí Mety v oblasti umělé inteligence do čtyř týmů. Patří mezi ně tým zaměřený na budování strojové superinteligence, nazvaný "TBD lab" nebo "To Be Determined", divize produktů umělé inteligence, divize infrastruktury a divize, jež se zaměřuje na dlouhodobé projekty a výzkum.

Meta dodala, že všechny čtyři skupiny patří do skupiny "Meta Superintelligence Labs", což je název odrážející touhu generálního ředitele Marka Zuckerberga vybudovat umělou inteligenci, která dokáže v kognitivních úkolech překonat i nejchytřejší lidi.

Ve snaze o dosažení tohoto cíle Meta letos agresivně investuje do umělé inteligence. To zahrnovalo snahu získat špičkové talenty z jiných společností zabývajících se umělou inteligencí, přičemž nabídky údajně zahrnovaly podpisové bonusy až do výše 100 milionů dolarů.

Jedním ze nejagresivnějších kroků byla akvizice Alexandra Wanga, zakladatele společnosti Scale AI. V rámci dohody zaplatila mateřská společnost Facebooku 14,3 miliardy dolarů za 49procentní podíl ve startupu zaměřeném na umělou inteligenci. Wang nyní vede laboratoř umělé inteligence Mety, která se zaměřuje na rozvoj její série open-source modelů velkých jazyků Llama.

Příliš mnoho výdajů?

Zatímco agresivní náborová strategie Mety se v posledních měsících dostala na titulní stránky novin díky vysokým vstupním bonusům, tak i další technologické společnosti s velkou tržní kapitalizací nezahálejí a rovněž investují miliardy dolarů do talentů v oblasti AI.

Náhlé pozastavení náboru zaměstnanců ze strany Mety však přichází uprostřed rostoucích obav, že investice do umělé inteligence se vyvíjejí příliš rychle. Začátkem tohoto týdne se objevily zprávy, že generální ředitel OpenAI Sam Altman řekl skupině novinářů, že se domnívá, že umělá inteligence je v bublině.

"Altman je zlatým dítětem revoluce umělé inteligence a některé aspekty potravinového řetězce umělé inteligence by mohly časem vykazovat určité bublinky, ale celkově se domníváme, že technologické akcie jsou v porovnání s touto čtvrtou průmyslovou revolucí podhodnocené," uvedl technologický analytik Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities.

Ten také odmítl myšlenku, že by Meta mohla smysluplně omezovat výdaje na umělou inteligenci, a uvedl, že se po masivním utrácení jednoduše nachází v "režimu trávení".

"Po několika nabídkách na akvizice a náborech v devítimístných částkách vidím zmrazení náboru jako přirozený bod odpočinku pro Metu," sdílí podobný názor Daniel Newman, generální ředitel společnosti Futurum Group. Než společnost nalije další investice do svých týmů umělé inteligence, pravděpodobně potřebuje čas na umístění a přístup k novým talentům a na určení, zda jsou připraveni dosáhnout takových průlomů, jaké společnost hledá, dodal.

Zdroj: CNBC

 

