Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Amazon podle médií jedná o investici deseti miliard dolarů do OpenAI

Amazon podle médií jedná o investici deseti miliard dolarů do OpenAI

17.12.2025 14:03
Autor: ČTK

Americký internetový obchod Amazon jedná o záměru investovat kolem deseti miliard dolarů (přes 200 miliard Kč) do společnosti OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci (AI). S odvoláním na zdroje o tom informují média. Podle zdroje agentury Reuters by transakce mohla celou firmu OpenAI ohodnotit na více než 500 miliard dolarů (přes deset bilionů Kč).

Server The Information uvedl, že OpenAI by v rámci dohody měla využívat čipy společnosti Amazon. Dodal, že po dohodě s firmou Amazon by OpenAI mohla pracovat na získávání kapitálu od dalších investorů.

Společnost OpenAI koncem října oznámila, že dokončila reorganizaci své vlastnické struktury. Dodala, že klíčový partner Microsoft v ní teď vlastní 27procentní podíl, jehož hodnota se odhaduje na 135 miliard dolarů. Podle serveru CNBC reorganizace poskytuje firmě OpenAI větší prostor k získávání nového kapitálu a k uzavírání partnerství s dalšími podniky.

Amazon už podle CNBC investoval nejméně osm miliard dolarů do společnosti Anthropic, která je konkurentem OpenAI. Microsoft v listopadu oznámil, že do firmy Anthropic investuje až pět miliard dolarů a vytvoří s ní strategické partnerství. Dohoda o tomto partnerství předpokládá, že Anthropic nakoupí od Microsoftu cloudové služby za 30 miliard dolarů.

Společnost OpenAI v roce 2022 svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci. Vlajkovým produktem konkurenta Anthropic je chatbot Claude, který vstoupil na trh v roce 2023.


Čtěte více:

Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci zhoršila, uvedl institut Ifo
17.12.2025 12:05
Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci zhoršila, uvedl institut Ifo
Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci opět zhoršila. Index, kte...
Evropským trhům pomáhá ropa a inflace. Daří se hlavně Londýnu
17.12.2025 12:18
Evropským trhům pomáhá ropa a inflace. Daří se hlavně Londýnu
Včerejší obchodování na Wall Street přineslo hlavním indexům nevýrazné...
Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady
17.12.2025 13:23
Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady
Komerční banka, a.s. IČ: 45317054 Společnost Komerční banka, a.s. zveř...
Představenstvo WBD doporučuje akcionářům odmítnout nabídku od Paramountu, kterou považuje za nedostatečnou
17.12.2025 13:47
Představenstvo WBD doporučuje akcionářům odmítnout nabídku od Paramountu, kterou považuje za nedostatečnou
Jak média už dříve naznačovala, představenstvo Warner Bros. Discovery ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.12.2025
17:39Ignorují akcie dluhopisy a vynucují si oba trhy snižování sazeb?
15:58Traders Talk: Santa rally nepřišla, co sledovat na konci roku a ohlédnutí za 2025
14:55Americké akcie míří k dalšímu růstovému roku?
14:03Amazon podle médií jedná o investici deseti miliard dolarů do OpenAI
13:47Představenstvo WBD doporučuje akcionářům odmítnout nabídku od Paramountu, kterou považuje za nedostatečnou
13:23Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady
12:18Evropským trhům pomáhá ropa a inflace. Daří se hlavně Londýnu  
12:05Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci zhoršila, uvedl institut Ifo
12:04Waymo chce od investorů získat 15 miliard dolarů při ocenění přesahujícím 100 miliard
11:50Eurostat: Inflace v EU v listopadu zpomalila na 2,4 procenta, v Česku ještě více
10:29Čínští investoři loví „novou Nvidii“. Akcie MetaX vyskočily první den o 693 procent
9:39J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
8:55Rozbřesk: Povedený rok pro korunu. Udrží v příštím roce své zisky?
8:41USA blokují venezuelské tankery, Warner Bros. odmítne převzetí Paramountu a arabika i stříbro letí nahoru  
6:05Investiční výhled 2026: V AI zůstáváme, ale nově se díváme i jinam  
16.12.2025
22:01Nasdaq přerušil třídenní pokles; Tesla na nových maximech; ropa nejníže za 5 let  
17:10Americká „blbá nálada“, fundament a technická analýza
15:31Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o rozhodnutí o zisku Společnosti
15:17Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst
15:12V USA vzniklo v listopadu více míst, než se čekalo

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
USA - Počet nově zahájených staveb
USA - Prodeje nových domů
8:00UK - Harmonizovaný CPI, y/y
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
11:00EMU - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět