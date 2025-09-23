Hledat v komentářích

Detail - články
Dohoda Nvidie s OpenAI: Na infrastrukturu bude potřeba až pět milionů grafických procesorů

23.09.2025 10:00
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Nvidia investuje do OpenAI až 100 miliard dolarů na podporu nových datových center a další infrastruktury umělé inteligence. Převratná dohoda podtrhuje rostoucí poptávku po nástrojích AI, jako je ChatGPT, a výpočetním výkonu potřebném k jejich provozu. Podle generálního ředitele čipového výrobce Jensena Huanga se jedná o partnerství „monumentální velikosti“ – projekt označil za historicky největší v oblasti AI. Akcie Nvidie reagovaly na pondělní zprávu růstem o 3,9 procenta.

Investice má pomoci OpenAI vybudovat datová centra s kapacitou nejméně 10 gigawattů energie, jež budou vybavené pokročilými čipy Nvidie pro trénování a nasazení modelů umělé inteligence. Peníze budou poskytovány postupně, přičemž prvních 10 miliard dolarů OpenAI obdrží po dokončení prvního gigawattu.

„Jedná se o největší infrastrukturní projekt v oblasti umělé inteligence v historii,“ řekl v pondělním rozhovoru pro CNBC generální ředitel Nvidie Jensen Huang. Uvedl, že oněch 10 gigawattů se rovná čtyřem až pěti milionům grafických procesorů (GPU), což je množství, které společnost dodá celkově na trh letos a "dvakrát tolik než loni". Obě firmy dodaly, že první fáze investice bude spuštěna ve druhé polovině roku 2026 s využitím systémů nové generace Nvidia Vera Rubin.

Partnerství, které je podle CEO společnosti s nejvyšší tržní kapitalizací na světě, "monumentální velikosti", poukazuje na úzké propojení mezi OpenAI a Nvidií, dvěma největšími hnacími silami nedávného boomu umělé inteligence. Poptávka po GPU Nvidie se totiž začala zvyšovat v době, kdy OpenAI poprvé vydala ChatGPT v roce 2022. Startup se zase spoléhá na GPU Nvidie při vývoji svého softwaru a jeho nasazení u uživatelů.

„V nadcházejících měsících byste od nás měli očekávat hodně. Existují tři věci, které musí OpenAI dělat dobře: musíme provést skvělý výzkum umělé inteligence, musíme zajistit, aby tyto produkty lidé chtěli používat, a musíme přijít na to, jak realizovat tuto bezprecedentní infrastrukturní výzvu,“ prohlásil šéf OpenAI Sam Altman.

Server Yahoo Finance píše, že dohoda představuje pro obě společnosti ambiciózní úkol. Pro srovnání, obří datové centrum společnosti Meta o rozloze čtyř milionů čtverečních stop, které se staví v Louisianě, má poskytnout přibližně dva gigawatty výpočetní kapacity, tedy přibližně jen jednu pětinu výkonu, na kterém se Nvidia s Open AI dohodly.

Série investic

Nvidia s oznamováním investic v posledních týdnech nešetřila. Minulý týden převzala podíl ve výši pěti miliard dolarů v Intelu,s kterým bude navíc společně vyvíjet čipy pro počítače a datová centra. V rámci partnerství bude využívat procesory (centrální procesorové jednotky) Intelu v systémech umělé inteligence. Nedávno Nvidia oznámila také plány na nasazení desítek tisíc AI čipů po celé Velké Británii a podepsala dohodu se společností CoreWeave v hodnotě 6,3 miliardy dolarů, která zaručuje, že Nvidia nakoupí neprodanou výpočetní kapacitu od tohoto provozovatele datového centra AI.

„Zatímco někteří stále vyjadřují obavy z toho, že umělá inteligence je potenciální bublinou, investice společnosti Nvidia signalizují, že potřeba infrastruktury umělé inteligence je skutečná a stále se rozšiřuje,“ uvedl ředitel výzkumu Carnegie Investment Counsel Greg Halter.

OpenAI mezitím podniká kroky k zajištění větší kapacity AI datových center navzdory obavám o schopnost společnosti růst ziskově. Nedávno firma podepsala dohodu v hodnotě 300 miliard dolarů o nákupu výpočetního výkonu od společnosti Oracle v příštích pěti letech.

Příliš rozsáhlé závazky OpenAI?

"I když je toto oznámení pozitivní pro schopnost OpenAI expandovat, obáváme se, že Nvidia se stala 'investorem poslední instance', který zachraňuje příliš rozsáhlé závazky OpenAI," napsal analytik DA Davidson Gil Luria ve své poznámce a dodal, že "OpenAI přijímá závazky daleko nad své možnosti".

Poukázal při tom právě na dohodu s Oracle a také na závazek OpenAI ve výši 25 miliard dolarů vůči CoreWeave.

„Rádi bychom viděli více tradičních investorů, kteří by financovali výstavbu velkého datového centra. Není zdravé, že jediným investorem ochotným financovat ambice OpenAI v tomto měřítku je jejich poskytovatel čipů, který většinu této investice získá zpět prodejem čipů," dodal Luria v samostatné odpovědi pro Yahoo Finance.

Zdroj foto: Nvidia


