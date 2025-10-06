Hledat v komentářích

Detail - články
Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur

06.10.2025 10:51
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Primární veřejná nabídka akcií (IPO) švédského výrobce bezpečnostních systémů Verisure pravděpodobně dosáhne ceny 13,25 EUR za akcii, což je horní hranice původně plánovaného rozpětí 12,25 až 13,50 EUR. Potvrzuje to tak silnou poptávku po největší evropské IPO za poslední tři roky, píše agentura Bloomberg.

Společnost vstoupí na domácí trh, konkrétně na burzu ve Stockholmu, ve středu pod tickerem „VSURE“. Firma cílí na tržní hodnotu ve výši 13,9 miliardy eur, od investorů pak prostřednictvím IPO získá 3,2 miliardy eur. Získané prostředky plánuje poslat na snížení dluhu.

Verisure, podporovaná investiční společností Hellman & Friedman, se postará o největší evropské IPO od vstupu Porsche na burzu ve Frankfurtu v roce 2022. Automobilka patřící do koncernu Volkswagen tehdy vybrala přes devět miliard eur.

Bankéři na evropských trzích s akciovým kapitálem tvrdí, že Evropa se nachází v bodě zlomu s vyhlídkou, že v příštím roce by IPO mohlo přibýt, neboť vstup na burzu zvažují další společnosti Verisure, jež jsou svou velikostí podobné Verisure.

Verisure byla založena v roce 1988 ve Švédsku. Podnik vyvíjí monitorované bezpečnostní systémy pro domácnosti a malé firmy v Evropě a Latinské Americe. Mezi firemní produkty patří videodetektory a kamery, kouřové bariéry, nárazové senzory a chytré zámky.

Společnost má odolný obchodní model založený na předplatném, vysoké předvídatelnosti opakovaných příjmů a působení v obranném sektoru. Společnost generuje stabilní peněžní toky od více než pěti milionů zákazníků v Evropě a Latinské Americe, což jí umožňuje dosahovat marží přes 40 procent na úrovni EBITDA, uvedl už dříve Stephane Kovačev, seniorní kreditní analytik Bloomberg Intelligence.

Zdroj foto: Verisure


Čtěte více:

