Boeing znovu nabírá výšku. Plánuje výrobní expanzi 737 Max

06.10.2025 12:07
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Boeing plánuje výrazně navýšit výrobu modelu 737 Max, přičemž už v říjnu by mohl dosáhnout tempa 42 letadel měsíčně. Firma tím signalizuje větší důvěru ve své výrobní procesy i snahu přesvědčit amerického regulátora FAA o bezpečnosti navýšení výroby. Do konce příštího roku by produkce mohla vzrůst až na 53 kusů měsíčně, přestože v leteckém sektoru přetrvávají obavy z nedostatku dílů i kapacit dodavatelů. Vyšší tempo je přitom klíčové pro zlepšení finanční kondice i konkurenceschopnosti vůči Airbusu, který rovněž plánuje expanzi výroby.

Společnost Boeing údajně informoval své dodavatele, že výroba modelu 737 Max by mohla dosáhnout tempa 42 letadel měsíčně již v říjnu. To naznačuje rostoucí optimismus ohledně schválení tohoto kroku od amerických regulátorů, píše Bloomberg.

Společnost si tím zároveň připravuje půdu pro další navýšení výrobního tempa v dubnu a ještě další koncem roku 2026. Tím by se produkce do konce příštího roku mohla zvýšit na přibližně 53 letadel měsíčně. Zároveň je ale třeba dodat, že interní plánování slouží dodavatelům k přípravě vybavení a kapacit, ale není závazné, upozornily některé zdroje.

Investoři vnímají zvýšení výrobního tempa u tohoto modelu jako jasný signál, že vedení firmy se po letech selhání snaží znovu získat kontrolu nad výrobními procesy i důvěru Federálního úřadu pro letectví (FAA). Měsíční výrobní limit Boeingu byl loni po téměř katastrofické nehodě, která vedla k rozsáhlé výměně vedení, stanoven na 38 kusů.

Aby Boeing dosáhl prvního kroku k návratu na předcovidovou úroveň výroby, musí přesvědčit FAA, že jeho továrny v oblasti Seattlu i stovky jeho dodavatelů dokážou držet tempo a zároveň kvalitu. „Bezpečnost je hnacím motorem všeho, co děláme,“ uvedl americký regulátor v reakci na dotaz ohledně možného navýšení výroby. „FAA bude nadále dohlížet na výrobní procesy Boeingu a spolupracovat s touto společností na rozhodnutí, zda je možné bezpečně zvýšit produkci.“ Boeing se k věci odmítl vyjádřit.

Vyšší výrobní tempo je pro Boeing klíčové, pokud chce snížit dluh, zlepšit finanční situaci a čelit konkurenci rychle prodávaných letadel Airbusu. Vedení Boeingu uvedlo, že s růstem výroby modelu 737 začne být pozitivní i peněžní tok, což budou investoři při zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí koncem tohoto měsíce bedlivě sledovat, uvádí Bloomberg.

Ortberg vyjádřil důvěru, že Boeing během čtvrtého čtvrtletí dosáhne dalšího výrobního milníku. „Mám dobrý pocit z toho, že máme proces pod kontrolou,“ řekl Ortberg na konferenci v září, přičemž zmínil důkladné kontroly s FAA a potřebu zlepšit klíčový ukazatel výkonnosti továrny – počet prací, které je nutné přepracovat. Boeingu bylo určeno šest výkonnostních ukazatelů, které FAA sleduje při hodnocení pokroku v řešení výrobních nedostatků, včetně sledování nedostatku dílů a oprav po výstupu letadel z továrny. „Musíme tento finální ukazatel stabilizovat, a pak plánujeme vyrábět 42 kusů měsíčně do konce roku,“ uvedl tehdy Ortberg.

I Boeing však čím dál více čelí rostoucímu riziku nedostatku motorů a dalších dílů, který omezuje i Airbus. Někteří dodavatelé jsou skeptičtí, zda Boeing skutečně dokáže v příštím roce vyrábět 50 a více letadel měsíčně, vzhledem k přetrvávajícím problémům v dodavatelském řetězci.

Po incidentu, kdy v lednu 2024 vylétl kryt dveří na téměř novém modelu 737 umístila FAA do továrny Boeingu v Rentonu ve státě Washington více bezpečnostních inspektorů a požádala společnost o podrobný plán řešení výrobních a kvalitativních nedostatků. Ve druhém čtvrtletí zvýšil Boeing výrobní tempo modelu 737 na 38 kusů měsíčně, což je limit stanovený FAA.

Airbus mezitím plánuje zvýšit výrobu konkurenční řady A320neo na 75 kusů měsíčně do roku 2027, i když kvůli problémům v dodavatelském řetězci musel ustoupit od dřívějšího optimističtějšího harmonogramu.


 

