Francouzská a japonská politika mává s trhy. Koruna reaguje spíš na data než na volby

Na úvod týdne se dere ke slovu opět politika. V Evropě sledujeme tlak zejména na francouzská aktiva kvůli narůstající politické krizi. Nedávno jmenovaný premiér Lecornu překvapivě odstoupil jen den po jmenování nového kabinetu prezidentem a ještě předtím, než vládu stihl shodit parlament. Opozice dál volá po předčasných volbách a mezitím zůstává neřešený problém konsolidace rozpočtu.
Roste tlak na vládní dluhopisy a 10Y výnos stoupá o 7 bps. Pařížská burza pak ztrácí asi 1,5 pct. V obou případech je vidět určitou nákazu i do dalších zemí, nejde však o nic výrazného. Celkově se dnes v Evropě obchoduje smíšeně, když změny na dalších akciových indexech jsou mírné. Americké akciové futures se nacházejí pár desetin procenta v plusu.
Negativní rozpočtový vývoj se mezitím rýsuje také v Japonsku. Novou předsedkyní vládní Lidově demokratické strany se stala Sanae Takaichiová, která tak míří na premiérský post. Její kladný postoj k podpoře ekonomického růstu vládními výdaji doléhá na ceny japonských dluhopisů a hodnotu jenu. Akcie však vyšší výdaje vyhlížejí s optimismem a index Nikkei stoupl o výrazných 4,8 procenta.
Politika je velmi aktuální téma i na domácí scéně. V tomto případě ale nevidíme velký efekt na korunu či dluhopisy, ačkoli je pravděpodobné zhoršení fiskální situace. Koruna sice oslabila k euru na 24,30, ale to bylo hlavně kvůli překvapivému poklesu inflace za září. Ceny meziročně stouply o 2,3 namísto očekávaných 2,6 procenta. Pražská burza je po volbách celkově mírně v plusu, přičemž sledujeme prvotní pozitivní reakci díky pokračujícím spekulacím na znárodnění a negativní pohyb Coltu spolu s rizikem zavedení sektorové daně.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:52 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3019
|0.1752
|24.3089
|24.2074
|CZK/USD
|20.8340
|0.7038
|20.8395
|20.6700
|HUF/EUR
|388.8591
|0.1931
|388.9168
|387.6875
|PLN/EUR
|4.2545
|0.0325
|4.2569
|4.2498
|CNY/EUR
|8.3046
|-0.5249
|8.3533
|8.2959
|JPY/EUR
|175.4675
|0.2973
|176.2866
|174.7404
|JPY/USD
|150.4335
|2.0269
|150.4850
|149.0780
|GBP/EUR
|0.8683
|-0.4129
|0.8729
|0.8674
|CHF/EUR
|0.9319
|-0.2398
|0.9351
|0.9311
|NOK/EUR
|11.6275
|-0.6095
|11.7111
|11.6057
|SEK/EUR
|10.9846
|-0.2543
|11.0112
|10.9654
| USD/EUR
|1.1664
|-0.6787
|1.1733
|1.1652
|AUD/USD
|1.5166
|-0.0363
|1.5184
|1.5108
|CAD/USD
|1.3957
|0.0398
|1.3969
|1.3942