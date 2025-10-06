Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Francouzská a japonská politika mává s trhy. Koruna reaguje spíš na data než na volby

Francouzská a japonská politika mává s trhy. Koruna reaguje spíš na data než na volby

06.10.2025 11:53
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Na úvod týdne se dere ke slovu opět politika. V Evropě sledujeme tlak zejména na francouzská aktiva kvůli narůstající politické krizi. Nedávno jmenovaný premiér Lecornu překvapivě odstoupil jen den po jmenování nového kabinetu prezidentem a ještě předtím, než vládu stihl shodit parlament. Opozice dál volá po předčasných volbách a mezitím zůstává neřešený problém konsolidace rozpočtu. 

Roste tlak na vládní dluhopisy a 10Y výnos stoupá o 7 bps. Pařížská burza pak ztrácí asi 1,5 pct. V obou případech je vidět určitou nákazu i do dalších zemí, nejde však o nic výrazného. Celkově se dnes v Evropě obchoduje smíšeně, když změny na dalších akciových indexech jsou mírné. Americké akciové futures se nacházejí pár desetin procenta v plusu. 

Negativní rozpočtový vývoj se mezitím rýsuje také v Japonsku. Novou předsedkyní vládní Lidově demokratické strany se stala Sanae Takaichiová, která tak míří na premiérský post. Její kladný postoj k podpoře ekonomického růstu vládními výdaji doléhá na ceny japonských dluhopisů a hodnotu jenu. Akcie však vyšší výdaje vyhlížejí s optimismem a index Nikkei stoupl o výrazných 4,8 procenta. 

Politika je velmi aktuální téma i na domácí scéně. V tomto případě ale nevidíme velký efekt na korunu či dluhopisy, ačkoli je pravděpodobné zhoršení fiskální situace. Koruna sice oslabila k euru na 24,30, ale to bylo hlavně kvůli překvapivému poklesu inflace za září. Ceny meziročně stouply o 2,3 namísto očekávaných 2,6 procenta. Pražská burza je po volbách celkově mírně v plusu, přičemž sledujeme prvotní pozitivní reakci ČEZu díky pokračujícím spekulacím na znárodnění a negativní pohyb Coltu spolu s rizikem zavedení sektorové daně.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:52 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3019 0.1752 24.3089 24.2074
CZK/USD 20.8340 0.7038 20.8395 20.6700
HUF/EUR 388.8591 0.1931 388.9168 387.6875
PLN/EUR 4.2545 0.0325 4.2569 4.2498
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3046 -0.5249 8.3533 8.2959
JPY/EUR 175.4675 0.2973 176.2866 174.7404
JPY/USD 150.4335 2.0269 150.4850 149.0780
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8683 -0.4129 0.8729 0.8674
CHF/EUR 0.9319 -0.2398 0.9351 0.9311
NOK/EUR 11.6275 -0.6095 11.7111 11.6057
SEK/EUR 10.9846 -0.2543 11.0112 10.9654
USD/EUR 1.1664 -0.6787 1.1733 1.1652
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5166 -0.0363 1.5184 1.5108
CAD/USD 1.3957 0.0398 1.3969 1.3942
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



 
 

Čtěte více:

Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
06.10.2025 10:18
Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
Nečekané vítězství Sanae Takaichiová ve víkendových volbách o vedení j...
Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
06.10.2025 10:51
Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
Primární veřejná nabídka akcií (IPO) švédského výrobce bezpečnostních ...
Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
06.10.2025 10:43
Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
Francie čelí další politické krizi. Premiér Sébastien Lecornu rezignov...
Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka
06.10.2025 11:47
Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka
Akcie Aston Martin Lagonda výrazně oslabily poté, co firma letos už po...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.10.2025
14:45Týdenní výhled: Vládní změny směrují pozornost k fiskálnímu riziku  
13:36AMD uzavřelo partnerství s OpenAI, akcie čipového výrobce letí nahoru o 25 procent
12:29Možná koalice otevírá cestu k převzetí ČEZ. Dopad by mohly pocítit i banky
12:07Boeing znovu nabírá výšku. Plánuje výrobní expanzi 737 Max
11:53Francouzská a japonská politika mává s trhy. Koruna reaguje spíš na data než na volby  
11:47Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka
10:51Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
10:43Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
10:18Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
9:47Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci
9:41Inflace v září pod odhadem trhu i ČNB
9:02Rozbřesk: Mají se zahraniční investoři důvod obávat výsledku českých voleb?
8:47Rozpočtové provizorium na obzoru, ČEZ v centru politického zájmu a futures v červeném  
6:09Těžaři zlata letos válcují technologické akcie. Mezi nimi září i tento tip Patrie
05.10.2025
15:44Zlepšení ekonomiky, ne obrat vztahů s EU a NATO. Průzkum napovídá, co chtějí a naopak nechtějí voliči od Babiše
15:33Dominik Rusinko: Hnutí ANO vítězem voleb, na stole je rozvolněnější rozpočtová politika
15:18Lee: Skepse na trhu mi dodává na optimismu
8:08Víkendář: Je Čína ve srovnání s jinými velmocemi výjimkou?
04.10.2025
14:13VOLBY 2025: Jasným vítězem voleb je ANO. Jednat bude se SPD a Motoristy
8:09Víkendář: Kdysi byla Čína barvena narůžovo, nyní tu je opačný extrém?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět