Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka

06.10.2025 11:47
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Akcie Aston Martin Lagonda výrazně oslabily poté, co firma letos už podruhé snížila svůj výhled. Jako důvod uvedla dopad amerických cel a širší ekonomické problémy, které brzdí poptávku, upozornil Bloomberg. Akcie společnosti klesaly na začátku obchodování v Londýně až o 11 %, aktuálně klesají o 7 %. Za poslední rok odepsaly akcie třetinu hodnoty, což reflektuje obtíže tohoto britského výrobce luxusních sportovních vozů při realizaci plánu na obrat.

Aston Martin, který výhled upravil už v červenci, nyní očekává pokles prodejů v rozmezí středních až vyšších jednotek procent, především kvůli slabé poptávce v USA a Asii, a očekává, že celkové dodávky ve třetím čtvrtletí klesnou o 13 % na 1 641 vozů. Za poslední rok klesly akcie Aston Martinu o 27 %.

Aston Martin už nepočítá s kladným peněžním tokem ve druhé polovině roku, i když očekává zlepšení ke konci roku, jakmile se nové modely dostanou k zákazníkům. Společnost také zahájila revizi budoucích nákladů, kapitálových výdajů a plánů na nové produkty. Navzdory těmto opatřením se nyní očekává, že upravený zisk před úroky a zdaněním bude pod spodní hranicí tržních odhadů pro rok 2025.

Poslední varování podtrhuje širší zpomalení trhu s luxusními vozy. Konkurenti jako Mercedes-Benz a Porsche také čelí slabší poptávce na klíčových trzích, jako jsou Čína a USA, kde vyšší náklady na úvěry a obchodní napětí ovlivňují chování bohatých zákazníků. Vedení Aston Martinu upozornilo na obnovenou obchodní nejistotu v souvislosti s novým systémem kvót v USA, který snižuje clo na až 100 000 britských vozů na 10 % z původních 25 %, ale další exporty podléhají vyšší sazbě. Tato změna podle společnosti ztěžuje britským výrobcům plánování výroby a odhad prodejů.

Kanadský miliardář Lawrence Stroll zachránil Aston Martin v roce 2020, ale oživení značky zatížené vysokým dluhem se ukazuje jako obtížné, a to i přes více než 600 milionů liber nového financování od jeho konsorcia. Nový plán obratu pod vedením generálního ředitele Adriana Hallmarka, zaměřený na snižování nákladů a zvyšování efektivity, narazil na překážky kvůli posledním americkým obchodním opatřením na jednom z největších trhů této společnosti.



