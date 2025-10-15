Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Braňo Soták: Objednávky ASML nezklamaly, opatrný optimismus ohrožuje nevyřešený čínský problém

Braňo Soták: Objednávky ASML nezklamaly, opatrný optimismus ohrožuje nevyřešený čínský problém

15.10.2025 12:09
Autor: Branislav Soták, Patria Finance

Negativní print po 2Q25, pod kterým se podepsal především sankční režim vůči Číně, střídá po 3Q25 opatrný optimismus. Čína ovšem zůstává nevyřešeným problémem.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu
15.10.2025 10:20
Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu
Společnost AMD uzavřela s OpenAI průlomovou dohodu, která může zásadn...
Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent
15.10.2025 11:02
Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent
Akcie francouzského luxusního konglomerátu LVMH vykazují ve středu dop...
Akcie otáčejí opět nahoru, výsledky LVMH posílají do čela pařížskou burzu
15.10.2025 11:25
Akcie otáčejí opět nahoru, výsledky LVMH posílají do čela pařížskou burzu
Směr akciových trhů je v posledních dnech dost vrtkavý, na čemž se pod...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.10.2025
16:15RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
15:29RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
15:17Jsou společnosti nyní „lepší“ než během internetové bubliny?
14:01Morgan Stanley překonala odhady a v obchodování s akciemi porazila Goldman Sachs
13:38Bank of America těží z oživení M&A a růstu úrokových výnosů. Akcie přidávají 4,5 procenta v premarketu
12:09Braňo Soták: Objednávky ASML nezklamaly, opatrný optimismus ohrožuje nevyřešený čínský problém  
11:25Akcie otáčejí opět nahoru, výsledky LVMH posílají do čela pařížskou burzu  
11:02Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent
10:20Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu  
10:10Obchodní válka se rozrůstá na moře, USA a Čína si vzájemně účtují dodatečné přístavní poplatky
9:44Bezvavlasy zatížila integrace s Hair Servis. Ve druhém pololetí očekává zlepšení ziskovosti
9:28Rozbřesk: Bankovní rezervy v USA klesají, konec kvantitativního utahování se blíží
9:01Stellantis investuje rekordních 13 miliard dolarů do USA
8:40Fed a ECB naznačují další snížení sazeb, ASML překonala očekávání a futures jsou v zeleném  
7:52ASML těží z masivních investic do AI, příští rok ale očekává propad poptávky v Číně
14.10.2025
22:06Korekce na akciových trzích v USA zatím není zažehnána  
17:24Vrchol trhu
16:02MMF: Světová ekonomika letos poroste o 3,2 procenta
15:09JP Morgan zvyšuje výhled na čistý úrokový výnos, pozitivně vyzněly i výsledky tradingové divize  
14:53Konkurenci Nvidie přibývají objednávky. Oracle nasadí 50 tisíc čipů AMD nové generace

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Abbott Laboratories (09/25 Q3, Bef-mkt)
Prologis Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
United Airlines Holdings Inc (09/25 Q3, Aft-mkt)
3:30Čína - CPI, y/y
7:00ASML Holding NV (09/25 Q3)
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
12:00Synchrony Financial (09/25 Q3)
12:30First Horizon Corp (09/25 Q3)
12:30PNC Financial Services Group Inc/The (09/25 Q3)
12:45Bank of America Corp (09/25 Q3)
13:30Morgan Stanley (09/25 Q3)
14:30USA - CPI, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět