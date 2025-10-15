Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Bank of America těží z oživení M&A a růstu úrokových výnosů. Akcie přidávají 4,5 procenta v premarketu

Bank of America těží z oživení M&A a růstu úrokových výnosů. Akcie přidávají 4,5 procenta v premarketu

15.10.2025 13:38
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Bank of America zveřejnila své finanční výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků. Perlou reportu je silný výkon investičního bankovnictví, který nechal očekávání analytiků daleko za sebou, i růst spotřebitelského bankovnictví. Akcie v pre-marketu přidávají 4,5 %.

Čistý úrokový výnos narostl  o 9,1 % miliardy na 15,23 miliardy USD (odhad trhu 15,03 mld. USD). Generální ředitel Brian Moynihan uvedl, že to je rekord a že k němu přispěl silný růst objemu úvěrů i vkladů. Zisk na akcii narostl na 1,06 USD z loňských 0,81 USD i z 0,89 v předchozím kvartálu. Náklady se držely očekávání trhu (náklady na odměny 10,52 miliardy USD, neúrokové náklady 17,34 miliardy USD). Čistý zisk Bank of America za tři měsíce do konce září vzrostl o 23 % na 8,47 miliardy USD.

Retailové bankovnictví narostlo z jednotlivých divizí relativně nejvíce, když oproti 464 milionům USD v druhém kvartálu vyneslo tentokrát čistý zisk 3,437 mld. USD. S průměrnými vklady v objemu 947 miliard USD se tak stále drží na první příčce v USA.

Očekávalo se, že výsledek divize Global Banking bude velmi dobrý, a BofA nezklamala. Čistý zisk 2,1 miliard dolarů (odhad trhu 1,65 mld. USD) znamená nafouknutí z 427 milionů v předchozím kvartálu. Tento segment si zapsal tučné sumy za poradenství u obřích fúzí a akvizic. Poplatky za poradenství při fúzích a akvizicích vzrostly o 51 % na 583 milionů USD, zatímco příjmy z emisí akcií a dluhopisů vzrostly o 34 %, respektive 42 %. Podle údajů agentury Bloomberg přesáhla globální hodnota transakcí ve třetím čtvrtletí 1 bilion USD – teprve podruhé v historii.

Upravené výnosy z tradingu lehce překonaly skvělý výkon v předchozím kvartálu a dosáhly na 5,35 miliardy USD (odhad trhu 5,01 mld. USD). Z toho obchodování v segmentu FICC vyneslo 3,08 miliardy USD (odhad 3,10 mld. USD) a obchodování s akciemi 2,27 miliardy USD (odhad trhu 2,08 mld. USD).

Také divize Global Wealth and Investment Management, která se stará o bohatou klientelu, se nenechala zahanbit, když si naboostovala čistý zisk na 1,265 mld. USD z 272 milionů v předchozím kvartálu. Hlavním důvodem byl růst poplatků za správu aktiv o 12 % na 3,9 miliardy USD díky vyšším tržním valuacím a silným tokům aktiv pod správou. Zůstatky aktiv pod správou (AUM) tak narostly na cca 2,1 bilionu USD, tj. cca o 13 %. 

 

 
 

Čtěte více:

Bank of America vybírá tři favority pro růst
28.05.2025 6:20
Bank of America vybírá tři favority pro růst
Analytici Bank of America zveřejnili svůj výběr akcií, které podle nic...
Bank of America předčila očekávání, dařilo se tradingu i divizi poskytování úvěrů
16.07.2025 13:15
Bank of America předčila očekávání, dařilo se tradingu i divizi poskytování úvěrů
Společnost Bank of America oznámila své výsledky za 2Q ve středu před ...
Výsledky Bank of America: Bankám se daří těžit ze zvýšené volatility na trzích
16.07.2025 15:13
Výsledky Bank of America: Bankám se daří těžit ze zvýšené volatility na trzích
Bank of America (BAC) ve druhém čtvrtletí roku 2025 navazuje na JPMorg...
Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
17.07.2025 17:23
Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
Americký prezident Donald Trump o víkendu oznámil poměrně nečekaně cla...
Bank of America: Sydney Sweeney nestačí, na American Eagle dopadnou cla
25.08.2025 15:47
Bank of America: Sydney Sweeney nestačí, na American Eagle dopadnou cla
Podle Bank of America nebude růst akcií American Eagle díky úspěšné re...
Bank of America: Léky na hubnutí nejsou ve srovnání s jinými drahé
09.09.2025 15:55
Bank of America: Léky na hubnutí nejsou ve srovnání s jinými drahé
Léky na hubnutí a proti diabetu, které dokážou lidem změnit život, maj...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.10.2025
16:15RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
15:29RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
15:17Jsou společnosti nyní „lepší“ než během internetové bubliny?
14:01Morgan Stanley překonala odhady a v obchodování s akciemi porazila Goldman Sachs
13:38Bank of America těží z oživení M&A a růstu úrokových výnosů. Akcie přidávají 4,5 procenta v premarketu
12:09Braňo Soták: Objednávky ASML nezklamaly, opatrný optimismus ohrožuje nevyřešený čínský problém  
11:25Akcie otáčejí opět nahoru, výsledky LVMH posílají do čela pařížskou burzu  
11:02Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent
10:20Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu  
10:10Obchodní válka se rozrůstá na moře, USA a Čína si vzájemně účtují dodatečné přístavní poplatky
9:44Bezvavlasy zatížila integrace s Hair Servis. Ve druhém pololetí očekává zlepšení ziskovosti
9:28Rozbřesk: Bankovní rezervy v USA klesají, konec kvantitativního utahování se blíží
9:01Stellantis investuje rekordních 13 miliard dolarů do USA
8:40Fed a ECB naznačují další snížení sazeb, ASML překonala očekávání a futures jsou v zeleném  
7:52ASML těží z masivních investic do AI, příští rok ale očekává propad poptávky v Číně
14.10.2025
22:06Korekce na akciových trzích v USA zatím není zažehnána  
17:24Vrchol trhu
16:02MMF: Světová ekonomika letos poroste o 3,2 procenta
15:09JP Morgan zvyšuje výhled na čistý úrokový výnos, pozitivně vyzněly i výsledky tradingové divize  
14:53Konkurenci Nvidie přibývají objednávky. Oracle nasadí 50 tisíc čipů AMD nové generace

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Abbott Laboratories (09/25 Q3, Bef-mkt)
Prologis Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
United Airlines Holdings Inc (09/25 Q3, Aft-mkt)
3:30Čína - CPI, y/y
7:00ASML Holding NV (09/25 Q3)
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
12:00Synchrony Financial (09/25 Q3)
12:30First Horizon Corp (09/25 Q3)
12:30PNC Financial Services Group Inc/The (09/25 Q3)
12:45Bank of America Corp (09/25 Q3)
13:30Morgan Stanley (09/25 Q3)
14:30USA - CPI, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět