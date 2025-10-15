Bank of America těží z oživení M&A a růstu úrokových výnosů. Akcie přidávají 4,5 procenta v premarketu

zveřejnila své finanční výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků. Perlou reportu je silný výkon investičního bankovnictví, který nechal očekávání analytiků daleko za sebou, i růst spotřebitelského bankovnictví. Akcie v pre-marketu přidávají 4,5 %.
Čistý úrokový výnos narostl o 9,1 % miliardy na 15,23 miliardy USD (odhad trhu 15,03 mld. USD). Generální ředitel Brian Moynihan uvedl, že to je rekord a že k němu přispěl silný růst objemu úvěrů i vkladů. Zisk na akcii narostl na 1,06 USD z loňských 0,81 USD i z 0,89 v předchozím kvartálu. Náklady se držely očekávání trhu (náklady na odměny 10,52 miliardy USD, neúrokové náklady 17,34 miliardy USD). Čistý zisk za tři měsíce do konce září vzrostl o 23 % na 8,47 miliardy USD.
Retailové bankovnictví narostlo z jednotlivých divizí relativně nejvíce, když oproti 464 milionům USD v druhém kvartálu vyneslo tentokrát čistý zisk 3,437 mld. USD. S průměrnými vklady v objemu 947 miliard USD se tak stále drží na první příčce v USA.
Očekávalo se, že výsledek divize Global Banking bude velmi dobrý, a BofA nezklamala. Čistý zisk 2,1 miliard dolarů (odhad trhu 1,65 mld. USD) znamená nafouknutí z 427 milionů v předchozím kvartálu. Tento segment si zapsal tučné sumy za poradenství u obřích fúzí a akvizic. Poplatky za poradenství při fúzích a akvizicích vzrostly o 51 % na 583 milionů USD, zatímco příjmy z emisí akcií a dluhopisů vzrostly o 34 %, respektive 42 %. Podle údajů agentury Bloomberg přesáhla globální hodnota transakcí ve třetím čtvrtletí 1 bilion USD – teprve podruhé v historii.
Upravené výnosy z tradingu lehce překonaly skvělý výkon v předchozím kvartálu a dosáhly na 5,35 miliardy USD (odhad trhu 5,01 mld. USD). Z toho obchodování v segmentu FICC vyneslo 3,08 miliardy USD (odhad 3,10 mld. USD) a obchodování s akciemi 2,27 miliardy USD (odhad trhu 2,08 mld. USD).
Také divize Global Wealth and Investment Management, která se stará o bohatou klientelu, se nenechala zahanbit, když si naboostovala čistý zisk na 1,265 mld. USD z 272 milionů v předchozím kvartálu. Hlavním důvodem byl růst poplatků za správu aktiv o 12 % na 3,9 miliardy USD díky vyšším tržním valuacím a silným tokům aktiv pod správou. Zůstatky aktiv pod správou (AUM) tak narostly na cca 2,1 bilionu USD, tj. cca o 13 %.