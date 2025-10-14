Hledat v komentářích

Detail - články
JP Morgan překonala odhady, rostoucí trhy a nejaktivnější čtvrtletí z pohledu IPO od 2021 jí svědčí

JP Morgan překonala odhady, rostoucí trhy a nejaktivnější čtvrtletí z pohledu IPO od 2021 jí svědčí

14.10.2025 13:17
Autor: David Jestřabík, Patria Finance

Americká banka JPMorgan výrazně překonala odhady analytiků za třetí čtvrtletí v segmentech tradingu a poplatků za investiční bankovnictví. Výsledky byly podpořeny oživením v oblasti fúzí, akvizic a upisování cenných papírů, a to navzdory přetrvávající volatilitě spojené s celní politikou prezidenta Donalda Trumpa.

K 16% nárůstu poplatků za investiční bankovnictví výrazně přispělo nejaktivnější čtvrtletí v oblasti primárních veřejných nabídek (IPO) od roku 2021. Příjmy z obchodování na trzích vzrostly o 25 %, přičemž analytici očekávali růst o 11 %, respektive 17 %. Příjmy z obchodování na trzích vzrostly na 8,94 miliardy dolarů, zatímco poplatky za investiční bankovnictví dosáhly 2,63 miliardy dolarů. Výrazný nárůst o 53 % zaznamenalo upisování akcií.

Čistý úrokový příjem činil 24 miliard dolarů, což bylo mírně pod očekáváním ve výši 24,1 miliardy. JPMorgan zvýšil celoroční výhled čistého úrokového příjmu na přibližně 95,8 miliardy dolarů z původních 95,5 miliardy v červenci.

„Ačkoli se objevují určité známky zpomalení, zejména v oblasti růstu zaměstnanosti, americká ekonomika zůstává obecně odolná,“ uvedl generální ředitel Jamie Dimon. „Stále však přetrvává zvýšená míra nejistoty vyplývající z komplexních geopolitických podmínek, celních opatření, obchodních vztahů, vysokých cen aktiv a rizika přetrvávající inflace,“ dodal DImon.

Výsledky banky překonaly i její vlastní odhady z počátku září, kdy dlouholetý manažer Doug Petno uvedl, že příjmy z obchodování by mohly vzrůst o „vyšší desítky procent“ a poplatky za investiční bankovnictví o „nižší dvouciferné“ procento.

Obchodování s akciemi ve třetím čtvrtletí vzrostlo o 33 % na 3,33 miliardy dolarů, zatímco obchodování s aktivy s pevným výnosem vzrostlo o 21 %. Poplatky za upisování dluhopisů a poradenství při fúzích a akvizicích vzrostly shodně o 9 %. Objem poskytnutých úvěrů vzrostl na 1,44 bilionu dolarů, což je více než se očekávalo. Naopak objem vkladů mírně za odhady zaostal a činil 2,55 bilionu dolarů.

Co se týče nákladů, banka ve čtvrtletí utratila 24,3 miliardy dolarů a uvedla, že za celý rok očekává upravené náklady kolem 95,9 miliardy dolarů, což je nárůst oproti červencovému výhledu 95,5 miliardy. Náklady na odměny byly nižší než odhadované, stejně jako celkové neúrokové náklady.

Návratnost vlastního kapitálu dosáhla 17 %, což je výrazně nad očekáváním, a návratnost hmotného vlastního kapitálu činila 20 %. JPMorgan také vykázal růst spravovaných aktiv, které dosáhly 4,6 bilionu dolarů.

Největší americká banka zahájila výsledkovou sezónu za třetí čtvrtletí společně s Wells Fargo, ve stejný den budou následovat další významné banky Goldman Sachs a Citigroup. Bank of America a Morgan Stanley pak svá čísla zveřejní ve středu.  Vedoucí představitelé z Wall Street hovoří o návratu „animal spirits“ v oblasti uzavírání obchodů, investoři netrpělivě čekají na podrobnosti o tom, jak se to promítlo do ziskovosti a co očekávat do konce roku.

Akcie JPMorgan, které od začátku roku do pondělí vzrostly o 28 %, se po výsledcích pohybují v premarketu pouze s minimálními změnami.

JPM

 

