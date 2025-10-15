Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ASML těží z masivních investic do AI, příští rok ale očekává propad poptávky v Číně

ASML těží z masivních investic do AI, příští rok ale očekává propad poptávky v Číně

15.10.2025 7:52
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Výsledkovou sezonu v polovodičovém sektoru ve středu odstartoval již tradičně jako první nizozemský gigant ASML. Výrobce zařízení pro výrobu čipů potvrdil svůj předchozí výhled a nadále očekává, že letošní tržby vzrostou oproti roku 2024 o 15 procent. Společnost zároveň dodala, že příští rok by neměl být z pohledu tržeb pod letoškem, nicméně očekává výrazný propad poptávky v Číně.

Firma ve svém třetím kvartálu překonala odhady analytiků v oblasti objednávek, jejichž hodnota dosáhla 5,4 miliardy eur, zatímco trh počítal s 4,9 mld. eur.

Důvod vyšších objednávek je nasnadě: poptávku po ultrafialových litografických strojích na výrobu čipů poháněly stovky miliard dolarů investic do infrastruktury umělé inteligence. Například jen OpenAI už uzavřela dohody o datových centrech a čipech, které svou hodnotou překračují jeden bilion dolarů.

„Zaznamenali jsme pokračující pozitivní dynamiku investic do umělé inteligence a také jsme zaznamenali, že se to rozšiřuje na více zákazníků,“ uvedl v prohlášení generální ředitel ASML Christophe Fouquet.

Čistý zisk ve třetím kvartálu činil 2,13 miliardy eur, což bylo lehce nad konsenzem (2,07 mld. eur). Tržby dosáhly 7,516 miliardy eur, zatímco předpověď firmy byla mezi 7,4 až 7,9 mld. eur. Pro čtvrté čtvrtletí pak ASML počítá s tržbami v rozmezí 9,2 až 9,8 mld. eur (odhad trhu byl 9,23 mld. eur) a hrubou marží 51 až 53 procent.

Akcie ASML letos vzrostly o 25 procent, což z firmy činí největší evropskou společnost podle tržní kapitalizace. Výrobce čipových nástrojů plánuje v nadcházejících letech využít boomu umělé inteligence s cílem zvýšit roční tržby až na 60 miliard eur do roku 2030 z loňských 28,3 miliardy eur. K tomu má dopomoci projekt, který má potenciál zdvojnásobit pracovní sílu ve Veldhovenu v Nizozemsku.

Strategický význam strojů ASML zatáhl společnost do geopolitických bojů, protože obchodní napětí roste po celém světě. Firma čelí omezením ohledně toho, co může prodávat do Číny, jež je pro ni jedním z největších trhů. Minulý týden výbor Sněmovny reprezentantů v USA uvedl, že ASML posiluje čínský polovodičový průmysl a podporuje jeho armádu. Výbor proto vyzval k přísnější kontrole těchto prodejů. ASML se navíc připravuje na narušení provozu v důsledku omezení týkajících se vzácných zemin, která Čína minulý týden zavedla.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.10.2025
11:02Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent
10:20Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu  
10:10Obchodní válka se rozrůstá na moře, USA a Čína si vzájemně účtují dodatečné přístavní poplatky
9:44Bezvavlasy zatížila integrace s Hair Servis. Ve druhém pololetí očekává zlepšení ziskovosti
9:28Rozbřesk: Bankovní rezervy v USA klesají, konec kvantitativního utahování se blíží
9:01Stellantis investuje rekordních 13 miliard dolarů do USA
8:40Fed a ECB naznačují další snížení sazeb, ASML překonala očekávání a futures jsou v zeleném  
7:52ASML těží z masivních investic do AI, příští rok ale očekává propad poptávky v Číně
14.10.2025
22:06Korekce na akciových trzích v USA zatím není zažehnána  
17:24Vrchol trhu
16:02MMF: Světová ekonomika letos poroste o 3,2 procenta
15:09JP Morgan zvyšuje výhled na čistý úrokový výnos, pozitivně vyzněly i výsledky tradingové divize  
14:53Konkurenci Nvidie přibývají objednávky. Oracle nasadí 50 tisíc čipů AMD nové generace
14:29Zisk Citigroup roste, transformace firmy pokračuje
14:10Tato sázka nevyšla. General Motors odepíše investice do elektromobilů za 1,6 miliardy dolarů
14:05Goldman Sachs překonala odhady. Banka profitovala z velkých IPO
13:17JP Morgan překonala odhady, rostoucí trhy a nejaktivnější čtvrtletí z pohledu IPO od 2021 jí svědčí
13:09Johnson & Johnson překonal očekávání, zvyšuje výhled tržeb a plánuje oddělení ortopedické divize
12:45BlackRock ve třetím čtvrtletí pod svou správu přilákal 205 miliard, pomáhá expanze na trhu privátních aktiv
11:45Čínská eskalace vrací trhy dolů, na programu výsledky velkých bank  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Abbott Laboratories (09/25 Q3, Bef-mkt)
Prologis Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
United Airlines Holdings Inc (09/25 Q3, Aft-mkt)
3:30Čína - CPI, y/y
7:00ASML Holding NV (09/25 Q3)
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
12:00Synchrony Financial (09/25 Q3)
12:30First Horizon Corp (09/25 Q3)
12:30PNC Financial Services Group Inc/The (09/25 Q3)
12:45Bank of America Corp (09/25 Q3)
13:30Morgan Stanley (09/25 Q3)
14:30USA - CPI, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět