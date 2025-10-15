ASML těží z masivních investic do AI, příští rok ale očekává propad poptávky v Číně

Výsledkovou sezonu v polovodičovém sektoru ve středu odstartoval již tradičně jako první nizozemský gigant . Výrobce zařízení pro výrobu čipů potvrdil svůj předchozí výhled a nadále očekává, že letošní tržby vzrostou oproti roku 2024 o 15 procent. Společnost zároveň dodala, že příští rok by neměl být z pohledu tržeb pod letoškem, nicméně očekává výrazný propad poptávky v Číně.
Firma ve svém třetím kvartálu překonala odhady analytiků v oblasti objednávek, jejichž hodnota dosáhla 5,4 miliardy eur, zatímco trh počítal s 4,9 mld. eur.
Důvod vyšších objednávek je nasnadě: poptávku po ultrafialových litografických strojích na výrobu čipů poháněly stovky miliard dolarů investic do infrastruktury umělé inteligence. Například jen OpenAI už uzavřela dohody o datových centrech a čipech, které svou hodnotou překračují jeden bilion dolarů.
„Zaznamenali jsme pokračující pozitivní dynamiku investic do umělé inteligence a také jsme zaznamenali, že se to rozšiřuje na více zákazníků,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Christophe Fouquet.
Čistý zisk ve třetím kvartálu činil 2,13 miliardy eur, což bylo lehce nad konsenzem (2,07 mld. eur). Tržby dosáhly 7,516 miliardy eur, zatímco předpověď firmy byla mezi 7,4 až 7,9 mld. eur. Pro čtvrté čtvrtletí pak počítá s tržbami v rozmezí 9,2 až 9,8 mld. eur (odhad trhu byl 9,23 mld. eur) a hrubou marží 51 až 53 procent.
Akcie letos vzrostly o 25 procent, což z firmy činí největší evropskou společnost podle tržní kapitalizace. Výrobce čipových nástrojů plánuje v nadcházejících letech využít boomu umělé inteligence s cílem zvýšit roční tržby až na 60 miliard eur do roku 2030 z loňských 28,3 miliardy eur. K tomu má dopomoci projekt, který má potenciál zdvojnásobit pracovní sílu ve Veldhovenu v Nizozemsku.
Strategický význam strojů zatáhl společnost do geopolitických bojů, protože obchodní napětí roste po celém světě. Firma čelí omezením ohledně toho, co může prodávat do Číny, jež je pro ni jedním z největších trhů. Minulý týden výbor Sněmovny reprezentantů v USA uvedl, že posiluje čínský polovodičový průmysl a podporuje jeho armádu. Výbor proto vyzval k přísnější kontrole těchto prodejů. se navíc připravuje na narušení provozu v důsledku omezení týkajících se vzácných zemin, která Čína minulý týden zavedla.