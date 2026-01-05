Americké ropné společnosti rostou po plánu USA převzít kontrolu nad Venezuelou

Americké ropné společnosti zaznamenaly výrazný růst na předobchodním trhu poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy plánují „převzít kontrolu“ nad Venezuelou po víkendovém zadržení Nicoláse Madura. Tento krok okamžitě vyvolal reakci investorů. Venezuela disponuje největšími zásobami ropy na světě a jakýkoli zásah do jejího ropného sektoru může mít dalekosáhlé důsledky pro globální energetický trh. Spekuluje se, jak rychle by mohlo dojít k obnovení těžby a exportu z této země, která byla dlouhodobě paralyzována sankcemi, politickou nestabilitou a rozpadem infrastruktury, informuje agentura Bloomberg.
Chevron, jediná americká ropná společnost, která v současnosti působí ve Venezuele na základě zvláštního povolení USA, si připsala až 10% růst. Společnosti a Mobil také zaznamenaly nárůst. Právě Chevron je mezi globálními ropnými giganty nejlépe připraven okamžitě těžit z větší kontroly USA nad největšími zásobami ropy na světě. má vůči Venezuele pohledávky přesahující 8 miliard dolarů a stále čeká na přibližně 1 miliardu dolarů, které mu byly přiznány mezinárodními arbitry v souvislosti se znárodněním jejich venezuelských aktiv na počátku 21. století.
Není však jasné, jak ochotné budou globální ropné společnosti investovat značné částky do země, kterou dočasně řídí vláda podporovaná USA, a to bez jasně stanovených právních a fiskálních pravidel. ConocoPhillips o víkendu uvedl, že spekulovat o budoucích obchodních aktivitách je předčasné. V roce 2024 získala tato americká společnost, která kdysi dominovala produkci ve Venezuele, řadu licencí od vlády USA, což ji lépe připravilo na možnost získat zpět část nebo všechny ztráty způsobené zabavením aktiv v této zemi.
Exxon by zvažoval jakoukoli potenciální příležitost ve Venezuele, ale byl by opatrný, protože i jeho aktiva tam byla v minulosti vyvlastněna, uvedl generální ředitel Darren Woods v listopadovém rozhovoru. , který má americkou licenci na těžbu a export ropy z této sankcionované země, pokračuje v operacích ve Venezuele, přičemž společnost vyváží ropu i přes částečnou námořní blokádu zavedenou administrativou Donalda Trumpa.
Dlouhodobá strategie a výzvy pro obnovu ropného sektoru
Analytici a obchodníci upozorňují, že může trvat roky, než se kritická infrastruktura plně opraví a ropa začne z Venezuely volně proudit. V současnosti přispívá ke globálním dodávkám méně než 1 %, přestože má největší zásoby na světě. Tento proces však není jen technickou otázkou – jde o komplexní geopolitickou a ekonomickou výzvu, píše agentura CNBC.
Neil Atkinson, nezávislý energetický analytik a bývalý zaměstnanec venezuelské státní ropné společnosti PDVSA, zdůrazňuje, že při obnově venezuelského ropného průmyslu je nutné vyřešit řadu zásadních problémů. „Podívejte se na to cynicky – chcete znovu nastartovat venezuelský ropný průmysl. Pokud to chcete udělat, musíte zajistit stabilitu, což znamená zavést zákon a pořádek, který tam nyní není,“ řekl Atkinson v pořadu CNBC „Squawk Box Europe“.
„Musíte zajistit stabilní dodávky elektřiny, které tam nyní nejsou. Musíte zajistit spolehlivé dodávky potravin a paliva, což tam nyní také není. Takže se musí stát spousta věcí a nemůže se to stát bez souhlasu venezuelského lidu,“ dodal. Na otázku, zda americké ropné společnosti budou chtít vstoupit do Venezuely vzhledem k relativně nízkým cenám ropy, Atkinson odpověděl: „Myslím, že z dlouhodobých strategických důvodů ano. Ale jak říkáte, cena je nyní nízká.“
Dodal: „Jsou tu i specifické problémy, pokud jde o navýšení produkce ropy ve Venezuele – typ ropy, její náklady a složitost zpracování. Ale pro ně by to byla dlouhodobá hra. To je podle mě hlavní důvod, proč by investoři mohli být k těmto společnostem pozitivně naladěni.“