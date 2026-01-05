Hledat v komentářích

Detail - články
Foxconn díky umělé inteligenci zvýšil ve čtvrtletí výnosy na rekord

Foxconn díky umělé inteligenci zvýšil ve čtvrtletí výnosy na rekord

05.01.2026 14:22
Autor: ČTK

Tchajwanská společnost Foxconn, která je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě, ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila výnosy meziročně o 22,1 procenta na rekordních 2,6 bilionu tchajwanských dolarů (TWD; 1,7 bilionu Kč). Hospodaření podpořila vysoká poptávka po produktech umělé inteligence (AI). Rekordní byly výnosy i za celý rok, oznámila dnes firma, která je známá také jako Hon Hai Precision Industry.

Foxconn dodal, že výnosy výrazně zvýšil jak meziročně, tak ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Překonaly jeho vlastní očekávání a vytvořily vysokou srovnávací základnu pro letošní první čtvrtletí. Analytici podle ukazatele LSEG SmartEstimate očekávali výnosy 2,4 bilionu TWD, píše agentura Reuters.

Růst táhla zejména divize cloudových a síťových produktů, a to díky poptávce po produktech AI. Segment chytré spotřební elektroniky, který zahrnuje přístroje iPhone, zaznamenal kvůli nepříznivému vývoji směnných kurzů mírný pokles. Foxconn je mimo jiné největším výrobcem serverů pro americkou firmu Nvidia a předním výrobcem iPhonů pro americkou firmu Apple.

V prvním čtvrtletí přichází pro segment informačních a komunikačních technologií obvykle sezonní útlum. Silná poptávka po serverových systémech pro AI by však i při srovnání s mimořádně silným čtvrtým čtvrtletím měla firmě pomoci dosáhnout výsledků blízko horní hranice rozpětí obvyklého za posledních pět let, uvedl Foxconn. Žádnou číselnou prognózu ale neposkytl. Celkové výsledky za čtvrté čtvrtletí, tedy včetně zisku, se firma chystá zveřejnit v březnu.

Za celý rok 2025 výnosy činily rekordních téměř 8,1 bilionu TWD. To bylo o 18,1 procenta více než v předchozím roce.

Akcie firmy loni posílily o 25,3 procenta. To bylo zhruba v souladu s celkovým růstem hlavního tchajwanského akciového indexu.

Firma od roku 2000 působí také v České republice, kde patří k největším podnikům podle objemu tržeb a zároveň pravidelně figuruje na předních místech v žebříčku největších exportérů. V závodech v Pardubicích a Kutné Hoře vyrábí počítače, spotřební elektroniku a součástky pro řadu světových značek.


