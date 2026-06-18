Akcie poradenské firmy Accenture padají o 17 %

Akcie společnosti prudce spadly přibližně o 17 %, což byl jeden z nejvýraznějších denních poklesů v její historii. Investory zklamala kombinace smíšených výsledků, slabšího výhledu a nejistoty kolem dalšího směřování firmy.
Společnost sice ve třetím fiskálním čtvrtletí překonala očekávání zisku, když vydělala 3,80 dolaru na akcii oproti odhadu 3,71 dolaru, ale zároveň zaostala v tržbách, které dosáhly 18,7 miliardy dolarů místo očekávaných 18,8 miliardy. Mnohem větší dopad na náladu investorů měl ale upravený výhled – nyní očekává růst tržeb pouze o 3 až 4 %, zatímco dříve počítalo se 4 až 6 %.
Negativně byla vnímána i série akvizic, především v oblasti kyberbezpečnosti. Firma nakoupila několik společností, aby posílila své technologické schopnosti, investoři se ale obávají, že tyto nákupy nepřinesou v krátkodobém horizontu dostatečně viditelné příjmy. Analytici navíc upozorňují, že se stále více orientuje na produkty místo tradičních konzultačních služeb, které byly historicky jejím hlavním zdrojem stabilních výnosů.
Dalším problémem je slábnoucí poptávka ze strany zákazníků. Firmy omezují rozpočty na IT a odkládají velké projekty, což se projevuje i na objemu nových zakázek, které meziročně klesly. Tento tlak ještě zvyšuje prostředí úrokových sazeb, které brzdí investice a nutí klienty šetřit.
Do situace se promítají také vysoké investice do umělé inteligence. Ty sice firma považuje za klíčové pro budoucí růst, ale krátkodobě zatěžují její zdroje a nepřinášejí okamžité výsledky. Zároveň se na trhu objevují obavy, že samotná AI může část služeb, které nabízí, postupně nahradit.
Celkově tak propad akcií odráží především ztrátu důvěry investorů a nejistotu ohledně budoucího růstu společnosti. Přesto analytici upozorňují, že má díky své velikosti, dlouhodobým vztahům s klienty a účasti na velkých transformačních projektech stále dobré předpoklady k tomu, aby se v budoucnu zotavila, i když načasování tohoto obratu zůstává nejasné.