Warshovo „ticho“. Je ještě brzy říkat, že se trhům stýská po Powellovi?

Výnosy třicetiletých vládních dluhopisů v USA po posledním zasedání vedení Fedu „řekly, když sazby nezvedáte vy, zvedneme je my.“ Tak na Bloombergu komentoval růst těchto výnosů hlavní ekonom investiční společnosti Apollo Torsten Slok s tím, že tento vývoj utahuje finanční podmínky a projeví se také na hypotéčních sazbách. Slok pak mimo jiné hovořil o možné významné změně chování americké centrální banky.
Kevin Warsh jako nový předseda Fedu ve svém posledním projevu zmínil i některé myšlenky Roberta Lucase týkající se toho, že pokud Fed mění své chování, historická data se stávají irelevantními, protože tato změna sebou nese i jiné chování trhů, než jaké bylo v minulosti. Slok k tomu dodal, že Warshův pohled tíhne k tomuto myšlenkovému směru. „Warsh říká, že se nelze dívat do minulosti, protože změna politiky sebou nese změnu v chování lidí.“ Otázka ale podle ekonoma je, na co se tedy vlastně dívat, pokud se nelze řídit tím, co se v podobných situacích stalo v minulosti.
Zmíněný pohyb výnosů každopádně ukazuje, že trhy nyní uvažují o tom, zda Fed bude reagovat na vyšší inflaci. A o tom, jaká je vlastně důvěryhodnost vedení americké centrální banky. „Pokud mluvíte drsně, ale nepřejdete k činům, trhy nakonec propadnou obavám, že Fed se spokojí s vyšší inflací i přesto, jaká slova z něj zaznívají,“ dodal Slok s tím, že pro stabilní sazby nehlasoval jen Warsh, ale i jiní zástupci americké centrální banky. Matt Miskin z John Hancock Investment Management situaci na Bloombergu komentoval s tím, že je zastáncem volného trhu, ale zároveň je dobré, když takový trh má jasnou představu o chování Fedu.
Podle Mishkina „trhy Warshe pokáraly, protože touží po skutečném boji s inflací.“ K tomu dodal, že v současné době je řada obchodů dána „umělou inteligencí a algoritmy“. Někdy tak pohyby trhu s ohledem na strukturální vývoj v ekonomice nemusí dávat velký smysl a „je otázkou, zda jsou tím, čemu by Fed měl naslouchat.“ Podle investora je lepší, když se centrální banka dívá na ekonomický fundament a podle něj se rozhoduje. Bloomberg k tomu připomněl, že Warsh „nechce být svázán tím, jaké jsou ceny na trzích.“
Mishkin hovořil o tom, že současný růst výnosů třicetiletých vládních dluhopisů „není udržitelný, a pokud bude pokračovat, něco se zlomí.“ Způsob, jakým Warsh komunikoval, „funguje až do chvíle, kdy fungovat nebude.“ Při současných výnosech vládních dluhopisů podle experta může platit to první, ale situace se může změnit, jestliže výnosy dál porostou. Vše pak v souvislosti s tím, co je nazýváno „Warshovo ticho“, zakončil otázkou: „Je ještě brzy na to říkat, že se mi stýská po Powellovi?“