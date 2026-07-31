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    Apple hlásí rekordní červnový kvartál. Investory ale zklamal výhled

    Apple hlásí rekordní červnový kvartál. Investory ale zklamal výhled

    31.07.2026 12:28
    Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

    Společnost v uplynulém kvartále mírně překonala očekávání analytiků a vykázala tržby přesahující 109 miliard dolarů. Meziročně tržby vzrostly o 16 % a hrubá marže se vyšplhala na 50 %, přičemž zhruba dva procentní body růstu souvisely s refundacemi cel.

    Provozní zisk dosáhl 35,7 miliardy dolarů a provozní marže činila 32,6 %. Nad konsensem analytiků skončil také zisk na akcii, který dosáhl 2 dolarů a meziročně vzrostl téměř o 30 %. Po očištění o refundace cel činil zisk na akcii 1,91 dolaru. Společnost zároveň vykázala silné volné cash flow dosahující téměř 32 miliard dolarů.

    Generální ředitel Tim Cook během prezentace uvedl, že šlo o nejlepší červnové výsledky v historii firmy. „Všechny segmenty rostly dvouciferným tempem a na WWDC26 se nám podařilo představit novou Siri AI a řadu softwarových novinek,“ uvedl Cook.

    Slabší služby a obavy z regulace

    I přes historická čísla však Apple zaostal za odhady v segmentu služeb, když vykázal tržby 30,7 miliardy dolarů, zatímco analytici očekávali přibližně o 600 milionů více. Do segmentu služeb spadají příjmy z App Storu, iCloudu, licenčních poplatků nebo streamovacích služeb.

    Posledním kvartálům se ve službách výrazně dařilo, a proto investory zklamal meziroční růst pouze o 12 %. Apple zároveň uvedl, že tempo růstu bude v příštím kvartále pravděpodobně dále zpomalovat. Důvodem jsou regulatorní změny v Evropské unii týkající se App Storu. Nová pravidla umožňují vývojářům inkasovat část plateb přímo mimo ekosystém Applu, což omezuje schopnost společnosti vybírat provize.

    Výhled zaostal za očekáváním trhu

    Celkové tržby by ve čtvrtém fiskálním kvartále měly růst o 9 až 11 %. Analytici přitom očekávali minimálně 12% tempo růstu, přičemž hlavním tahounem měla být nová generace iPhonů.

    Apple zároveň slabší výhled vysvětluje nedostatkem součástek, především procesorů a pamětí. Právě růst cen komponent byl jedním z důvodů, proč firma v posledních týdnech zvýšila ceny některých produktů.

    Problémy v dodavatelském řetězci prodloužily dodací lhůty počítačů Mac mini a Mac Studio. Cook během prezentace uvedl, že omezená dostupnost komponent může negativně ovlivnit i další produkty. Situaci v paměťovém sektoru přirovnal ke „stoleté vodě“. Současně však upozornil, že delší čekací doby způsobuje také vysoká poptávka po iPhonu 17 a novém notebooku MacBook Neo.

    Silný iPhone a Mac, slabší Čína

    Silná poptávka se odrazila i v celkových výsledcích. Apple během uplynulého kvartálu prodal o 22 % více telefonů než ve stejném období minulého roku. Tržby segmentu Mac překročily 10 miliard dolarů, což bylo zhruba o 20 % více, než očekávali analytici, a téměř o 30 % více než před rokem.

    Naopak zklamáním byly prodeje tabletů iPad a výsledky v Číně. Na čínském trhu Apple vygeneroval tržby 18,8 miliardy dolarů, zatímco trh počítal s 19,5 miliardy.

    Apple zároveň představil nový model distribuce produktů nazvaný Apple Upgrade. Služba je postavena na principu předplatného a zákazníkům umožní pravidelně obměňovat zařízení po skončení smluveného období.

    Poslední earnings call Tima Cooka

    Tim Cook stojí v čele Applu od roku 2011, kdy vystřídal Steva Jobse. Během svého působení proměnil Apple v nejhodnotnější firmu světa a významně rozvinul jeho globální dodavatelský řetězec.

    Ve vedení společnosti ho nahradí John Ternus, který v Applu působí více než 25 let. Nový šéf bude čelit výzvám spojeným především s rozvojem umělé inteligence, kde Apple zatím za některými konkurenty zaostává. Na akciích, které během letošního roku přidaly více než 20 %, se to však zatím výrazněji neprojevuje.

    Apple zároveň pravděpodobně čekají další odchody zkušených manažerů do důchodu. Firma bude muset řešit i rostoucí konkurenci v boji o talentované zaměstnance, které aktivně přetahují společnosti jako Alphabet nebo Meta.

     

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