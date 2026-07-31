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    Amazon obhájil miliardové sázky na AI. AWS výrazně zrychlilo a akcie prudce rostou

    Amazon obhájil miliardové sázky na AI. AWS výrazně zrychlilo a akcie prudce rostou

    31.07.2026 8:26
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Amazon ve výsledcích za druhé čtvrtletí poskytl investorům další důkaz, že masivní investice do umělé inteligence mohou přinášet rychle rostoucí byznys i zisky. Klíčová cloudová divize Amazon Web Services výrazně překonala očekávání trhu a vykázala nejrychlejší tempo růstu od konce roku 2021. 

    Akcie Amazonu výrazně posílily poté, co společnost oznámila další zrychlení růstu cloudové divize AWS. Tržby Amazon Web Services vzrostly meziročně o 37 % na 42,2 mld. USD, což představuje nejrychlejší tempo růstu od čtvrtého čtvrtletí roku 2021. Analytici přitom očekávali tržby kolem 40,6 mld. USD. AWS generuje přibližně pětinu celkových tržeb Amazonu, ale většinu provozního zisku, píše Bloomberg.

    Stejně jako ostatní technologičtí giganti Amazon masivně investuje do datových center a AI čipů. Ve čtvrtletí vynaložil na investice do nemovitostí a vybavení více než 53 mld. USD. Firma zároveň zvýšila odhad kapitálových výdajů pro rok 2026 na 220 mld. USD z dosavadních 200 mld. USD. Generální ředitel Andy Jassy uvedl, že většina těchto výdajů bude směřovat do AI infrastruktury. „Jsme mimořádně dobře připraveni využít současný zlomový okamžik v oblasti umělé inteligence,“ uvedl Jassy během konferenčního hovoru po zveřejnění výsledků.

    Masivní investice se nicméně promítly do volného cash flow. Amazon vykázal za posledních dvanáct měsíců záporné volné cash flow ve výši 7,6 mld. USD. Podle analytičky společnosti Emarketer Sky Canaves však investory vyšší výdaje příliš nevyděsí, protože růst AWS dále zrychluje a firma zároveň přísně kontroluje náklady v ostatních částech podnikání.

    Jassy zároveň zdůraznil, že současný investiční vrchol nemusí být trvalý. Amazon nyní buduje datová centra od základů, přičemž samotné budovy mohou sloužit přibližně 30 let. Obměna hardwaru uvnitř center bude sice probíhat každých pět až šest let, ale budoucí investice by měly být nižší než současné výdaje na výstavbu nové infrastruktury.

    Po zveřejnění výsledků akcie Amazonu v prodlouženém obchodování vzrostly o více než 9 %. Předtím uzavřely na ceně 235,50 USD. Od začátku roku si připsaly pouze asi 2 %.

    Celkové tržby Amazonu ve druhém čtvrtletí vzrostly o 20 % na 200,6 mld. USD, zatímco trh očekával přibližně 197 mld. USD. Amazon zároveň oznámil, že jeho AI byznys i čipová divize dosáhly ročního obratu odpovídajícího 25 mld. USD, přičemž oba segmenty rostly meziročně trojciferným tempem.

    Pro aktuální čtvrtletí firma očekává tržby v rozmezí 197 až 202 mld. USD a provozní zisk mezi 22,5 a 26,5 mld. USD. Analytici v průměru počítali s tržbami 203,9 mld. USD a provozním ziskem 25,1 mld. USD.

    Vedle cloudu zůstává největším zdrojem tržeb e-commerce. Online prodeje vzrostly o 15 % na 70,4 mld. USD a překonaly očekávání analytiků. K růstu přispěla také červnová akce Prime Day, během níž podle Adobe utratili zákazníci napříč americkým maloobchodem 26,4 mld. USD. Amazon navíc ve čtvrtletí obdržel vratky cel ve výši 600 mil. USD. Finanční ředitel Brian Olsavsky uvedl, že část této částky bude vrácena zákazníkům.

     

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