Apple výrazně překonal očekávání, investory ale zklamal růst služeb

Přestože překonal odhady na úrovni tržeb i zisku na akcii, investoři reagovali negativně kvůli slabším než očekávaným výsledkům segmentu služeb, který je dlouhodobě považován za jeden z hlavních motorů růstu a ziskovosti Applu. Výsledky tak ukázaly pokračující sílu hardwarového byznysu, ale zároveň připomněly rostoucí nároky trhu na výkonnost nejziskovějších částí podnikání technologického giganta.
Americká technologická společnost ve třetím finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 27 procent na 29,8 miliardy dolarů. Akcie podniku nicméně po zveřejnění výsledků oslabily, protože tržby ze služeb zaostaly za očekáváním analytiků, napsal server CNBC.
Celkové tržby společnosti ve čtvrtletí, které skončilo 27. června, vzrostly meziročně o 16 procent na 109,4 miliardy dolarů. Tržby z prodeje telefonů iPhone se zvýšily dokonce o 22 procent na 54,3 miliardy dolarů.
Zákazníci podle agentury Reuters v poslední době nakupují telefony iPhone kvůli obavám z budoucího růstu jejich cen. již kvůli globálnímu nedostatku paměťových čipů přikročil ke zdražení tabletů iPad a počítačů Mac.
Zisk na akcii vzrostl na 2,02 dolaru z 1,57 dolaru před rokem. Překonal tak očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti FactSet odhadovali v průměru na 1,79 dolaru, napsala agentura AP.
Tržby ze služeb se meziročně zvýšily o 12 procent na 30,74 miliardy dolarů. Analytici však podle serveru CNBC v průměru předpokládali, že se vyšplhají až na 31,22 miliardy dolarů.