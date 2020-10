Webinář: Které konkrétní firmy a jejich akcie vytěží z miliard EUR na zelenou politiku?

Evropská unie připravuje nová pravidla zelené politiky. Investice do zelených projektů půjdou do bilionů eur, aktuálně mají zelené dluhopisy financovat až třetinu z obřího balíku na zotavení ekonomiky EU z dopadů koronaviru. Zatímco v USA o přístupu země k zelené politice zásadně rozhodnou až volby jak v rovině Biden - Trump, tak v rovině složení Kongresu, v EU jsou ambice snížení emisí i plán dosažení uhlíkové neutrality jasně vysloveny. Pojďme se společně podívat, která odvětví a které konkrétní firmy v nich z tlaku na zelenou ekonomiku EU mohou těžit, a naopak, komu se v byznysu přitíží a jakým akciím se tedy spíše vyhnout. Webinářem na toto téma vás provede analytik Patrie Ján Hladký ve čtvrtek 29. října od 16.30. Neváhejte a registrujte se již dnes zdarma ZDE.



Evropská unie v září tohoto roku zvedla svůj cíl pro snížení emisí do roku 2030 z původních 40 % až na 60 % oproti úrovním z roku 1990. Ve hře navíc zůstává ambiciózní plán European Green Deal, podle něhož chce Evropská unie dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Do amerických prezidentských voleb vstoupil s obsahově podobným plánem aktuální favorit předvolebních průzkumů Joe Biden.



Takto zásadní přerody ekonomik si vyžádají masivní vládní dotace a rozsáhlé soukromé kapitálové výdaje v mnoha odvětvích. Aktuální odhady a záměry počítají s částkou jednoho bilionu EUR, rozloženého do 10 let. Z těchto investic má polovina přitéci z rozpočtu EU, druhá polovina ze soukromého sektoru. „Finální investice ale budou podle nás nakonec mnohem vyšší,“ soudí akciový analytik Patria Finance Ján Hladký.



„V tomto webináři si představíme konkrétní evropské akciové tituly, které budou stát v první linii této transformace v zelenou ekonomiku,“ říká Ján Hladký. „Podíváme se na hlavní hráče a na jména možných vítězů, která by investoři měli vést patrnosti,“ podotýká expert, který se ve své analytické práce specializuje na zahraniční akciové trhy a tamní velká jména jako , , či tematicky bližší Orsted či Vestas.

Ján Hladký