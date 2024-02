ExxonMobil kvůli byrokratické zátěži v Evropě zvažuje přesun investic do jiného regionu

Americký ropný gigant ExxonMobil varoval, že je připraven přesunout plánované investice do projektů souvisejících s klimatem v řádu miliard dolarů z Evropské unie do jiných částí světa, pokud Brusel neomezí byrokracii v oblasti ochrany životního prostředí. Ta je podle firmy zodpovědná za "deindustrializaci evropské ekonomiky", píše list Financial Times (FT).





Manažerka Karen McKeeová ze společnosti ExxonMobil britskému listu sdělila, že podnik si na období 2022 až 2027 dal stranou 20 miliard dolarů (přes 470 miliard Kč) na projekty zaměřené na snižování uhlíkových emisí. Dodala, že firma pravděpodobně bude v důsledku rostoucí frustrace z regulační zátěže v Evropě upřednostňovat jiné části světa.



"Pokud investujeme, máme na zřeteli velmi dlouhý časový horizont. Řekla bych, že současný vývoj v Evropě nevyvolává důvěru v dlouhodobě předvídatelnou politiku," uvedla McKeeová. "To, co zažíváme, je deindustrializace evropské ekonomiky, což nás znepokojuje," dodala.



Regulace spojená s ambiciózními evropskými klimatickými cíli má podle manažerky velmi negativní dopad na podnikání a vede k "pomalým a komplikovaným procedurám" při schvalovacích procesech a zajišťování financí.



ExxonMobil patří mezi největší ropné a plynárenské společnosti na světě. Firma v uplynulých deseti letech investovala v Evropě více než 20 miliard eur (zhruba 510 miliard Kč). Loni v prosinci ohlásila pilotní projekt v oblasti zachycování oxidu uhličitého spolufinancovaný Evropskou unií.



Někteří evropští představitelé, například francouzský prezident Emmanuel Macron a belgický premiér Alexander De Croo, už dali Evropské komisi (EK) najevo obavy, že regulace v oblasti ochrany životního prostředí odrazuje investory. Vyvolává také nespokojenost a protesty mezi zemědělci.