Fiat Chrysler se ve čtvrtletí vrátil k zisku díky rekordu v USA

Italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se ve třetím čtvrtletí vrátila k zisku. Automobilový průmysl po celém světě oživil z propadu v první polovině roku způsobeného epidemií nemoci covid-19 a výsledky v Severní Americe byly rekordní. Čistý zisk činil 1,205 miliardy eur (33,1 miliardy Kč) ve srovnání se ztrátou 179 milionů eur ve stejném období loni. Společnost, která nyní chystá fúzi s francouzskou PSA, to uvedla v dnešním prohlášení.



Provozní zisk stoupl o 16,2 procenta na 2,28 miliardy eur. Výsledky překonaly odhady analytiků dotazovaných agenturou Reuters, kteří čekali provozní zisk 1,152 miliardy eur. V Severní Americe provozní zisk stoupl o 26 procent na rekordních 2,544 miliard eur. V Latinské Americe firma vykázala mírný provozní zisk, v ostatních regionech hospodařila se ztrátou. Provozní ztrátu vykázala také divize Maserati. Výnosy se však snížily o 5,5 procenta na 25,81 miliardy eur.



FCA na počátku roku stáhla svůj celoroční výhled hospodaření. Nyní však uvedla, že čeká provozní zisk bez mimořádných položek v rozmezí tři až 3,5 miliardy eur. Varovala však současně, že výhled nepočítá s dalším případným výrazným narušením ekonomiky způsobeným nemocí covid-19.



PSA dnes oznámila, že se ve třetím čtvrtletí vrátila k růstu tržeb v hlavní automobilové divizi. Oživila tak z poklesu způsobeného koronavirem. Celkové tržby se sice snížily o 0,8 procenta na 15,5 miliardy eur, tržby automobilové divize však stouply o 1,2 procenta na 12 miliard eur, když za první polovinu roku klesly o 35,5 procenta.



FCA a PSA dnes také potvrdily pokrok v dokončování jejich fúze. Vzniknout má čtvrtá největší automobilka na světě s názvem Stellantis. Dohoda dává dohromady značky francouzské skupiny , Citroën, Opel a DS se značkami Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo či Ram. Roční odbyt sloučené skupiny by měl dosahovat zhruba 8,7 milionu vozů a tržby téměř 170 miliard eur. Na spojení se firmy dohodly loni v prosinci a dokončené má být do konce března 2021.