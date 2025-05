Novým šéfem automobilové skupiny Stellantis se stane Antonio Filosa

Jedenapadesátiletý Filosa se vedení skupiny Stellantis ujme 23. června. Po Tavaresově rezignaci firmu prozatímně řídí předseda její správní rady John Elkann z rodiny Agnelliů. Ta založila italskou automobilku Fiat, která je nyní součástí skupiny Stellantis."Správní rada vybrala Antonia Filosu na pozici výkonného ředitele na základě jeho prokazatelných úspěchů během více než 25 let působení v automobilovém průmyslu,“ uvedla společnost Stellantis v tiskové zprávě.Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. V loňském roce se skupině Stellantis propad čistý zisk o 70 procent na 5,5 miliardy eur (zhruba 137 miliard Kč). Její tržby se vloni snížily o 17 procent na 156,9 miliardy eur Úkolem nového šéfa bude mimo jiné zastavit pokles prodeje ve Spojených státech, kde nyní situaci komplikuje celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, která zvyšuje náklady a narušuje dodavatelské řetězce. Stellantis se navíc potýká s nadbytečnými výrobními kapacitami v Evropě, kde čelí rostoucí konkurenci ze strany čínských výrobců, napsala agentura Bloomberg."Prioritami jsou Severní Amerika a Evropa, aby se Stellantis stal v těchto regionech opět velkým," uvedl analytik Felipe Munoz ze společnosti Jato Dynamics. Podle analytické firmy Bloomberg Intelligence ukazuje Filosovo jmenování, že Stellantis považuje americký region za klíčový k obratu v hospodaření podniku."Je mi velkou ctí, že jsem byl jmenován výkonným ředitelem této fantastické společnosti," uvedl Filosa. Dodal, že do čela Stellantisu přichází v "klíčovém období pro naše odvětví".Italská vláda Filosovo jmenování do funkce výkonného ředitele přivítala. "Skvělá volba," uvedl podle agentury ANSA italský ministr průmyslu Adolfo Urso. "Potvrzuje to obnovení ústřední pozici Itálie ve strategii podniku," dodal.