Rozbřesk: Týden, který rozhodne o dalším osudu pandemie v Česku

Pro Česko začíná další kritický pandemický týden. Čísla za úterý a středu ukážou, zda přijatá opatření alespoň trochu zabírají a šíření epidemie začíná zpomalovat. Pokud neuvidíme viditelnější zpomalení nových případů, má zdravotní systém velký problém a vládě pravděpodobně nezbyde nic jiného než přijmout tvrdší opatření.



Na druhou stranu i pokud pandemie začne postupně polevovat, je otázkou, zda by nakonec čistě z ekonomických důvodů nevyšel levněji tvrdý, ale kratší “lockdown” a la Izrael. Jak ukazuje naše jednoduchá simulace, rychlé sražení reprodukčního čísla na 0,6 by mohlo umožnit rozumné rozvolnění opatření již po čtrnácti dnech. Při stávající politice naopak počítáme s tím, že by do 14 dnů reprodukční číslo kleslo na 0,9 a následně bychom ho tam museli udržet. V takovém případě však budeme muset stávající rovněž nákladná opatření držet v platnosti až tři měsíce. V obou dvou případech počítáme s tím, že k uvolnění opatření dojde ve chvíli, kdy denní přírůstky klesnou pod 1000 nově nakažených denně. Na této úrovni pro jednoduchost předpokládáme zastavení komunitního šíření na většině území a obnovení funkčního trasování nakažených.







Co z toho tedy vyplývá? Vláda ujišťuje řadu postižených odvětví, že chce ekonomiku otevřít co nejrychleji, ať už se jedná o hoteliéry, restaurace nebo obchodníky těšící se na předvánoční sezónu. Pokud to však myslí vážně, neobejde se pravděpodobně načas bez ještě tvrdších opatření. V opačném případě si na první uvolnění můžeme počkat klidně i několik měsíců.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy



Česká koruna se před dnešními americkými volbami postavila na nohy a ocenila slušné zisky akciových trhů.



Pokud však dnes večer dojde na těsný výsledek a ústavní stížnosti na výsledky voleb, může koruna své zisky zase rychle obrátit. Naopak celé střední Evropě by se asi zamlouvalo jednoznačné vítězství demokratů, které by Spojené státy nasměrovalo k nové masivní fiskální expanzi.



Zahraniční forex

Amerika dnes volí a trhy se na to připravují, což platí i pro eurodolar. Ten sice včera lehce zpevnil, ale zůstával viditelně pod hladinou 1,17.



A jak může eurodolar zareagovat na volební výsledky? Asi nejčitelnější může být reakce na eventuální “Modrou vlnu”, kdy by demokraté mohli ukořistit jak prezidentský úřad, tak celý Kongres. Pak by eurodolar zřejmě začal směřovat rychle vzhůru. V ostatních případech je odhadnout reakci podstatně složitější. Uvidíme také, jak do výsledků a hlavně jejich sčítání může zasáhnout fakt, že již bylo odevzdáno okolo 100 milionů hlasů poštou.