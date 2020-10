Petr Dufek: Česká ekonomika se na chvíli odrazila ode dna

Podle dnes zveřejněného předběžného odhadu statistického úřadu česká ekonomika ve třetím kvartále mezičtvrtletně vzrostla o 6,2 %. Je to velmi dobrý výsledek, který ukazuje, že se firmám podařilo velmi rychle se oklepat z tragického druhého čtvrtletí a začít kompenzovat předchozí propady. Ačkoliv zatím nejsou známy podrobnosti, je pravděpodobné, že hlavní zásluhu na tomto pozitivním obratu měl průmysl a služby, které byly negativním vývojem pandemie nejvíce postiženy.



Na úplné vykrytí poklesu z prvního pololetí to samozřejmě ještě nestačí, ale vysoký růst ukazuje, jak česká ekonomika dokáže být v těchto časech flexibilní. A byl by to i hezký začátek nového trendu nebýt podzimní vlny nákazy, která v závěru roku přinese další pokles HDP.



Meziroční propad hospodářství se díky vývoji ve třetím čtvrtletí zmírnil na 5,8 %. V meziročním srovnání podle statistického úřadu zůstala všechna odvětví ekonomiky v červených číslech, na straně poptávky pak zejména investice a spotřeba domácností. Jak moc se jednotlivé složky nabídky a poptávky podílely na vývoji ekonomiky ve třetím kvartále však bude jasné až na začátku prosince.



I když závěr roku nebude pro českou ekonomiku příznivý a vlastně se nedá dopředu dobře ani kvantifikovat z důvodu nejasnosti délky trvání nouzového stavu, respektive aplikovaných restriktivních opatření, je pravděpodobné, že propad HDP už nebude tak dramatický jako ve druhém čtvrtletí. Proto ani celoroční výsledek české ekonomiky nemusí být až tolik vzdálený od námi dosud odhadovaných -7 %.