Rozbřesk: Tento týden rozhodne o dalším osudu pandemie v Česku

Tento týždeň rozhodně o dalšiom osudě. Já si myslím, že děláme pre to maximum. Já som samozrejme postupoval podle najlepšieho svedomia a vedomía podľa samozřejme doporučenia mojich expertov. Podľa vlády odborníkov. Děláme všetko pre to, abyzme mali tisíc mrtvých. Ano (budě líp), možeme povedať, že máme tisíc mrtvých… No… Tisíc mrtvých je průměr troch dňů v Českéj republike. V Českéj republike zomrie 110 tisíc lidí za rok, 27 tisíc na rakovinu, v průměru 350 denně. Tak sa preboha bebojte tiež zomrieť. Takže já si myslím, že zme vždycky robili maximum. Já niesom epidemiolog, máme nějaké odborníkov a v podstatě teďka jsme dospěli k nějakému názoru. Takže si němyslím, že bych byl nepokornej. Já něviem, aké chyby se staly. Já něviem, kdě je nějaký zásadný problém. My zme teď prijali nějaké rozhodnutia já samozřejmě ano(budě líp). Takže to je podľa mňa v této fázi zbytečná debata. Já němám pocit, že by zme dělali niečo špatně, nikdo poriádně ten vir, možeme sa baviť, tady je odborník, možetě sa spýtať primárov, ako ten virsa chová. On ma ten vir prestal počúvať aj napriek tomu, že ministry iných vlád cudzích krajín mňa na jari povedali, že ja som bol a som ostal aj teraz najlepší premier tejto krajiny, ktorý kdy koho ona mala. Ja pochopím, že ten virus poškodzuje modzog. Však pozritě na malačovnu. Úplně jej odjeb@l modzog. povedala o mně že som idi ot. Pochopítě to? Ona totiž ochorela už pred narodením a terazky sa to prejavuje. Ja som neni idi ot!!! ja som najlepší premiér v tejto kraině za posledných päť tisíc rokov aj dlhšie. Ano(budě líp) zavreli zme školy a hospodských zlodějov. Tých zatiaľ doma, ale potom pojdu rovno do base zlodeji, budě to koněčné riešenie zo zlodějmi. „My jsme zkrátka rozhodovali a v březnu niekto přišiel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty, který měli přijít, nepřišli,“ Tak buděme kompenzovať tie najväčšie firmy. Dotácie do agrofertu, čo to vravím, něviem čo je to agrofert, něviem komu patrí agrofert, veď teraz uč pálim lieh, až sa mi kúrí od ri ti. Čo to vravím, ja nič nepálim, ja len čerpám, ja nečerpám, ja nič nemám. Až to všetko zkončí, pozvem vás do čapieho hniezda, něviem koho je čapie hniezdo a tom to oslávime. Jedno pivo budě stát pätsto korún ale moji voličo ho budú mať len za tri stovky!!!!! Aj jagro přídě so mnou pred voľbami opekať kura, lebo aj jemu sa hodia moje peniaze, lebo si vás všetkých kúpim. Preto mňa voltě!!!!!!! VOLTĚ BUDĚ LÍP

oradapoisson